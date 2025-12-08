Röplabda: Balatonfüreden nyert a Nyíregyháza a női Extraligában

A vendégek magabiztosan nyerték az első két játszmát, a harmadikban azonban megtorpantak, a fürediek pedig ezt kihasználva tartani tudták a lépést, a végjátékban pedig fordítottak, s aztán szépíteni is tudtak. A negyedik szett közepétől azonban megint a vendégek akarata érvényesült és végül meg is nyerték a találkozót, s így egy pontra felzárkózott az egyaránt 16 pontos Újpesthez, Kaposvárhoz és Békéscsabához.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

SZENT BENEDEK RA–FATUM NYÍREGYHÁZA 1:3 (–20, –15, 22, –18)

Balatonfüred, 80 néző. V: Selega, Mezőffy Zs.

SZBRA: Berkó 6, Faki 12, Szabó K. 2, PEROTTO 18, Kobaidze 8, Hőbe 6. Csere: Fáth, Kristóf (liberók), Kenyeres 3, Katsitadze 4. Edző: Tomás Varga

FATUM: Del Burgo 5, PETROVICS 16, Földi 5, DAVIDOVIC 25, PAMPUCH 13, Cepni 3. Csere: Tóth F. (liberók), Wafek. Edző: Dávid Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 4:4, 6:5, 6:7, 9:7, 10:12, 13:12, 13:20, 17:24. 2. játszma: 2:0, 3:5, 6:7, 7:10, 9:14, 13:22, 14:24. 3. játszma: 2:0, 2:4, 5:5, 9:7, 11:11, 13:15, 16:16, 17:19, 20:19, 24:22. 4. játszma: 0:2, 3:3, 7:6, 9:11, 11:15, 14:16, 14:21, 17:24

MESTERMÉRLEG

Tomás Varga: – Ha korábban lett volna ez a mérkőzés, akkor azt mondanám, hogy elégedetlen vagyok, mert többet ki lehetett volna hozni ebből a mérkőzésből. De mivel tudom, hogy min ment keresztül a csapat az utóbbi pár napban, és már magát a mérkőzést is nagyon nehéz volt lejátszani, ezért én sokkal több pozitívumot látok.

Dávid Zoltán: – Fontos győzelmet arattunk, örülünk a három pontnak. Az első két játszmában maximálisan fókuszáltunk, majd a harmadikban kicsit kiengedtünk, elhittük, hogy már megnyertük a találkozót, és ez megbosszulta magát. Örülök, hogy a negyedik szettben ismét koncentráltan játszottunk, és 3:1-re győztünk.