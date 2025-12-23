A Nyíregyháza január 2-án kezdi a felkészülést, majd Törökországba utazik

Január 2-án kezdi meg a felkészülést a tavaszi idényre a Nyíregyháza Spartacus. A csapat tagjai a rövid téli szünetre is egyénre szabott edzéstervet kaptak.

„Tíz nap pihenőt kapnak csak a játékosok, hiszen négy hét múlva már újra bajnoki fordulót rendeznek – idézi a nyiregyhazaspartacus.hu Bódog Tamás vezetőedzőt. – Senki nem engedheti el magát a tabellán elfoglalt pozíciónk és a sűrű program miatt sem, nem lesz rávezetés, nincs is rá idő. Január másodikán kezdünk, január 6-án pedig Törökországba utazunk edzőtáborba, és több felkészülési mérkőzést is játszunk külföldi csapatok ellen. Visszatérve Nyíregyházára egy héttel később már folytatódik az NB I.”

A Nyíregyháza első ellenfele a bajnokságban az Újpest lesz a Városi Stadionban, január 24-én.





