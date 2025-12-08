Fernandes duplázott, a Manchester United simán legyőzte a Wolverhamptont

Komikus góllal szerzett vezetést az MU a 25. percben. André addig szórakozott, míg eladta a labdát a középpályán. Casemiro passzolt Cunhához, aki oldalra továbbította a teljesen üresen érkező Bruno Fernandesnek. A labda a portugál mögé jött, Fernandes elcsúszott, de még pont idejében felállt, és a védő Agbadou szorításában is a kapu felé tudta rúgni a labdát – Johnstone még beleért a lövésbe, de már nem tudta megakadályozni a gólt. A Wolverhampton közvetlenül a szünet előtt egyenlített, a haiti válogatott Jean-Ricner Bellegarde középről lőtt a vendégek kapujába.

A második félidőben elég volt bő negyedóra az MU-nak, hogy eldöntse a meccset. Előbb Bryan Mbuemo, majd Mason Mount szerzett gólt. Fernandes a hajrában is betalált – büntetőből, így 4–1 lett a vége.

A United ezzel a három ponttal feljött a hatodik helyre a tabellán, míg a Wolves továbbra is nyeretlen: ez volt a 13. veresége az idényben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Wolverhampton Wanderers–Manchester United 1–4 (Bellegarde 45+2., ill. Bruno Fernandes 25., 82. – a másodikat 11-esből, Mbuemo 52., Mount 63.)

Vasárnap játszották

Brighton & Hove Albion–West Ham United 1–1 (Rutter 90+1., ill. Bowen 73.)

Fulham–Crystal Palace 1–2 (H. Wilson 38., ill. Nketiah 20., Guéhi 87.)

Szombaton játszották

Leeds United–Liverpool FC 3–3 (Calvert-Lewin 73. – 11-esből, Stach 75., Tanaka 90+6., ill. Ekitiké 48., 50., Szoboszlai 80.)

AFC Bournemouth–Chelsea 0–0

Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)

Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)

Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)

Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)

Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)

Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)

Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)