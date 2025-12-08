Ötvös Bence tizenegyese régi emléket ébresztett Robbie Keane-ben

ROBBIE Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Nagyon sima győzelmet arattak. Ilyen meccsre számított?

– Jó energiával futballoztunk, örülök, hogy magabiztosan nyertünk. Az is boldoggá tesz, hogy Lakatos Csongor bemutatkozhatott az NB I-ben, és Madarász Ádám is kapott jó fél óra bizonyítási lehetőséget, jó példák lehetnek a fiatalok előtt. Ötvös Bence pedig olyan magabiztosan lövi a tizenegyest, mint anno én.

– Dibusz Dénes nem szerepelt a keretben. Mit lehet tudni az állapotáról?

– Bízom benne, hogy néhány hét múlva visszatérhet. Gróf Dávid nagyszerűen helyettesíti, Kisvárdán és vasárnap sem kapott gólt, magabiztosan és jól védett, remek formában van.

– A bajnoki versenyfutás élesnek tűnik – ki lehet a legfőbb rivális, kit lát a legveszélyesebb ellenfélnek?

– Magunkat. Sosem nézem a tabellát, mindig magunkra koncentrálunk, nem azzal foglalkozunk, hogy az ellenfél mit játszik. Amióta edző lettem, mindig ezt tartottam szem előtt. Lassan egy éve vagyok a Ferencváros vezetőedzője, remek emberek vesznek körül, és ennek is nagyon örülök.