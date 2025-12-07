A Ferencváros újra legyőzte a Kisvárdát, így ismét vezeti a tabellát

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 7057 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – 11-esből), Yusuf (26.)

A mérkőzés szöveges tudósítása itt követhető.

Hetvenegy óra telt el, és a Ferencváros, valamint a Kisvárda Master Good labdarúgói újra találkoztak egymással. Ugyebár csütörtökön pótolták az 5. fordulóból elhalasztott bajnokit Várdán, a budapestiek, ha nehézkesen is, de megnyerték 1–0-ra azt a mérkőzést, s vasárnap már a fővárosban találkoztak egymással a felek. Hogy a két keret minősége között mekkora a szakadék, arra bizonyíték, hogy Robbie Keane, a ferencvárosiak vezetőedzője nyugodtan változtathatott hat helyen a várdai kezdőhöz képest (csak Gróf Dávid, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor és Varga Barnabás maradt az együttesben), addig Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője kilenc játékost is meghagyott, s csak Jasmin Mesanovic és Pintér Filip került a kispadra, helyükre Marko Matanovics és Novothny Soma lépett.

A hétközi meccsen Dibusz Dénes nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, a 47-szeres válogatott FTC-kapus ujjsérülése a jelek szerint nem jött rendbe, a keretben sem kapott helyet, a 19 éves Radnóti Dániel ült a kispadon. Az FTC a bajnoki idényben hullámzóan teljesített hazai pályán, a Várda elleni összecsapás előtt két győzelem és két döntetlen mellett háromszor is vereséget szenvedett. Hogy ez a statisztikai adat javuljon, sokat tett a csapat: tíz perc sem telt el, a zöld-fehérek már 2–0-ra vezethettek volna – előbb Zachariassen próbálkozott, de Popovics fejjel hárított (lent is maradt a földön a kapus), majd Yusuf próbálkozását is hárította. Nagy Barnabás lövését viszont már nem védhette: Jovicictól annyira könnyedén vette el a labdát Makreckis, mintha egy ifistával lett volna dolga... A hazai nyomás később sem csökkent, olyannyira, hogy tizenegyesből megduplázta előnyét: Ötvös Bence a korábbi csapatának talált be a (a védőként és középpályásként is bevethető futballista három és fél évet húzott le Kisvárdán). S mire leírtuk a mondatot, már háromgólos előnyre tett szert az FTC, Yusuf volt eredményes: Jovicic ismét hibázott, a nigériai pedig megköszönte a lehetőséget, és miután Medgyes is lepattant róla, szépen lőtte a labdát a kapuba.

A meccs gyakorlatilag az első félidőben eldőlt, a vendégcsapat közel sem mutatott olyan magabiztos teljesítményt, mint három nappal korábban, rengeteg hiba jellemezte a játékát, Révész Attila nem véletlenül pörölt sokat a játékosaival. A szünetben kettőt is cserélt, és aztán a játék színvonala igencsak visszaesett. Robbie Keane próbált fiatalos lendületet vinni a futballba: pályára küldte a 18 éves Madarász Ádámot, akinek fél óra bizonyítási lehetőség jutott, s a 19 éves Lakatos Csongor debütálhatott az NB I-ben. A Ferencváros a forduló után is megtartotta első helyét a táblázaton, s készülhet az újabb nagy meccsre: a zöld-fehérek csütörtökön hazai pályán a Rangers ellen bizonyíthatnak az Európa-ligában – a skótok alighanem nagyobb ellenállást tanúsítanak majd, mint a várdaiak... 3–0

