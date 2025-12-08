F1: Norris az egyes rajtszámra vált

Jövőre az egyes rajtszám díszeleg Lando Norris autóján: a Formula–1-es sorozat honlapja szerint a McLaren friss vb-győztese nem szakítja meg a hagyományt, és „átveszi” Max Verstappentől a címvédőt illető rajtszámot.

„Ez nem egy véletlen hagyomány, mert küzdesz és keményen dolgozol érte. A csapatban mindenkinek joga van hozzá, hogy ezt büszkén viseljük” – indokolta döntését az eddig négyessel versenyző Norris.

Legutóbb a hétszeres vb-győztes, szintén brit Lewis Hamilton volt az, aki regnáló világbajnokként saját rajtszámát (44) használta, az azóta eltelt években a német Nico Rosberg visszavonult a vb-győzelme után, Verstappennek pedig 2022 óta az egyes volt az autóján. A Red Bull holland versenyzője azt még nem döntötte el, milyen számmal indul majd a 2026-os idényben.

A 26 éves Norris a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba Verstappen, valamint csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri mögött, így kétpontos előnnyel elhódította a világbajnoki címet.