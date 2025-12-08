Fernandes duplázott, a Manchester United simán legyőzte a Wolverhamptont
Komikus góllal szerzett vezetést az MU a 25. percben. André addig szórakozott, míg eladta a labdát a középpályán. Casemiro passzolt Cunhához, aki oldalra továbbította a teljesen üresen érkező Bruno Fernandesnek. A labda a portugál mögé jött, Fernandes elcsúszott, de még pont idejében felállt, és a védő Agbadou szorításában is a kapu felé tudta rúgni a labdát – Johnstone még beleért a lövésbe, de már nem tudta megakadályozni a gólt. A Wolverhampton közvetlenül a szünet előtt egyenlített, a haiti válogatott Jean-Ricner Bellegarde középről lőtt a vendégek kapujába.
A második félidőben elég volt bő negyedóra az MU-nak, hogy eldöntse a meccset. Előbb Bryan Mbuemo, majd Mason Mount szerzett gólt. Fernandes a hajrában is betalált – büntetőből, így 4–1 lett a vége.
A United ezzel a három ponttal feljött a hatodik helyre a tabellán, míg a Wolves továbbra is nyeretlen: ez volt a 13. veresége az idényben.
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Wolverhampton Wanderers–Manchester United 1–4 (Bellegarde 45+2., ill. Bruno Fernandes 25., 82. – a másodikat 11-esből, Mbuemo 52., Mount 63.)
Vasárnap játszották
Brighton & Hove Albion–West Ham United 1–1 (Rutter 90+1., ill. Bowen 73.)
Fulham–Crystal Palace 1–2 (H. Wilson 38., ill. Nketiah 20., Guéhi 87.)
Szombaton játszották
Leeds United–Liverpool FC 3–3 (Calvert-Lewin 73. – 11-esből, Stach 75., Tanaka 90+6., ill. Ekitiké 48., 50., Szoboszlai 80.)
AFC Bournemouth–Chelsea 0–0
Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)
Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)
Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)
Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)
Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)
Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)
Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28–9
|+19
|33
|2. Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35–16
|+19
|31
|3. Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22–15
|+7
|30
|4. Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20–12
|+8
|26
|5. Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25–15
|+10
|25
|6. Manchester United
|15
|7
|4
|4
|26–22
|+4
|25
|7. Everton
|15
|7
|3
|5
|18–17
|+1
|24
|8. Brighton & Hove Albion
|15
|6
|5
|4
|25–21
|+4
|23
|9. Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18–17
|+1
|23
|10. Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24–24
|0
|23
|11. Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25–18
|+7
|22
|12. Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21–19
|+2
|22
|13. Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21–24
|–3
|20
|14. Brentford
|15
|6
|1
|8
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|15
|5
|2
|8
|20–24
|–4
|17
|16. Leeds United
|15
|4
|3
|8
|19–29
|–10
|15
|17. Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14–25
|–11
|15
|18. West Ham
|15
|3
|4
|8
|17–29
|–12
|13
|19. Burnley
|15
|3
|1
|11
|16–30
|–14
|10
|20. Wolverhampton
|15
|–
|2
|13
|8–33
|–25
|2