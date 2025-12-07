Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros újra legyőzte a Kisvárdát, így ismét vezeti a tabellát

2025.12.07. 18:52
Fotó: Czinege Melinda
NB I Kisvárda Ferencváros
A Ferencváros hazai pályán 3–0-ra győzte le a Kisvárdát a labdarúgó NB I 16. fordulójában. Nagy Barnabás szerzett vezetést, Ötvös Bence tizenegyesből növelte az előnyt, Yusuf pedig beállította a végeredményt. A fővárosiak így vezetik a tabellát.

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 7057 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – 11-esből), Yusuf (26.)

Hetvenegy óra telt el, és a Ferencváros, valamint a Kisvárda Master Good labdarúgói újra találkoztak egymással. Ugyebár csütörtökön pótolták az 5. fordulóból elhalasztott bajnokit Várdán, a budapestiek, ha nehézkesen is, de megnyerték 1–0-ra azt a mérkőzést, s vasárnap már a fővárosban találkoztak egymással a felek. Hogy a két keret minősége között mekkora a szakadék, arra bizonyíték, hogy Robbie Keane, a ferencvárosiak vezetőedzője nyugodtan változtathatott hat helyen a várdai kezdőhöz képest (csak Gróf Dávid, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor és Varga Barnabás maradt az együttesben), addig Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője kilenc játékost is meghagyott, s csak Jasmin Mesanovic és Pintér Filip került a kispadra, helyükre Marko Matanovics és Novothny Soma lépett.

A hétközi meccsen Dibusz Dénes nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, a 47-szeres  válogatott FTC-kapus ujjsérülése a jelek szerint nem jött rendbe, a keretben sem kapott helyet, a 19 éves Radnóti Dániel ült a kispadon. Az FTC a bajnoki idényben hullámzóan teljesített hazai pályán, a Várda elleni összecsapás előtt két győzelem és két döntetlen mellett háromszor is vereséget szenvedett. Hogy ez a statisztikai adat javuljon, sokat tett a csapat: tíz perc sem telt el, a zöld-fehérek már 2–0-ra vezethettek volna – előbb Zachariassen próbálkozott, de Popovics fejjel hárított (lent is maradt a földön a kapus), majd Yusuf próbálkozását is hárította. Nagy Barnabás lövését viszont már nem védhette: Jovicictól annyira könnyedén vette el a labdát Makreckis, mintha egy ifistával lett volna dolga... A hazai nyomás később sem csökkent, olyannyira, hogy tizenegyesből megduplázta előnyét: Ötvös Bence a korábbi csapatának talált be a (a védőként és középpályásként is bevethető futballista három és fél évet húzott le Kisvárdán). S mire leírtuk a mondatot, már háromgólos előnyre tett szert az FTC, Yusuf volt eredményes: Jovicic ismét hibázott, a nigériai pedig megköszönte a lehetőséget, és miután Medgyes is lepattant róla, szépen lőtte a labdát a kapuba.

A meccs gyakorlatilag az első félidőben eldőlt, a vendégcsapat közel sem mutatott olyan magabiztos teljesítményt, mint három nappal korábban, rengeteg hiba jellemezte a játékát, Révész Attila nem véletlenül pörölt sokat a játékosaival. A szünetben kettőt is cserélt, és aztán a játék színvonala igencsak visszaesett. Robbie Keane próbált fiatalos lendületet vinni a futballba: pályára küldte a 18 éves Madarász Ádámot, akinek fél óra bizonyítási lehetőség jutott, s a 19 éves Lakatos Csongor debütálhatott az NB I-ben. A Ferencváros a forduló után is megtartotta első helyét a táblázaton, s készülhet az újabb nagy meccsre: a zöld-fehérek csütörtökön hazai pályán a Rangers ellen bizonyíthatnak az Európa-ligában – a skótok alighanem nagyobb ellenállást tanúsítanak majd, mint a várdaiak... 3–0

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC

16

9

4

3

34–17

+17

31

  2. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16

29

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10

27

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2

25

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

  7. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3

20

  8. Zalaegerszegi TE

15

5

4

6

23–22

+1

19

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4

18

10. Újpest FC

15

4

4

7

21–26

–5

16

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13

14

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18

11

 

 

Ezek is érdekelhetik