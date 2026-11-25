Újraosztott Aranylabda, 10. rész: még Messi is Robert Lewandowskit díjazta volna
Amikor Robert Lewandowski topligás karrierje beindult a Borussia Dortmundban, a Bayern München azt tette, amihez a legjobban ért: ingyen szerződtette a lengyel támadót. A dortmundiakkal négy trófeát, köztük kétszer Bundesligát nyerő csatár a Bayernnel minden ott töltött idényében német bajnok lett. Összesen tíz bajnoki elsőségéből hétszer ráadásul a góllövőlista élén végzett.
Lewandowski bajorországi pályafutásának vitathatatlan csúcspontja a 2019–2020-as idény, amikor triplázott a csapattal: a bajnoki cím mellett a Német Kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte. A BL-ben tíz mérkőzésen 21 gólban vállalt szerepet (15 gólt szerzett és hat gólpasszt adott). Hiába azonban a kiemelkedő egyéni teljesítmény és a páratlan csapatsiker, a France Football a koronavírus-járványra hivatkozva törölte a 2020-as Aranylabda-szavazást.
Lewandowski azonban nem csüggedt, és a következő évben is elképesztő formában futballozott. A 2021-es naptári évet rekordot jelentő 43 Bundesliga-góllal zárta, a Bayernben és a lengyel válogatottban pedig összesen 59 mérkőzésen 69 találatig jutott. A nemzeti csapatban az Európa-bajnokságon háromszor volt eredményes, de ez sem volt elég a csoportkörből való továbbjutáshoz.
A bajnokságban megdöntötte Gerd Müller 49 éven át fennálló rekordját: 29 mérkőzésen 41 gólt szerzett, felülmúlva a legendás német csatár 40 gólos csúcsát. A Bayern klubrekordját is felülírta azzal, hogy 19 egymást követő bajnokin betalált. Február és szeptember között minden olyan Bundesliga-találkozón gólt szerzett, amelyen pályára lépett, négy alkalommal ráadásul mesterhármast ért el.
A müncheniek a Bajnokok Ligájában viszont már a negyeddöntőben búcsúztak a PSG ellen – Lewandowski sérülés miatt mindkét meccset kihagyta. A Bundesligában ugyanakkor viszonylag könnyedén megvédték a címüket, emellett megnyerték az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is.
A 2020–2021-es idényben Lewandowski 40 összecsapáson 48 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve, vagyis átlagosan 1.43 gólban vállalt szerepet mérkőzésenként. Teljesítményével elhódította az európai Aranycipőt is. A díj átadásakor az Aranylabda megszerzéséről is kérdezték, a tőle megszokott szerénységgel nyilatkozott, noha egyértelmű esélyesnek számított: „Jó esélyem van a győzelemre, és hálás vagyok, hogy ott lehetek a legjobbak között. Úgy vélem, a teljesítményem a 2020-as eredményeimmel együtt, valamint mindaz, amit a csapattársaimmal közösen elértünk, elegendő ahhoz, hogy erre gondolhassak.”
Lewandowski korábban arról is beszélt, hogy egy kisebb futballnemzet játékosaként nehezebb dolga volt eljutni a legmagasabb szintre. „Valóra vált álom, hogy itt lehetek, és megpróbálhatom elnyerni ezt a trófeát, mert tudom, milyen nehéz. Különösen egy olyan játékosnak, aki nem nagy futballnemzetből származik. Tudom, mit jelent egy kisebb nemzetet képviselni, amelynek nincs sok játékosa a legmagasabb szinten. Többet kellett dolgoznom, mint azoknak, akiknek az országa nagy sikereket ért el a múltban és folyamatosan a világ élmezőnyében van.”
A korábbi Liverpool-csatár, a 2001-es Aranylabdás Michael Owen is úgy vélte, Lewandowski megérdemelné az elismerést: „Nagyon nyitott a verseny. Természetesen az elmúlt évtizedben Messi és Ronaldo uralta a mezőnyt. Úgy gondolom, ezúttal máshonnan érkezik majd a győztes. Lewandowski nagyon peches volt, hogy a koronavírus-járvány évében nem nyerhette el a díjat. A statisztikái egyszerűen elképesztőek. Abszolút igazságtalanság lenne, ha pályafutása során egyszer sem kapná meg az Aranylabdát. Lenyűgöző játékos.”
Véleményével a Bayern München akkori vezetőedzője, Julian Nagelsmann is egyetértett: „Nem jut eszembe senki más, aki annyira megérdemelné a díjat, mint ő. Az elmúlt években folyamatosan ontotta a gólokat, és ez teszi igazán különlegessé. Kétségtelenül ő a világ legjobb csatára.”
Érdekes módon Lionel Messi sem magát tartotta a díj fő esélyesének, és úgy vélte, Lewandowski kiérdemelte: „Őszintén szólva, nem hinném, hogy én nyernék. Nekem a legnagyobb elismerés az volt, amit a válogatottal elértem. Ha pedig nem kapom meg a díjat, akkor sem történik semmi. Az egyik legnagyobb célomat már teljesítettem.”
Az 1990-ben Aranylabda-győztes Lothar Matthäus is bírálta a szavazási folyamatot. Szerinte érdemes lenne változtatni a rendszeren, hogy ne kizárólag az újságírók döntsenek a díj sorsáról. „Őszintén szólva, már semmit sem értek. Minden tiszteletem Messié és a többi neves játékosé, de senki sem érdemelte meg annyira a díjat, mint Lewandowski. Egyszerűen elképesztő, amit a Bayern csatára hétről hétre nyújt.”
A lengyel végül az Év csatára-díjat vehette át, az Aranylabdát azonban nem. A gála után a Twitteren köszönte meg az elismerést és a rá adott szavazatokat: „Nagyon büszke vagyok erre a trófeára. Először is szeretnék gratulálni Lionel Messinek az Aranylabda elnyeréséhez, valamint minden jelöltnek. Köszönetet mondok minden újságírónak, aki rám szavazott, és úgy gondolta, hogy 2021-ben kiemelkedőek voltak az eredményeim. Egyetlen játékos sem nyerhet egyéni díjat a legerősebb csapat és a hűséges szurkolók támogatása nélkül. Köszönöm, hogy mellettem álltatok!”
A 33 éves Lewandowski később elmondta, szomorú volt, hogy nem ő nyerte el 2021-ben az Aranylabdát. A BBC Sportnak így nyilatkozott: „Nem mondhatom, hogy boldog voltam, éppen ellenkezőleg. Szomorúságot éreztem. Olyan közel voltam ahhoz, hogy versenybe szálljak Messivel… Természetesen tisztelem a játékát és az eredményeit. Már az is sokat elárul, hogy egyáltalán versenyezhettem vele: megmutatja, milyen szintre jutottam el. Pályafutásom legjobb időszakát éltem, a klubommal mindent megnyertem. A legnehezebb az egészben, hogy a mai napig nem tudom, miért alakult így.”
Messi a 2021-es díjátadón elmondott beszédében maga is elismerte, hogy Lewandowski megérdemelte volna az Aranylabdát, és azt javasolta a France Footballnak, hogy utólag ismerje el a lengyel csatár 2020-as teljesítményét. „Szeretnék megemlékezni a Roberttel való versengésünkről is. Igazi megtiszteltetés volt vele megmérkőzni. Megérdemled az Aranylabdát! Tavaly mindenki egyetértett abban, hogy te voltál a győztes. Úgy gondolom, a France Footballnak oda kellene adnia neked a díjat, hogy megkaphasd azt az elismerést, amelyet megérdemelsz. Ha nem lett volna a világjárvány, te lettél volna az igazi győztes” – idézte Messi szavait a Sports Illustrated.
A 2021-ben Párizsba igazoló Lionel Messi utolsó barcelonai idényében 47 mérkőzésen 38 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott. A katalánok a bajnokságban a harmadik helyen végeztek, a Spanyol Kupát azonban megnyerték. A Bajnokok Ligájában – némileg ironikus módon – éppen a Paris Saint-Germain búcsúztatta őket a nyolcaddöntőben. Messi a válogatottal viszont felért a csúcsra (képünkön). A Copa Américán négy gólt szerzett és öt gólpasszt adott, Argentína pedig 1993 óta először hódította el a trófeát.
„Hihetetlen, hogy újra itt lehetek. Két évvel ezelőtt azt hittem, ez volt az utolsó alkalom. Ezt a díjat a Copa Américán elért eredményeinkért kapom. Szeretném megosztani válogatott csapattársaimmal, és megköszönni nekik, hiszen ez részben az ő sikerük is. Lewandowski remek esztendőt zárt, évről évre felülmúlja önmagát, és megmutatja, milyen kiváló csatár. Idén gólkirályi címet szerzett, és úgy gondolom, jövőre is esélyes lehet a díjra. Egy nagyszerű klubban, a Bayern Münchenben futballozik.”
Messi tehát a Paris Saint-Germain játékosaként nyerte el a 2021-es Aranylabdát. Cristiano Ronaldo pedig 2010 óta először nem került be a legjobb nyolc közé.
A 2021-ES ARANYLABDA-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE
1. Lionel Messi (argentin) Paris Saint-Germain 613 pont
2. Robert Lewandowski (lengyel) Bayern München 580 pont
3. Jorginho (olasz) Chelsea 460 pont
4. Karim Benzem (francia) Real Madrid 239 pont
5. N’Golo Kanté (francia) Chelsea 186 pont
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 21-i lapszámában jelent meg.)