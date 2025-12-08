Nemzeti Sportrádió

FA-kupa: harmadosztályú riválissal kezdenek Szoboszlaiék

2025.12.08. 22:21
Szoboszlai Dominik az FA-kupában is szívesen ünnepelne (Fotó: Getty Images)
A három magyar játékost, Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a harmadosztályú Barnsley ellen kezdi meg szereplését az angol labdarúgó FA Kupában.

Immár az élvonalbeli klubok is érdekeltek voltak az angol FA-kupa 3. fordulójának hétfői sorsolásán: a legutóbb a negyedik körben búcsúzó, bajnoki címvédő Liverpool január 8. és 12. között hazai pályán fogadja a jelenleg a harmadosztály 10. helyén álló Barnsleyt.

Négy párosításban Premier League-ben érdekelt csapatok csapnak majd össze: a Tottenham Hotspur az Aston Villát, az Everton a Sunderlandet, a Newcastle United a Bournemouth-t, a Manchester United a Brightont látja vendégül.

A címvédő Crystal Palace a hatodik vonalban szereplő Macclesfieldhez látogat, míg a bajnokságban éllovas Arsenal a másodosztályú Portsmouth vendége lesz.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, utána, ha szükséges, tizenegyespárbaj következik. A továbbjutók a 32 között folytathatják.

 

