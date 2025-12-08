Nemzeti Sportrádió

F1: Norris az egyes rajtszámra vált

2025.12.08. 20:57
Lando Norris elfogadta a világbajnoknak járó egyes rajtszámot (Fotó: Getty Images)
A Formula–1-es világbajnok Lando Norris jövőre a bajnoknak járó egyes rajtszámmal indul majd.

Jövőre az egyes rajtszám díszeleg Lando Norris autóján: a Formula–1-es sorozat honlapja szerint a McLaren friss vb-győztese nem szakítja meg a hagyományt, és „átveszi” Max Verstappentől a címvédőt illető rajtszámot.

„Ez nem egy véletlen hagyomány, mert küzdesz és keményen dolgozol érte. A csapatban mindenkinek joga van hozzá, hogy ezt büszkén viseljük” – indokolta döntését az eddig négyessel versenyző Norris.

Legutóbb a hétszeres vb-győztes, szintén brit Lewis Hamilton volt az, aki regnáló világbajnokként saját rajtszámát (44) használta, az azóta eltelt években a német Nico Rosberg visszavonult a vb-győzelme után, Verstappennek pedig 2022 óta az egyes volt az autóján. A Red Bull holland versenyzője azt még nem döntötte el, milyen számmal indul majd a 2026-os idényben.

A 26 éves Norris a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba Verstappen, valamint csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri mögött, így kétpontos előnnyel elhódította a világbajnoki címet.

Kapcsolódó tartalom

Verstappen nyert Abu-Dzabiban, de Norris 2025 világbajnoka!

A holland mindent megtett, de nem volt elég, két ponttal kevesebbet gyűjtött, mint a dobogó alsó fokára álló brit.

„Azt hittem, nem fogok sírni, de most mégis sírok” – sok küzdelem kísérte Norrist a világbajnoki címig

„Ha Piastri nem lenne, most én nem lennék az a versenyző, aki vagyok.”

F1: Lando a dicsőségért száguldott – nemzetközi sajtóvisszhang

A brit sajtó dicsőíti legújabb bajnokát Lando Norrist, miközben a holland a kesérédes futamgyőzelmet arató Max Verstappent méltatja.

Íme, Lando Norris – 35 tény az F1 35. világbajnokáról

Bajnok lett Új-Zélandon • Hiába csábította a Red Bull • Magyar szakember is segíti a McLarennél.

 

