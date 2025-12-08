Kosár: botlott a Szedeák, a Honvéd és a DEAC remekel az U21-eseknél
Lassan féltávhoz ér az U21-es férfi kosarasok alapszakasza. Az A-csoportban rendkívül szoros a küzdelem az élmezőnyben, a múlt hét végi forduló pedig csak még inkább összesűrítette a tabellát. A 11. játéknap rangadóján az éllovas Szedeák (9/1-es mérleg) a negyedik helyen álló NKA Universitas Pécshez látogatott, és
a hazai mecsekiek lényegében a 26–9-re megnyert első negyeddel el is döntötték a találkozót (77–59),
ezzel
a Tisza-partiak négy győzelem után szenvedtek vereséget újra, ami ráadásul sokba is került nekik a tabellán,
ugyanis az elsőről mindjárt a negyedik helyre csúsztak vissza.
Ennek a fő oka az volt, hogy a második Budapesti Honvéd és a harmadik DEAC is győzött ebben a fordulóban, és a sikerével mindkét gárda egyaránt előre ugrott egy-egy helyet a táblázaton. A piros-fehérek 68–61-re verték a Kecskemétet, míg a regnáló bajnok hajdúságiak 93–84-re diadalmaskodtak az első négyestől minimálisan lemaradó, jelenleg ötödik Atomerőmű SE ellen.
A Honvéd és a DEAC is bombaformában játszik az elmúlt hetekben:
a budapestiek hetedik, a debreceniek már a kilencedik mérkőzésüket nyerték egymásutánban.
Az élboly mögött az Alba Fehérvár is egyre jobb teljesítményt nyújt, legutóbb 91–73-re múlta felül hazai pályán az OSE Lions együttesét, s ennek köszönhetően feljött a hatodik helyre – ami az első négy helyezéstől eltérően ugyan már nem ér egyenes ági országos döntőbe jutást, de továbbjutó (selejtezős) helyet jelent a legjobb nyolc kiharcolásához.
A ZTE 80–70-re legyőzte idegenben a Szolnokot, a Kaposvár pedig Sopronból hozta el a két pontot (74–81). A vasi rangadón a Körmend magabiztosan, 87–65-re intézte el a Falcót.
Mindeközben a két B-csoportban (Piros és Zöld) az Újbuda MAFC és a Dunaharaszti MTK áll az élen.
Tabella:
1. Budapesti Honvéd – 10/1-es mérleg
2. DEAC – 9/2
3. NKA Universitas Pécs – 9/2
4. Szedeák – 9/2
5. Atomerőmű SE – 7/3
6. Alba Fehévár – 6/4
7. Kecskeméti TE-Duna Aszfalt – 6/5
8. Kométa-KVGY Kaposvári KK – 4/7
9. Egis Körmend – 4/7
10. Sopron KC – 3/8
11. Zalakerámia ZTE KK – 3/8
12. NHSZ-Szolnoki Olajbányász – 3/8
13. MVM-Oroszlányi SE Lions – 2/8
14. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – 0/10
(Kiemelt képen: a debreceniek sorozatban kilencedik meccsüket nyerték az U21-es bajnokságban Forrás: DEAC)