Az ETO FC vezetőedzője szerint még felesleges nézegetni a tabellát

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli az ETO sorozatban aratott harmadik győzelmét?

– Az első félidő teljesen rendben volt tempó, intenzitás, ötletesség és minőség tekintetében, a két gól mellett három-négy ígéretes helyzetet is kialakított a csapat, megérdemeltük a vezetést.

– A második félidőre kicsit leült a meccs, de mi okozta a változást?

– A szünetben próbáltuk nyomatékosítani a játékosokban, hogy nincs vége a mérkőzésnek, nem lesz egyszerű, tartsák a tempót, a színvonalat. Nagyon mélyre húzódott vissza a Kazincbarcika, amivel sikerült is lelassítania minket. Sajnos a góllal engedtük felzárkózni, de a cserék lendületet kölcsönöztek, dicséretet érdemel Schön Szabolcs, Huszár Marcell, Tóth Rajmund, de igazából mindenki.

– A helyzetek elpuskázása vagy a furcsa kapott gól fogta meg inkább a csapatot egy kis időre?

– Minden kapott gól hat lélektanilag a játékosokra, de összességében egy csapat volt a pályán, amely játszani akart, kezdeni valamit az eredménnyel. Jobb helyzetkihasználással persze hamarabb eldönthettük volna a találkozót. A táblázatot tizenöt forduló után teljesen felesleges nézni, örülök a huszonkilenc pontnak és annak, hogy egy héten belül kilencet szereztünk. Két nehéz meccs vár még ránk.