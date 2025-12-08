Nemzeti Sportrádió

Fernandes duplázott, a Manchester United simán legyőzte a Wolverhamptont

2025.12.08. 22:59
A Manchester United a második félidőben átgázolt a Wolverhamptonon (Fotó. Getty Images)
Címkék
Manchester United Wolverhampton Wanderers Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában a Manchester United 4–1-re legyőzte a Wolverhampton Wandererst.

 

Komikus góllal szerzett vezetést az MU a 25. percben. André addig szórakozott, míg eladta a labdát a középpályán. Casemiro passzolt Cunhához, aki oldalra továbbította a teljesen üresen érkező Bruno Fernandesnek. A labda a portugál mögé jött, Fernandes elcsúszott, de még pont idejében felállt, és a védő Agbadou szorításában is a kapu felé tudta rúgni a labdát – Johnstone még beleért a lövésbe, de már nem tudta megakadályozni a gólt. A Wolverhampton közvetlenül a szünet előtt egyenlített, a haiti válogatott Jean-Ricner Bellegarde középről lőtt a vendégek kapujába.

A második félidőben elég volt bő negyedóra az MU-nak, hogy eldöntse a meccset. Előbb Bryan Mbuemo, majd Mason Mount szerzett gólt. Fernandes a hajrában is betalált – büntetőből, így 4–1 lett a vége.

A United ezzel a három ponttal feljött a hatodik helyre a tabellán, míg a Wolves továbbra is nyeretlen: ez volt a 13. veresége az idényben.

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Wolverhampton Wanderers–Manchester United 1–4 (Bellegarde 45+2., ill. Bruno Fernandes 25., 82. – a másodikat 11-esből, Mbuemo 52., Mount 63.)

Vasárnap játszották
Brighton & Hove Albion–West Ham United 1–1 (Rutter 90+1., ill. Bowen 73.)
Fulham–Crystal Palace 1–2 (H. Wilson 38., ill. Nketiah 20., Guéhi 87.)
Szombaton játszották
Leeds United–Liverpool FC 3–3 (Calvert-Lewin 73. – 11-esből, Stach 75., Tanaka 90+6., ill. Ekitiké 48., 50., Szoboszlai 80.)
AFC Bournemouth–Chelsea 0–0
Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)
Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)
Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)
Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)
Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)
Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)
Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal15103228–9+19 33 
2. Manchester City15101435–16+19 31 
3. Aston Villa1593322–15+7 30 
4. Crystal Palace1575320–12+8 26 
5. Chelsea1574425–15+10 25 
6. Manchester United1574426–22+4 25 
7. Everton1573518–17+1 24 
8. Brighton & Hove Albion1565425–21+4 23 
9. Sunderland1565418–17+1 23 
10. Liverpool1572624–2423 
11. Tottenham1564525–18+7 22 
12. Newcastle1564521–19+2 22 
13. Bournemouth1555521–24–3 20 
14. Brentford1561821–24–3 19 
15. Fulham1552820–24–4 17 
16. Leeds United1543819–29–10 15 
17. Nottingham Forest1543814–25–11 15 
18. West Ham1534817–29–12 13 
19. Burnley15311116–30–14 10 
20. Wolverhampton152138–33–25 

 

 

