Visszavágna a ZTE FC a nyáron kapott pofonért az Újpestnek
SOKAN FÉLTETTÉK a ZTE FC-t az idény előtt a kieséstől, mondván, a nyáron szinte a teljes kerete kicserélődött, olyan kulcsemberek hagyták el, mint a Belgiumba szerződő Dénes Vilmos, az első számú játékmester Yohan Croizet-Kollár, az alapember Bojan Szankovics vagy a Sztefanosz Evangelu, Olekszandr Safranov belsővédő-páros.
A tizennégy, zömében ismeretlen nyári szerzemény alapján nehéz volt megjósolni, mire lehet képes a dél-amerikai futballistákkal telepakolt együttes, amelynek vezetőedzői posztját július 1-jével a portugál Nuno Campos vette át, ám december elején járva megállapítható: előfordulnak hullámvölgyek a csapatnál, ám a teljesítmény biztató.
A klubvezetőség célja, hogy dinamikus, versenyképes, ugyanakkor fiatal tehetségekre épülő csapat alakuljon ki, hosszú távú folyamat eredménye lehet, de azt már elkönyvelhetjük, a pályán jól látható jelei vannak annak, hogy az építkezés eleje sikeres. A rendkívül fiatal átlagéletkorú gárdát (legidősebb játékosa a 27 éves Gundel-Takács Bence, illetve Nagy Zsombor) lendületes, kreatív támadófutball jellemzi, rutintalansága ellenére a bajnokság legjobb formájában lévő együttese jelenleg – legutóbbi három bajnokiját egyaránt megnyerte, a DVTK, az ETO FC és a Paks ellen egyaránt kapott gól nélkül húzta be a három pontot.
Csakhogy az idénybéli talán legfájóbb pofonját éppen vasárnapi ellenfelétől kapta, az 5. fordulóban az Újpesttől szenvedett hazai pályán 4–1-es vereséget. A két csapat ezúttal a Szusza Ferenc Stadionban méri össze erejét, és élünk a gyanúperrel, hogy ezúttal szorosabb lesz az eredmény, lévén a novemberben edzőt menesztő Újpest FC egyelőre keresi identitását és stílusát, míg az nem valószínű, hogy a zalaiak még egyszer elkövetnek olyan szarvashibákat, mint tették augusztus 23-án.
Furcsamód az Újpest teljesít a leggyengébben hazai pályán az évadban, hét bajnokin mindössze öt pontot szerzett, csak a Diósgyőr elleni idénynyitót tudta megnyerni. Bodor Boldizsárral megbízott edzőként a kispadon ugyanakkor először lépnek pályára otthonukban a lila-fehérek, akik Damir Krznar távozása óta két ellentétes meccsen vannak túl. Az ellenfél gyenge pontjaira tökéletesen ráérezve magabiztos játékkal győzték le a Paksot (3–1), majd sima vereséget szenvedtek Kisvárdán (0–3). Sok múlhat azon, miként szerepel két kulcsemberük, a kilencgólos Aljosa Matko és a három gólt, valamint négy gólpasszt jegyző Horváth Krisztofer – na meg persze a túloldalon Skribek Alen és a táncos lábú brazilok.
NB I
16. FORDULÓ
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották:
December 6., szombat
Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–1
|1. Ferencváros
|15
|8
|4
|3
|31–17
|+14
|28
|2. Debrecen
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|3. Paks
|16
|7
|6
|3
|35–25
|+10
|27
|4. ETO
|15
|7
|5
|3
|30–16
|+14
|26
|5. Puskás Akadémia
|16
|7
|4
|5
|22–20
|+2
|25
|6. Kisvárda
|15
|7
|2
|6
|18–23
|–5
|23
|7. MTK
|16
|6
|2
|8
|29–32
|–3
|20
|8. Zalaegerszeg
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Diósgyőr
|16
|4
|6
|6
|23–27
|–4
|18
|10. Újpest
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|11. Nyíregyháza
|16
|3
|5
|8
|18–31
|–13
|14
|12. Kazincbarcika
|15
|3
|2
|10
|15–31
|–16
|11