Kosár: botlott a Szedeák, a Honvéd és a DEAC remekel az U21-eseknél

Lassan féltávhoz ér az U21-es férfi kosarasok alapszakasza. Az A-csoportban rendkívül szoros a küzdelem az élmezőnyben, a múlt hét végi forduló pedig csak még inkább összesűrítette a tabellát. A 11. játéknap rangadóján az éllovas Szedeák (9/1-es mérleg) a negyedik helyen álló NKA Universitas Pécshez látogatott, és

a hazai mecsekiek lényegében a 26–9-re megnyert első negyeddel el is döntötték a találkozót (77–59),

ezzel

a Tisza-partiak négy győzelem után szenvedtek vereséget újra, ami ráadásul sokba is került nekik a tabellán,

ugyanis az elsőről mindjárt a negyedik helyre csúsztak vissza.

Ennek a fő oka az volt, hogy a második Budapesti Honvéd és a harmadik DEAC is győzött ebben a fordulóban, és a sikerével mindkét gárda egyaránt előre ugrott egy-egy helyet a táblázaton. A piros-fehérek 68–61-re verték a Kecskemétet, míg a regnáló bajnok hajdúságiak 93–84-re diadalmaskodtak az első négyestől minimálisan lemaradó, jelenleg ötödik Atomerőmű SE ellen.

A Honvéd és a DEAC is bombaformában játszik az elmúlt hetekben:

a budapestiek hetedik, a debreceniek már a kilencedik mérkőzésüket nyerték egymásutánban.

A szegediek kikaptak Pécsen, így elveszítették a listavezetői pozíciójukat Forrás: NKA Universitas Pécs

Az élboly mögött az Alba Fehérvár is egyre jobb teljesítményt nyújt, legutóbb 91–73-re múlta felül hazai pályán az OSE Lions együttesét, s ennek köszönhetően feljött a hatodik helyre – ami az első négy helyezéstől eltérően ugyan már nem ér egyenes ági országos döntőbe jutást, de továbbjutó (selejtezős) helyet jelent a legjobb nyolc kiharcolásához.

A ZTE 80–70-re legyőzte idegenben a Szolnokot, a Kaposvár pedig Sopronból hozta el a két pontot (74–81). A vasi rangadón a Körmend magabiztosan, 87–65-re intézte el a Falcót.

A zsinórban a hetedik meccsén győzött a Honvéd, és ezzel átvette az első helyet Forrás: Budapesti Honvéd

Mindeközben a két B-csoportban (Piros és Zöld) az Újbuda MAFC és a Dunaharaszti MTK áll az élen.

U21-ES FÉRFIBAJNOKSÁG, A-CSOPORT

Tabella:

1. Budapesti Honvéd – 10/1-es mérleg

2. DEAC – 9/2

3. NKA Universitas Pécs – 9/2

4. Szedeák – 9/2

5. Atomerőmű SE – 7/3

6. Alba Fehévár – 6/4

7. Kecskeméti TE-Duna Aszfalt – 6/5

8. Kométa-KVGY Kaposvári KK – 4/7

9. Egis Körmend – 4/7

10. Sopron KC – 3/8

11. Zalakerámia ZTE KK – 3/8

12. NHSZ-Szolnoki Olajbányász – 3/8

13. MVM-Oroszlányi SE Lions – 2/8

14. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – 0/10

(Kiemelt képen: a debreceniek sorozatban kilencedik meccsüket nyerték az U21-es bajnokságban Forrás: DEAC)