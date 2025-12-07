Nemzeti Sportrádió

Otthon is 3–1-re verte meg a Barcikát az ETO

2025.12.07. 15:15
Stefuljt köszöntik a társak az ETO második gólja után (Fotó: Kovács Péter)
A labdarúgó NB I 16. fordulójának vasárnapi első mérkőzésén az ETO FC, akárcsak szerdán Mezőkövesden, ezúttal is 3–1-re győzte le az utolsó helyezett, újonc Kazincbarcikát.

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika 3–1 (2–0)
Győr, ETO Stadion, 3960 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Gavrics (18.), Stefulj (44.), Huszár M. (90.), ill. Rácz L. (56.) 

Nemcsak a kezdőcsapatok változtak sokat a két csapat szerdai, mezőkövesdi találkozójához képest (a 3–1-re nyerő győrieknél Samuel Petrás, Paul Anton, Claudiu Bumba és Miljan Krpics, a barcikaiaknál Gyollai Dániel, Szőke Gergő, Könyves Norbert és Balázsi Levente kapott szerepet), hanem az időjárás is: a kellemetlen hideg, esős körülményeket ragyogó napsütés, és Mikulás másnapjához képest viszonylagos meleg váltotta. 

Zaklatottan indult a találkozó, több játékmegszakítással: a 8. percben Könyves Norbert egy légi párbajt követően teljes testsúlyával hátralépett, csakhogy a gyep helyett véletlenül a hanyattvágódó Csinger Márk arcába taposott. A védő már bekötött fejjel ünnepelhette Zseljko Gavrics gólját, amelyet végül hosszas VAR-vizsgálat után érvénytelenítettek. Nem kellett sokáig sopánkodnia a közönségnek és Gavricsnak sem, percekkel később szabályos gólt szerzett a szerb támadó középpályás, egy héten belül a harmadikat. Ugyan a középkezdést követően Meshack Ubochioma ígéretes helyzetbe került, a játék képe aggasztó képet festett a Kazincbarcikáról: a két együttes közötti sebességkülönbség látványosan kirajzolódott például Gavrics 24. perces szólójánál, amikor Gyollai Dániel hatalmas védése kellett az eredmény megőrzéséhez. 

fotó 2025.12.07.

NB I, 16. forduló: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika 3–1 (Fotó: Kovács Péter)

A 33. percben megint Könyves előtt adódott lehetőség, majd Nadir Benbuali bravúrosan, levegőből érkező labda átvételével csapott be két védőt, nagy erővel a bal kapufát találta el. Egy szempillantás alatt újra ziccerbe került az ETO, Daniel Stefulj közeli fejese miatt foghatták a fejüket a hazaiak. Az első félidőt parádés szögletvariációval és góllal zárta az ETO, a kétgólos előny sokkal közelebb állt a játék összképéhez, mint az egy.

Az oldalvonal mellett pulóverben irányító Kuttor Attila Martin Slogar és Major Marcell pályára küldésétől remélt pozitív változást a második félidőre (néhány perccel a kezdőrúgás után a szerdán egyenlítő gólt szerző Makrai Gábor is beszállt), csakhogy az 51. percben újabb Gavrics–Gyollai párharcot kellett megnyernie a kapusnak. Kulcspillanat volt, hiszen a másik kapus, Samuel Petrás az 56. percben izgalmassá tette a meccset: Major Marcell beívelése után ügyetlen mozdulattal öklözött, a labda előbb Rácz Lászlóra, onnan az üres kapuba csorgott. Az általában jól teljesítő, bravúrokra is képes kapus időről időre borzolja a kedélyeket ehhez hasonló megmozdulásaival.

Visszaesett az ETO játéka, Borbély Balázs Huszár Marcellel és Schön Szabolccsal rázta volna fel a csapatát a 70. percben, néhány perc alatt mind a ketten szögletet harcoltak ki. No, nem mintha ezek hiányoztak volna: a félidő eleje óta nem volt dolga Gyollai Dánielnek, az egygólos előny pedig a mezőnyfölény és a tizenhatoson belüli folyamatos jelenlét ellenére messze nem jelentett életbiztosítást. A 81. percben Huszár Marcell szép fordulásból leadott lövéssel próbálkozott, meg is tornáztatta Gyollait, de csak a 90. percben járt túl az eszén, amikor Nfansu Njie labdaszerzését követően villámgyors támadással döntötte el a meccset, közvetlen közelről talált a kapuba. Az ETO megnehezítette a saját dolgát, de megérdemelten nyert, s stabilizálta a helyét az első háromban. 3–1

AZ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16 

29 

  2. Ferencvárosi TC

15

8

4

3

31–17

+14 

28 

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5 

28 

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10 

27 

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2 

25 

  6. Kisvárda

15

7

2

6

18–23

–5 

23 

  7. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3 

20 

  8. Zalaegerszegi TE

15

5

4

6

23–22

+1 

19 

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4 

18 

10. Újpest FC

15

4

4

7

21–26

–5 

16 

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13 

14 

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18 

11 


 

 

