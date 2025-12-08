Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda NB I: amerikai centerrel erősített a Sopron

2025.12.08. 21:48
Fotó: Facebook/Sopron Basket
Samantha Fuehring személyében amerikai kosárlabdázóval erősítette meg keretét a női NB I-ben címvédő Sopron Basket.

Centerposzton erősített a bajnoki címvédő, jelenleg a ligában a 3. helyen álló Sopron Basket. A klub hétfőn közölte, hogy megszerezte az amerikai Samantha Fuehringet – a 28 éves center az előző idényben a francia Basket Landes együttesében szerepelt, az idei évad első részét pedig Puerto Ricóban töltötte, de Magyarország sem ismeretlen terep a számára, hiszen a Csata játékosa is volt.

A tájékoztatás kitért arra, hogy az elmúlt időszakban sérülések sújtották a csapatot: a Pécs elleni bajnoki során Papp Dia bokasérülést szenvedett, így a horvát válogatottban novemberben megsérült Nika Mühl után őt is nélkülöznie kell Gáspár Dávid vezetőedzőnek irányító poszton. Utóbbi továbbra is rehabilitációs munkát végez, ráadásul a szombaton Miskolcon 84–54-re elveszített rangadón a szerb Jovana Jevtovicnak is csak 48 másodperc jutott, miután a kosarát követően rosszul fogott talajt.

A búcsúszezonját töltő és a szerbekkel olimpiai bronzérmes Jelena Brooks a szezon eleje óta bajlódik a térdével, amely mostanra már műtéti beavatkozást igényel. Így a soproniak már a török Besiktas elleni, csütörtökön kezdődő Európa-kupa-rájátszás során sem számíthatnak a csapatkapitányra.

 

