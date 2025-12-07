Visszavágna a ZTE FC a nyáron kapott pofonért az Újpestnek

SOKAN FÉLTETTÉK a ZTE FC-t az idény előtt a kieséstől, mondván, a nyáron szinte a teljes kerete kicserélődött, olyan kulcsemberek hagyták el, mint a Belgiumba szerződő Dénes Vilmos, az első számú játékmester Yohan Croizet-Kollár, az alapember Bojan Szankovics vagy a Sztefanosz Evangelu, Olekszandr Safranov belsővédő-páros.

A tizennégy, zömében ismeretlen nyári szerzemény alapján nehéz volt megjósolni, mire lehet képes a dél-amerikai futballistákkal telepakolt együttes, amelynek vezetőedzői posztját július 1-jével a portugál Nuno Campos vette át, ám december elején járva megállapítható: előfordulnak hullámvölgyek a csapatnál, ám a teljesítmény biztató.

A klubvezetőség célja, hogy dinamikus, versenyképes, ugyanakkor fiatal tehetségekre épülő csapat alakuljon ki, hosszú távú folyamat eredménye lehet, de azt már elkönyvelhetjük, a pályán jól látható jelei vannak annak, hogy az építkezés eleje sikeres. A rendkívül fiatal átlagéletkorú gárdát (legidősebb játékosa a 27 éves Gundel-Takács Bence, illetve Nagy Zsombor) lendületes, kreatív támadófutball jellemzi, rutintalansága ellenére a bajnokság legjobb formájában lévő együttese jelenleg – legutóbbi három bajnokiját egyaránt megnyerte, a DVTK, az ETO FC és a Paks ellen egyaránt kapott gól nélkül húzta be a három pontot.

Csakhogy az idénybéli talán legfájóbb pofonját éppen vasárnapi ellenfelétől kapta, az 5. fordulóban az Újpesttől szenvedett hazai pályán 4–1-es vereséget. A két csapat ezúttal a Szusza Ferenc Stadionban méri össze erejét, és élünk a gyanúperrel, hogy ezúttal szorosabb lesz az eredmény, lévén a novemberben edzőt menesztő Újpest FC egyelőre keresi identitását és stílusát, míg az nem valószínű, hogy a zalai­ak még egyszer elkövetnek olyan szarvashibákat, mint tették augusztus 23-án.

Furcsamód az Újpest teljesít a leggyengébben hazai pályán az évadban, hét bajnokin mindössze öt pontot szerzett, csak a Diósgyőr elleni idénynyitót tudta megnyerni. Bodor Boldizsárral megbízott edzőként a kispadon ugyanakkor először lépnek pályára otthonukban a lila-fehérek, akik Damir Krznar távozása óta két ellentétes meccsen vannak túl. Az ellenfél gyenge pontjaira tökéletesen ráérezve magabiztos játékkal győzték le a Paksot (3–1), majd sima vereséget szenvedtek Kisvárdán (0–3). Sok múlhat azon, miként szerepel két kulcsemberük, a kilencgólos Aljosa Matko és a három gólt, valamint négy gólpasszt jegyző Horváth Krisztofer – na meg persze a túloldalon Skribek Alen és a táncos lábú brazilok.

NB I

16. FORDULÓ

December 7., vasárnap

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották:

December 6., szombat

Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1

Paksi FC–MTK Budapest 3–1