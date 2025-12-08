Ötvös Bence tizenegyese régi emléket ébresztett Robbie Keane-ben
ROBBIE Keane, a Ferencváros vezetőedzője
– Nagyon sima győzelmet arattak. Ilyen meccsre számított?
– Jó energiával futballoztunk, örülök, hogy magabiztosan nyertünk. Az is boldoggá tesz, hogy Lakatos Csongor bemutatkozhatott az NB I-ben, és Madarász Ádám is kapott jó fél óra bizonyítási lehetőséget, jó példák lehetnek a fiatalok előtt. Ötvös Bence pedig olyan magabiztosan lövi a tizenegyest, mint anno én.
– Dibusz Dénes nem szerepelt a keretben. Mit lehet tudni az állapotáról?
– Bízom benne, hogy néhány hét múlva visszatérhet. Gróf Dávid nagyszerűen helyettesíti, Kisvárdán és vasárnap sem kapott gólt, magabiztosan és jól védett, remek formában van.
– A bajnoki versenyfutás élesnek tűnik – ki lehet a legfőbb rivális, kit lát a legveszélyesebb ellenfélnek?
– Magunkat. Sosem nézem a tabellát, mindig magunkra koncentrálunk, nem azzal foglalkozunk, hogy az ellenfél mit játszik. Amióta edző lettem, mindig ezt tartottam szem előtt. Lassan egy éve vagyok a Ferencváros vezetőedzője, remek emberek vesznek körül, és ennek is nagyon örülök.
A Ferencváros újra legyőzte a Kisvárdát, így ismét vezeti a tabellát
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Gyaníthatóan nem erre számított.
– Hát nem... Sokkal gyengébben védekeztünk, mint csütörtökön, rosszabbul zártuk le a passzsávokat. A ferencvárosiak szinte ütközés nélkül hozhatták fel a labdát, így nem is lehetett más a meccs vége, mint vereség.
–Mit érzett, amikor az egyik legrutinosabb védője, Aleksandar Jovicic több alkalommal is könnyen adta meg magát, s ebből két gólt is kapott csapata?
– Számítottunk arra, hogy a frissesség és a sebesség hiányozni fog, s emiatt nem lesznek a játékosok olyan mentális állapotban, mint csütörtökön. A Ferencváros hatot cserélt a kezdőjében, ez megmutatta a két csapat közötti különbséget. Jovicicot már negyedóra után le kellett volna cserélnem, de nem akartam kínos helyzetbe hozni, mégiscsak rutinos játékos, aki sokat segített már nekünk. Elég nagy kritika számára, hogy a félidőben lehoztam.
– A második félidőben jobban futballoztak.
– Ezért vagyok igazán mérges! Utasításba adtam a játékosoknak, hogy az első tizenöt percben nem játszhatják meg a labdát hátul, nem vállalhatnak felesleges kockázatot, csak a biztos megoldás lebegjen a szemük előtt. Ezt sem sikerült megvalósítani.
LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 7057 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – 11-esből), Yusuf (26.)