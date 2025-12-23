Nemzeti Sportrádió

Törökországban edzőtáborozik januárban a Paks – íme, az ellenfelek!

V. H. L.V. H. L.
2025.12.23. 15:31
A tervek között négy külföldi csapattal mérkőznek meg Böde Dánielék a törökországi edzőtáborban (Fotó: Getty Images)
edzőtábor Radnicski Nis labdarúgó NB I felkészülés Paksi FC Sumqayit Widzew Lódz Ludogorec
Január 5-én tér vissza a karácsonyi szünetről a Paksi FC NB I-es labdarúgócsapata, amely január 6. és 17. között a törökországi Belekben edzőtáborozik, és a tervek szerint az azerbajdzsáni Sumqayittal, a bolgár Ludogoreccel, a szerb Radnicski Nissel és lengyel Widzew Lódzzsal is játszik felkészülési mérkőzést.

Mindössze egy edzést vezényel Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője csapatának, mielőtt a gárda elutazik a törökországi edzőtáborba – közölte honlapján a zöld-fehér klub. Böde Dánieléknek először január 5-én lesz jelenésük a paksi edzőpályán, másnap pedig Belek felé veszik az irányt, hogy aztán a török városban a felkészülés során a tervek szerint az azeri első osztály jelenlegi ötödik helyezettjével, a Sumqayittal, a bolgár harmadik Ludogoreccel, a szerb élvonalbeli Radnicski Nissel és a lengyel Ekstraklasában tizenötödik Widzew Lódzzsal is megütközzenek.

A Paksi FC felkészülési programja
2026. január 9.: Sumqayit (azeri)–Paksi FC 
2026. január 11., 11.00: Paksi FC–Ludogorec (bolgár)
2026. január 13.: Radnicski Nis (szerb)–Paksi FC
2026. január 16.: Widzew Lódz (lengyel)–Paksi FC 

 

 

 

