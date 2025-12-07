Nemzeti Sportrádió

Visszavágna a ZTE FC a nyáron kapott pofonért az Újpestnek

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 13:25
null
Skribek Alen (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Újpest NB I Zalaegerszeg
A legfiatalabb átlagéletkorú NB I-es csapatként jegyzett ZTE FC látványos támadójátékra épít, és három egymást követő győzelem után visszavágni készül az Újpestnek az augusztusi, hazai pályán elszenvedett 4–1-es vereségért.
 

SOKAN FÉLTETTÉK a ZTE FC-t az idény előtt a kieséstől, mondván, a nyáron szinte a teljes kerete kicserélődött, olyan kulcsemberek hagyták el, mint a Belgiumba szerződő Dénes Vilmos, az első számú játékmester Yohan Croizet-Kollár, az alapember Bojan Szankovics vagy a Sztefanosz Evangelu, Olekszandr Safranov belsővédő-páros. 

A tizennégy, zömében ismeretlen nyári szerzemény alapján nehéz volt megjósolni, mire lehet képes a dél-amerikai futballistákkal telepakolt együttes, amelynek vezetőedzői posztját július 1-jével a portugál Nuno Campos vette át, ám december elején járva megállapítható: előfordulnak hullámvölgyek a csapatnál, ám a teljesítmény biztató. 

A klubvezetőség célja, hogy dinamikus, versenyképes, ugyanakkor fiatal tehetségekre épülő csapat alakuljon ki, hosszú távú folyamat eredménye lehet, de azt már elkönyvelhetjük, a pályán jól látható jelei vannak annak, hogy az építkezés eleje sikeres. A rendkívül fiatal átlagéletkorú gárdát (legidősebb játékosa a 27 éves Gundel-Takács Bence, illetve Nagy Zsombor) lendületes, kreatív támadófutball jellemzi, rutintalansága ellenére a bajnokság legjobb formájában lévő együttese jelenleg – legutóbbi három bajnokiját egyaránt megnyerte, a DVTK, az ETO FC és a Paks ellen egyaránt kapott gól nélkül húzta be a három pontot.

Csakhogy az idénybéli talán legfájóbb pofonját éppen vasárnapi ellenfelétől kapta, az 5. fordulóban az Újpesttől szenvedett hazai pályán 4–1-es vereséget. A két csapat ezúttal a Szusza Ferenc Stadionban méri össze erejét, és élünk a gyanúperrel, hogy ezúttal szorosabb lesz az eredmény, lévén a novemberben edzőt menesztő Újpest FC egyelőre keresi identitását és stílusát, míg az nem valószínű, hogy a zalai­ak még egyszer elkövetnek olyan szarvashibákat, mint tették augusztus 23-án.

Furcsamód az Újpest teljesít a leggyengébben hazai pályán az évadban, hét bajnokin mindössze öt pontot szerzett, csak a Diósgyőr elleni idénynyitót tudta megnyerni. Bodor Boldizsárral megbízott edzőként a kispadon ugyanakkor először lépnek pályára otthonukban a lila-fehérek, akik Damir Krznar távozása óta két ellentétes meccsen vannak túl. Az ellenfél gyenge pontjaira tökéletesen ráérezve magabiztos játékkal győzték le a Paksot (3–1), majd sima vereséget szenvedtek Kisvárdán (0–3). Sok múlhat azon, miként szerepel két kulcsemberük, a kilencgólos Aljosa Matko és a három gólt, valamint négy gólpasszt jegyző Horváth Krisztofer – na meg persze a túloldalon Skribek Alen és a táncos lábú brazilok.

NB I
16. FORDULÓ
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották:
December 6., szombat
Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–1

1. Ferencváros1584331–17+1428
2. Debrecen1684425–20+528
3. Paks1676335–25+1027
4. ETO 1575330–16+1426
5. Puskás Akadémia1674522–20+225
6. Kisvárda1572618–23–523
7. MTK 1662829–32–320
8. Zalaegerszeg1554623–22+119
9. Diósgyőr1646623–27–418
10. Újpest1544721–26–516
11. Nyíregyháza1635818–31–1314
12. Kazincbarcika15321015–31–1611
AZ ÁLLÁS

 

 

Újpest NB I Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

NB I: ETO–Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
1 órája

Robbie Keane örül, hogy végre újra otthon játszhatnak

Labdarúgó NB I
3 órája

Kuttor Attila: Nem feltett kézzel lépünk pályára

Labdarúgó NB I
5 órája

A csereként beálló Böde duplájának köszönhetően a Paks legyőzte az MTK-t

Labdarúgó NB I
19 órája

Nagy Zsolt góljával a Puskás Akadémia legyőzte idegenben a Debrecent

Labdarúgó NB I
21 órája

A remeklő Acolatse vezérletével a DVTK megnyerte a Nyíregyháza elleni keleti rangadót

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:34

Gyurkits Gergő: A legfontosabb, hogy játsszuk a saját játékunkat, ami hozta az eredményeket

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:12

Zárt védelem, nyitott kérdés: mit lép a Puskás Akadémia a Nagyerdőben?

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:04
Ezek is érdekelhetik