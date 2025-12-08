Nemzeti Sportrádió

Az ETO FC vezetőedzője szerint még felesleges nézegetni a tabellát

2025.12.08. 09:05
A labdarúgó NB I 16. fordulójának vasárnapi mérkőzésén az ETO FC hazai pályán 3–1-re legyőzte a Kazincbarcikát. A lefújás után a két csapat vezetőedzője, Borbély Balázs és Kuttor Attila értékelte a látottakat.

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli az ETO sorozatban aratott harmadik győzelmét?     
– Az első félidő teljesen rendben volt tempó, intenzitás, ötletesség és minőség tekintetében, a két gól mellett három-négy ígéretes helyzetet is kialakított a csapat, megérdemeltük a vezetést.

– A második félidőre kicsit leült a meccs, de mi okozta a változást?    
– A szünetben próbáltuk nyomatékosítani a játékosokban, hogy nincs vége a mérkőzésnek, nem lesz egyszerű, tartsák a tempót, a színvonalat. Nagyon mélyre húzódott vissza a Kazincbarcika, amivel sikerült is lelassítania minket. Sajnos a góllal engedtük felzárkózni, de a cserék lendületet kölcsönöztek, dicséretet érdemel Schön Szabolcs, Huszár Marcell, Tóth Rajmund, de igazából mindenki.

– A helyzetek elpuskázása vagy a furcsa kapott gól fogta meg inkább a csapatot egy kis időre?     
– Minden kapott gól hat lélektanilag a játékosokra, de összességében egy csapat volt a pályán, amely játszani akart, kezdeni valamit az eredménnyel. Jobb helyzetkihasználással persze hamarabb eldönthettük volna a találkozót. A táblázatot tizenöt forduló után teljesen felesleges nézni, örülök a huszonkilenc pontnak és annak, hogy egy héten belül kilencet szereztünk. Két nehéz meccs vár még ránk.

Labdarúgó NB I
19 órája

Otthon is 3–1-re verte meg a Barcikát az ETO

Az első félidőben még a kétgólosnál is nagyobb előnyt szerezhetett volna a győri csapat, az utolsó helyezett borsodiak a szünet után egy nagy kapushibából szépítettek, a végeredményt a hajrában Huszár állította be.

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Mik az ETO elleni két mérkőzés tapasztalatai?     
– Akár nulla-kettő, akár egy-egy volt az állás a két meccsen, ugyanaz az eredmény született, ami a realitást tükrözi. Ugyanakkor a második félidőből építkezhetünk: kicsit kármentés is zajlott a pályán, de azért nem jellemző, hogy ha egy olyan csapat, mint az ETO, két góllal vezet, az ellenfél állja a sarat, de nekünk sikerült. Ha az egyenlítés nem is jött össze, férfias második félidőn vagyunk túl.

– A félidei cserék mellett taktikai háttere is volt a helytállásnak?   
– Nagyon nagy átrendeződés zajlott a meccsen belül is, többen olyan posztra kerültek, ahova még sosem, s annak ellenére, hogy két góllal vezetett a Győr, mi úgy mentünk ki, mintha nulla-nulla lett volna. A küzdelem elérte a célját.

– Hogy lehet kirángatni ebből a helyzetből a csapatot az utolsó két idei fordulóra?     
– Nem túlzás, nálunk csak erősebb csapatok vannak a bajnokságban, viszont vitatkoznék a kérdéssel: mentálisan ugyanis nem kell kirángatni a csapatot sehonnan. Kevés olyan mérkőzést, sőt legfeljebb félidőket tudok csupán említeni, amelyben mentálisan problémát fedeztem fel. Vannak férfiak a csapatban, előveszik a harcosabb énjüket, de tény, hogy az eredményesség szempontjából minőséget kell találnunk.

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika 3–1 (2–0)
Győr, ETO Stadion, 3960 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Gavrics (18.), Stefulj (44.), Huszár M. (90.), ill. Rácz L. (56.) 

