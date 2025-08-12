Hiba lenne leírni a kora miatt Dzsudzsák Balázst

A FORDULÓ TIZENEGYESE

Belőtte a büntetőt – ahogyan általában szokta. Dzsudzsák Balázs a Kazincbarcika ellen 2–1-re megnyert bajnokin pályafutása 37. tizenegyesből szerzett gólját lőtte a Transfermarkt adatbázisa szerint (karrierje során mindössze hatszor hibázott, érdekes módon négyszer is az emírségekben), a magabiztosan végrehajtott lövés három pontot hozott a DVSC-nek. A támadó középpályás 38 évesen is elemében van, Sergio Navarro vezetőedző keze alatt mindhárom fordulóban a kezdő tizenegy tagjaként lépett pályára. Kérdés, meddig láthatjuk még futballozni, az évadban bizonyítja, hogy továbbra is nélkülözhetetlen figurája a debreceni csapatnak, amely a vezérletével – a nem túl meggyőző játék ellenére – harmadik a tabellán.

Dzsudzsák Balázs mindeddig két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Loki erőn felüli szerepléséhez, de nemcsak a kanadai táblázaton jelölt három pontja jelzi, mennyire hasznos tagja együttesének. Posztriválisaival összehasonlítva kiemelkedik a helyzetkialakítás, a beadások, a cselezések és a labdavezetések tekintetében a mezőnyből: neki van a legtöbb progresszív, azaz térnyerő passza (14/90 perc), valamint támadóharmadba adott passza (9.76/90), ami jelzi, a támadásépítésben kulcsszerepe van, különösen egy olyan csapat esetében, amely kevés időt tölt az ellenfél kapujának környékén. Hosszú (3.82/90), illetve lövéshez vezető passzból (2.55/90), kiugratásból (4.67/90) és beadásból (6.79/90) is ő a legjobb, emellett beadásaiból született a legtöbb esetben veszély az ellenfél kapuja előtt. Imponáló adat, hogy az összes lövése után eltalálta a labda a kaput (3/3) és nem volt még sikertelen csele (6/6) az idényben.

Játékának nyilvánvalóan vannak olyan elemei, amelyekre kevésbé lehet támaszkodni – fejjátéka veszélytelen, a tizenhatoson belül kevés a labdaérintése, védekezése nem túl intenzív és a szerelési kísérleteinek száma sem túl magas –, ezzel együtt továbbra is értékes tagja a csapatnak, arról nem beszélve, mennyit jelent neki a DVSC sikere, megszakad a pályán a klubért.

Dzsudzsák Balázs tizenegyesgólja és azt megelőző szituáció 1:35-től

A FORDULÓ TRIPLÁJA

Molnár Rajmund: Vitrinbe kerül a labda

Molnár Rajmund, az MTK Budapest szélsője beszélt a Diósgyőr ellen szerzett három góljáról, a gólkirályi címről és rossz szájízről is.

Ritkán fordul elő egy játékossal (főleg, ha szélső, nem pedig klasszikus befejező csatár), hogy három gólig jusson – az pedig kiváltképpen, hogy egy félidő, pontosan 36 (!) perc alatt triplázzon. Molnár Rajmundnak sikerült ez a bravúr, igaz, ehhez az is kellett, hogy a Diósgyőr borzasztó napot fogjon ki, s végül sima vereséget szenvedjen (0–5) szombaton – ez persze nem von le semmit a 22 éves futballista érdemeiből.

Molnár Rajmund

(Fotó: Árvai Károly)

„Kétségtelen, számunkra nagyon jól kezdődött a meccs, hiszen kezezés miatt már a hetedik percben tizenegyest kaptunk, amelyet szerencsére értékesítettem is – mondta lapunknak Molnár Rajmund, az MTK Budapest szélsője. – Karlo Sentic, a Diósgyőr kapusa először azt a sarkot választotta, amelyet szeretek, vagyis a jobb alsót, de túljártam az eszén, és középre lőttem a labdát. A második gólomnál újra bebizonyosodott, hogy kiválóan megértjük egymást a másik szélsővel, Molnár Ádinnal, és a beadása után kilőttem a kapu jobb oldalát. A harmadik gólom előtt kiharcoltam a tizenegyest, majd újra értékesítettem: Sentic újra a jobb alsó felé vetődött, hozzá is ért a labdához, de gól született a lövésből. Az első számú tizenegyeslövő vagyok jelenleg az MTK-nál, ez remek érzés, s eddig nem is hibáztam az élvonalban, négyből négy a mérlegem – le is kopogom gyorsan, hogy még nagyon sokáig maradjak hibátlan… Titok? Az nincs, egyszerűen csak figyelem a kapus mozgását. A mai világban már mindenki felkészül, a kapus is, így ez inkább amolyan külön játszma a két futballista között: ki tud a másik eszén túljárni. A mezőnyjátékos marad a jól bevált oldalnál? Vagy változtat? A kapus is azt a sarkot választja, ahová én szeretem lőni? Vagy túlgondolja? Ez mentális játék, amelyben a jelek szerint erős vagyok – a tizenegyeseknél nem is feltétlenül a technikai képzettség dönt, inkább a koncentráció. De tisztában vagyok azzal, nem mindegyik meccsem sül majd így el, két lábbal a földön állok, nem hiszem azt, hogy innentől minden megy magától. Felnőttkarrieremben eddig egyszer sikerült mesterhármasig eljutnom, még két évvel ezelőtt, a Gesztely elleni Magyar Kupa-mérkőzésen – a Diósgyőrrel szemben azért nehezebb feladatom volt. Ilyenkor illik meghívni a társaságot valami kis apróságra, ezt intézem, kedden meg is kapják – a zsebembe kell nyúlnom, de nem bánom…”

Molnár Rajmund hozzátette, hazavitte azt a labdát, amelyet háromszor is a DVTK kapujába lőtt a Hidegkuti Nándor Stadionban, s eltette emlékbe. Elmondta, szerez neki egy szép vitrint, és a lakás egyik legszebb helyére teszi. A futballista neve mellett három bajnoki után négy gól áll, s vezeti a góllövőlistát.

„Jól kezdtem az idényt, de az azért még nem fordult meg a fejemben, hogy én legyek a gólkirály… Egyszerűen csak örülök annak, hogy jól megy a játék, és négygólos vagyok: szívesen emlékszem vissza az első fordulóra is, amikor a Ferencváros ellen elsült a lábam és eredményes lehettem. A Fradi ellen ikszeltünk, Debrecenben kikaptunk egy-nullára, pedig a játékunk alapján többet érdemeltünk volna, míg legutóbb megszereztük az első győzelmünket is a bajnoki idényben. Nem kérdés, az első hat hely egyikére mindenképpen oda kell érnünk, képes rá a csapat. Az előzőben az ötödik pozícióban zártunk, kicsit elfogytunk a végére – meglátjuk, most meddig juthatunk, még nagyon hosszú az idény.”

Az MTK legközelebb az ETO FC ellen lép pályára, a mérkőzést vasárnap 17.45-kor rendezik Győrben.

„Nekem különlegesebb meccs lesz, hiszen 2021 tavaszán az ETO-ban futballoztam, s a klub nem számított rám, így a nyáron távoztam is. Rossz szájízzel gondolok vissza arra az időszakra, szeretném megmutatni, hogy hiba volt rólam lemondani. Az ETO-nak erős csapata van, de a malmunkra hajthatja a vizet, hogy csütörtökön még tétmeccset játszik a Konferencialigában. Meglátjuk, a szakmai stábja mennyire változtat a kezdőn, de nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk: a játékunkat jónak érzem, idegenben is nyerni szeretnénk!”

Molnár Rajmund mesterhármasa

A FORDULÓ FEJESE

Lenzsér Bence ismét állandóan kezdő lenne Pakson

Habár Bognár György vezetőedző irányításával mindig is erős támadójáték jellemezte a Paksot, az Újpest ellen egy védőjátékos, Lenzsér Bence volt a nyerőember – a rutinos bekknek érzelmileg nagyon sokat jelentett a győztes gól.

Hevesen támadta az első félidőben a Paks kapuját a majd 9000 szurkolója előtt az Újpest, különösen az új igazolás, a jobbszélső Aljosa Matko játszott agilisan. Horváth Kevin góljára válaszolt is egy gyönyörű kapáslövésből szerzett találattal a szlovén támadó, de a második játékrészben már nemigen villogott. Ez nagyrészt köszönhető az őt őrző Lenzsér Bencének, aki győztes fejes gólja mellett nagyszerű mutatókkal zárta az összecsapást. A Sofascore adatai szerint (amely kiemelkedő, 8.5-ösre értékelte a teljesítményét) kilencszer tisztázott, két lövést blokkolt, egyszer szerelt, földön vívott párharcait 75, levegőben vívott párharcait pedig 60 százalékban nyerte meg. Hiányzott is a Paksnak az ő kiemelkedő védőmunkája, s a 29 éves bekknek is hiányzott már, hogy ismét bizonyíthassa rátermettségét – áprilisi, az ETO ellen elszenvedett combizomszakadása óta most játszott először végig mérkőzést.

Lenzsér Bence fejelte a paksi csapat győztes gólját az Újpest otthonában (Fotó: Árvai Károly)

„Nagyon kellett a lelkemnek ez a gól és a győzelem, hiszen elég fránya egy időszak van mögöttem, a sérülések miatt – mondta lapunknak Lenzsér Bence. – Nagy győzelmet arattunk, egy igen erős Újpest ellen. Nagyszerű játékosaik vannak, de csapatként mi játszottunk jobban. Bárki bármit hibázott, jött a társa és kisegítette, szóval igazi csapatmunka kellett a győzelemhez. Lélektanilag is fontos a siker a Zsitomir előtti Konferencialiga-selejtező előtt. Azt a párharcot sem engedtük el, bár nagy a hátrányunk, de nem adjuk fel. Hazai pályán mindig jobban játszunk, és a remény hal meg utoljára. Ami pedig a bajnokságot illeti, három meccs után a hét szerzett pont elég impozáns. Az elmúlt négy-öt évben mindig a dobogón vagy annak közelében végeztünk, idén is hasonló céljaink lehetnek. Remélem, hogy Bognár György vezetőedző úgy gondolja, ha egészséges vagyok, akkor továbbra is hasznára lehetek a csapatnak, mert ami engem illet, a legszívesebben minden meccsen játszanék!”

A következő fordulóban a ZTE FC látogat Paksra, Nuno Campos szakvezető irányítása alatt a ZTE is igen gólra törő játékot játszik. Többek között Dénes Vilmos, a csapat jobbszélsőjének kikapcsolása lehet a paksi siker kulcsa – Lenzsér Bence márpedig bizonyította, hogy sérülése után is felveszi az NB I veszélyes támadóival a kesztyűt.

Lenzsér Bence fejes gólja 1:35-től

A FORDULÓ FORDULATA

A hite is erőt adott Popovics Ilijának, hogy felálljon a padlóról

Fiatalságából adódóan hullámzik a Kisvárda kapusának teljesítménye, de igyekszik élvezni azt, hogy a magyar élvonalban védhet.

Kapussors. Ha valaki érti e gyakran elcsépelt kifejezésnek a jelentéstartalmát, az Popovics Ilija. A Kisvárda Master Good 19 éves kapusa a Paks (1–5) és a vasárnapi Puskás Akadémia FC (2–1) elleni mérkőzéseken is jelentős érzelmi hullámzáson esett át, illetve egy bajnokin, sőt egy percen belül is átélhetett hasonlót, amikor vasárnap előbb kivédte Artem Favorov tizenegyesét, majd az azt követő szögletből olyan gólt kapott, amiért hibáztathatta magát.

Popovics Ilija (Fotó: Kovács Péter)

„Való igaz, a Paks elleni mérkőzés rosszul sikerült, többször is hibáztam – árulta el lapunknak Popovics Ilija, a Kisvárda ukrán születésű, de egyben magyar állampolgárságú kapusa. – Kellett hozzá két nap, hogy túltegyem magam a történteken, de a csapatból mindenki segített és biztatott, ahogy a szakmai stáb tagjai is. Nem voltam százszázalékos egészségi állapotban a Paks elleni meccsen, előtte edzésen kifordult a bokám, emiatt még most is kérdéses volt a játékom, de meg sem fordult a fejemben, hogy a Paks ellen történtek miatt nem vállalom a játékot az újabb hazai mérkőzésen. A hitem is erőt adott, meg aztán megpróbálom értékelni, hogy az NB I-ben védhetek, erre nagy lehetőségként tekintek.”

Popovics Ilija eddig két tizenegyest védett ki kisvárdai színekben, de egyikkel sem volt szerencséje, mert még február 17-én a budafoki NB II-es meccsen (4–2) a kipattanóból kapott gólt, addig most az esetet követő szögletből.

„Igyekeztem nem túlünnepelni a védést, de jöttek a csapattársak, és az előző héten történtek után ők is tudták, mi játszódott le bennem, így persze, hogy transzba kerül az ember – folytatta a 19 éves játékos. – Jött a szöglet, elszámoltam a labda ívét, máris kaptuk a gólt. Minden meccs előtt készülünk a lehetséges tizenegyeslövőkből, most elsősorban Nagy Zsoltból, de ő sérülés miatt nem játszott. Artem Favorovnak csak egy büntetőjét láttam, igyekeztem úgy mozogni a gólvonalon, hogy balra rúgja a labdát, mert elhatároztam, hogy oda indulok el. Az első fordulóban, Nyíregyházán is rúghatott az ellenfél nekem büntetőt, akkor Kovácsréti Márk lövésével nem tudtam mit kezdeni sajnos.”

A Puskás elleni meccs vége tehát 2–1-es kisvárdai siker lett, így az újonc megszerezte visszatérése utáni első győzelmét az NB I-ben, épp az addigi százszázalékos vendégét legyőzve. Második félidei teljesítményével nagyban hozzájárult a győzelemhez Popovics Ilija, akinek a lelke így nagyban megnyugodhatott.

„Ismétlem, igyekszem élvezni, hogy ilyen szinten védhetek, és nem arra fogni az egészet, hogy a fiatalszabály miatt kapok lehetőséget – így Popovics Ilija. – A vasárnapi meccsen talán Lukács Dániel fejese után volt a legnehezebb dolgom, de nagyon kellett koncentrálnom a beadások után is, mert azokból is érkezett bőven a kapu elé a szélekről. Szerencsére a csapattársak is besegítettek, így meg tudtuk őrizni az előnyünket.”

A Kisvárda legközelebb pénteken lép pályára, a negyedik forduló nyitó mérkőzésén a veretlenségét a Paks ellen hazai pályán elveszítő (1–2) Újpest FC vendége lesz.

Popovics Ilija büntetővédése és az utána kapott gól 1:18-tól

A FORDULÓ GÓLJA

Molnár Rajmund második találata a DVTK ellen (0:38-tól)

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Augusztus 8., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2

Augusztus 9., szombat

MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5–0

Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC 1–4

Augusztus 10., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 1–1

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 2–1

Újpest FC–Paksi FC 1–2

4. FORDULÓ

Augusztus 15., péntek

20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

Augusztus 16., szombat

18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 17., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.45: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)