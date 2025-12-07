A Ferencváros újra legyőzte a Kisvárdát, így ismét vezeti a tabellát

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 7057 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – 11-esből), Yusuf (26.)
A mérkőzés szöveges tudósítása itt követhető.
Hetvenegy óra telt el, és a Ferencváros, valamint a Kisvárda Master Good labdarúgói újra találkoztak egymással. Ugyebár csütörtökön pótolták az 5. fordulóból elhalasztott bajnokit Várdán, a budapestiek, ha nehézkesen is, de megnyerték 1–0-ra azt a mérkőzést, s vasárnap már a fővárosban találkoztak egymással a felek. Hogy a két keret minősége között mekkora a szakadék, arra bizonyíték, hogy Robbie Keane, a ferencvárosiak vezetőedzője nyugodtan változtathatott hat helyen a várdai kezdőhöz képest (csak Gróf Dávid, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor és Varga Barnabás maradt az együttesben), addig Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője kilenc játékost is meghagyott, s csak Jasmin Mesanovic és Pintér Filip került a kispadra, helyükre Marko Matanovics és Novothny Soma lépett.
A hétközi meccsen Dibusz Dénes nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, a 47-szeres válogatott FTC-kapus ujjsérülése a jelek szerint nem jött rendbe, a keretben sem kapott helyet, a 19 éves Radnóti Dániel ült a kispadon. Az FTC a bajnoki idényben hullámzóan teljesített hazai pályán, a Várda elleni összecsapás előtt két győzelem és két döntetlen mellett háromszor is vereséget szenvedett. Hogy ez a statisztikai adat javuljon, sokat tett a csapat: tíz perc sem telt el, a zöld-fehérek már 2–0-ra vezethettek volna – előbb Zachariassen próbálkozott, de Popovics fejjel hárított (lent is maradt a földön a kapus), majd Yusuf próbálkozását is hárította. Nagy Barnabás lövését viszont már nem védhette: Jovicictól annyira könnyedén vette el a labdát Makreckis, mintha egy ifistával lett volna dolga... A hazai nyomás később sem csökkent, olyannyira, hogy tizenegyesből megduplázta előnyét: Ötvös Bence a korábbi csapatának talált be a (a védőként és középpályásként is bevethető futballista három és fél évet húzott le Kisvárdán). S mire leírtuk a mondatot, már háromgólos előnyre tett szert az FTC, Yusuf volt eredményes: Jovicic ismét hibázott, a nigériai pedig megköszönte a lehetőséget, és miután Medgyes is lepattant róla, szépen lőtte a labdát a kapuba.
A meccs gyakorlatilag az első félidőben eldőlt, a vendégcsapat közel sem mutatott olyan magabiztos teljesítményt, mint három nappal korábban, rengeteg hiba jellemezte a játékát, Révész Attila nem véletlenül pörölt sokat a játékosaival. A szünetben kettőt is cserélt, és aztán a játék színvonala igencsak visszaesett. Robbie Keane próbált fiatalos lendületet vinni a futballba: pályára küldte a 18 éves Madarász Ádámot, akinek fél óra bizonyítási lehetőség jutott, s a 19 éves Lakatos Csongor debütálhatott az NB I-ben. A Ferencváros a forduló után is megtartotta első helyét a táblázaton, s készülhet az újabb nagy meccsre: a zöld-fehérek csütörtökön hazai pályán a Rangers ellen bizonyíthatnak az Európa-ligában – a skótok alighanem nagyobb ellenállást tanúsítanak majd, mint a várdaiak... 3–0
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
16
9
4
3
34–17
+17
31
|2. ETO FC
16
8
5
3
33–17
+16
29
|3. Debreceni VSC
16
8
4
4
25–20
+5
28
|4. Paksi FC
16
7
6
3
35–25
+10
27
|5. Puskás Akadémia
16
7
4
5
22–20
+2
25
|6. Kisvárda
16
7
2
7
18–26
–8
23
|7. MTK Budapest
16
6
2
8
29–32
–3
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Diósgyőri VTK
16
4
6
6
23–27
–4
18
|10. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|11. Nyíregyháza
16
3
5
8
18–31
–13
14
|12. Kazincbarcika
16
3
2
11
16–34
–18
11