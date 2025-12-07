Otthon is 3–1-re verte meg a Barcikát az ETO

A 33. percben megint Könyves előtt adódott lehetőség, majd Nadir Benbuali bravúrosan, levegőből érkező labda átvételével csapott be két védőt, nagy erővel a bal kapufát találta el. Egy szempillantás alatt újra ziccerbe került az ETO, Daniel Stefulj közeli fejese miatt foghatták a fejüket a hazaiak. Az első félidőt parádés szögletvariációval és góllal zárta az ETO, a kétgólos előny sokkal közelebb állt a játék összképéhez, mint az egy.

Az oldalvonal mellett pulóverben irányító Kuttor Attila Martin Slogar és Major Marcell pályára küldésétől remélt pozitív változást a második félidőre (néhány perccel a kezdőrúgás után a szerdán egyenlítő gólt szerző Makrai Gábor is beszállt), csakhogy az 51. percben újabb Gavrics–Gyollai párharcot kellett megnyernie a kapusnak. Kulcspillanat volt, hiszen a másik kapus, Samuel Petrás az 56. percben izgalmassá tette a meccset: Major Marcell beívelése után ügyetlen mozdulattal öklözött, a labda előbb Rácz Lászlóra, onnan az üres kapuba csorgott. Az általában jól teljesítő, bravúrokra is képes kapus időről időre borzolja a kedélyeket ehhez hasonló megmozdulásaival.

Visszaesett az ETO játéka, Borbély Balázs Huszár Marcellel és Schön Szabolccsal rázta volna fel a csapatát a 70. percben, néhány perc alatt mind a ketten szögletet harcoltak ki. No, nem mintha ezek hiányoztak volna: a félidő eleje óta nem volt dolga Gyollai Dánielnek, az egygólos előny pedig a mezőnyfölény és a tizenhatoson belüli folyamatos jelenlét ellenére messze nem jelentett életbiztosítást. A 81. percben Huszár Marcell szép fordulásból leadott lövéssel próbálkozott, meg is tornáztatta Gyollait, de csak a 90. percben járt túl az eszén, amikor Nfansu Njie labdaszerzését követően villámgyors támadással döntötte el a meccset, közvetlen közelről talált a kapuba. Az ETO megnehezítette a saját dolgát, de megérdemelten nyert, s stabilizálta a helyét az első háromban. 3–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 16 8 5 3 33–17 +16 29 2. Ferencvárosi TC 15 8 4 3 31–17 +14 28 3. Debreceni VSC 16 8 4 4 25–20 +5 28 4. Paksi FC 16 7 6 3 35–25 +10 27 5. Puskás Akadémia 16 7 4 5 22–20 +2 25 6. Kisvárda 15 7 2 6 18–23 –5 23 7. MTK Budapest 16 6 2 8 29–32 –3 20 8. Zalaegerszegi TE 15 5 4 6 23–22 +1 19 9. Diósgyőri VTK 16 4 6 6 23–27 –4 18 10. Újpest FC 15 4 4 7 21–26 –5 16 11. Nyíregyháza 16 3 5 8 18–31 –13 14 12. Kazincbarcika 16 3 2 11 16–34 –18 11



