Otthon is 3–1-re verte meg a Barcikát az ETO

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika 3–1 (2–0)
Győr, ETO Stadion, 3960 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Gavrics (18.), Stefulj (44.), Huszár M. (90.), ill. Rácz L. (56.)
Nemcsak a kezdőcsapatok változtak sokat a két csapat szerdai, mezőkövesdi találkozójához képest (a 3–1-re nyerő győrieknél Samuel Petrás, Paul Anton, Claudiu Bumba és Miljan Krpics, a barcikaiaknál Gyollai Dániel, Szőke Gergő, Könyves Norbert és Balázsi Levente kapott szerepet), hanem az időjárás is: a kellemetlen hideg, esős körülményeket ragyogó napsütés, és Mikulás másnapjához képest viszonylagos meleg váltotta.
Zaklatottan indult a találkozó, több játékmegszakítással: a 8. percben Könyves Norbert egy légi párbajt követően teljes testsúlyával hátralépett, csakhogy a gyep helyett véletlenül a hanyattvágódó Csinger Márk arcába taposott. A védő már bekötött fejjel ünnepelhette Zseljko Gavrics gólját, amelyet végül hosszas VAR-vizsgálat után érvénytelenítettek. Nem kellett sokáig sopánkodnia a közönségnek és Gavricsnak sem, percekkel később szabályos gólt szerzett a szerb támadó középpályás, egy héten belül a harmadikat. Ugyan a középkezdést követően Meshack Ubochioma ígéretes helyzetbe került, a játék képe aggasztó képet festett a Kazincbarcikáról: a két együttes közötti sebességkülönbség látványosan kirajzolódott például Gavrics 24. perces szólójánál, amikor Gyollai Dániel hatalmas védése kellett az eredmény megőrzéséhez.
A 33. percben megint Könyves előtt adódott lehetőség, majd Nadir Benbuali bravúrosan, levegőből érkező labda átvételével csapott be két védőt, nagy erővel a bal kapufát találta el. Egy szempillantás alatt újra ziccerbe került az ETO, Daniel Stefulj közeli fejese miatt foghatták a fejüket a hazaiak. Az első félidőt parádés szögletvariációval és góllal zárta az ETO, a kétgólos előny sokkal közelebb állt a játék összképéhez, mint az egy.
Az oldalvonal mellett pulóverben irányító Kuttor Attila Martin Slogar és Major Marcell pályára küldésétől remélt pozitív változást a második félidőre (néhány perccel a kezdőrúgás után a szerdán egyenlítő gólt szerző Makrai Gábor is beszállt), csakhogy az 51. percben újabb Gavrics–Gyollai párharcot kellett megnyernie a kapusnak. Kulcspillanat volt, hiszen a másik kapus, Samuel Petrás az 56. percben izgalmassá tette a meccset: Major Marcell beívelése után ügyetlen mozdulattal öklözött, a labda előbb Rácz Lászlóra, onnan az üres kapuba csorgott. Az általában jól teljesítő, bravúrokra is képes kapus időről időre borzolja a kedélyeket ehhez hasonló megmozdulásaival.
Visszaesett az ETO játéka, Borbély Balázs Huszár Marcellel és Schön Szabolccsal rázta volna fel a csapatát a 70. percben, néhány perc alatt mind a ketten szögletet harcoltak ki. No, nem mintha ezek hiányoztak volna: a félidő eleje óta nem volt dolga Gyollai Dánielnek, az egygólos előny pedig a mezőnyfölény és a tizenhatoson belüli folyamatos jelenlét ellenére messze nem jelentett életbiztosítást. A 81. percben Huszár Marcell szép fordulásból leadott lövéssel próbálkozott, meg is tornáztatta Gyollait, de csak a 90. percben járt túl az eszén, amikor Nfansu Njie labdaszerzését követően villámgyors támadással döntötte el a meccset, közvetlen közelről talált a kapuba. Az ETO megnehezítette a saját dolgát, de megérdemelten nyert, s stabilizálta a helyét az első háromban. 3–1
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
16
8
5
3
33–17
+16
29
|2. Ferencvárosi TC
15
8
4
3
31–17
+14
28
|3. Debreceni VSC
16
8
4
4
25–20
+5
28
|4. Paksi FC
16
7
6
3
35–25
+10
27
|5. Puskás Akadémia
16
7
4
5
22–20
+2
25
|6. Kisvárda
15
7
2
6
18–23
–5
23
|7. MTK Budapest
16
6
2
8
29–32
–3
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Diósgyőri VTK
16
4
6
6
23–27
–4
18
|10. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|11. Nyíregyháza
16
3
5
8
18–31
–13
14
|12. Kazincbarcika
16
3
2
11
16–34
–18
11