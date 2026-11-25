Lewandowski azonban nem csüggedt, és a következő évben is elképesztő formában futballozott. A 2021-es naptári évet rekordot jelentő 43 Bundesliga-góllal zárta, a Bayernben és a lengyel válogatottban pedig összesen 59 mérkőzésen 69 találatig jutott. A nemzeti csapatban az Európa-bajnokságon háromszor volt eredményes, de ez sem volt elég a csoportkörből való továbbjutáshoz.

A bajnokságban megdöntötte Gerd Müller 49 éven át fennálló rekordját: 29 mérkőzésen 41 gólt szerzett, felülmúlva a legendás német csatár 40 gólos csúcsát. A Bayern klubrekordját is felülírta azzal, hogy 19 egymást követő bajnokin betalált. Február és szeptember között minden olyan Bundesliga-találkozón gólt szerzett, amelyen pályára lépett, négy alkalommal ráadásul mesterhármast ért el.

A müncheniek a Bajnokok Ligájában viszont már a negyeddöntőben búcsúztak a PSG ellen – Lewandowski sérülés miatt mindkét meccset kihagyta. A Bundesligában ugyanakkor viszonylag könnyedén megvédték a címüket, emellett megnyerték az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is.

Európai Aranycipőt nyert a Bayern Münchenben (Fotó: AFP)

A 2020–2021-es idényben Lewandowski 40 összecsapáson 48 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve, vagyis átlagosan 1.43 gólban vállalt szerepet mérkőzésenként. Teljesítményével elhódította az európai Aranycipőt is. A díj átadásakor az Aranylabda megszerzéséről is kérdezték, a tőle megszokott szerénységgel nyilatkozott, noha egyértelmű esélyesnek számított: „Jó esélyem van a győzelemre, és hálás vagyok, hogy ott lehetek a legjobbak között. Úgy vélem, a teljesítményem a 2020-as eredményeimmel együtt, valamint mindaz, amit a csapattársaimmal közösen elértünk, elegendő ahhoz, hogy erre gondolhassak.”

Lewandowski korábban arról is beszélt, hogy egy kisebb futballnemzet játékosaként nehezebb dolga volt eljutni a legmagasabb szintre. „Valóra vált álom, hogy itt lehetek, és megpróbálhatom elnyerni ezt a trófeát, mert tudom, milyen nehéz. Különösen egy olyan játékosnak, aki nem nagy futballnemzetből származik. Tudom, mit jelent egy kisebb nemzetet képviselni, amelynek nincs sok játékosa a legmagasabb szinten. Többet kellett dolgoznom, mint azoknak, akiknek az országa nagy sikereket ért el a múltban és folyamatosan a világ élmezőnyében van.”

A korábbi Liverpool-csatár, a 2001-es Aranylabdás Michael Owen is úgy vélte, Lewandowski megérdemelné az elismerést: „Nagyon nyitott a verseny. Természetesen az elmúlt évtizedben Messi és Ronaldo uralta a mezőnyt. Úgy gondolom, ezúttal máshonnan érkezik majd a győztes. Lewandowski nagyon peches volt, hogy a koronavírus-járvány évében nem nyerhette el a díjat. A statisztikái egyszerűen elképesztőek. Abszolút igazságtalanság lenne, ha pályafutása során egyszer sem kapná meg az Aranylabdát. Lenyűgöző játékos.”

Németországban és egész Európában fékezhetetlen volt (Fotó: Getty Images)

Véleményével a Bayern München akkori vezetőedzője, Julian Nagelsmann is egyetértett: „Nem jut eszembe senki más, aki annyira megérdemelné a díjat, mint ő. Az elmúlt években folyamatosan ontotta a gólokat, és ez teszi igazán különlegessé. Kétségtelenül ő a világ legjobb csatára.”

Érdekes módon Lionel Messi sem magát tartotta a díj fő esélyesének, és úgy vélte, Lewandowski kiérdemelte: „Őszintén szólva, nem hinném, hogy én nyernék. Nekem a legnagyobb elismerés az volt, amit a válogatottal elértem. Ha pedig nem kapom meg a díjat, akkor sem történik semmi. Az egyik legnagyobb célomat már teljesítettem.”

Az 1990-ben Aranylabda-győztes Lothar Matthäus is bírálta a szavazási folyamatot. Szerinte érdemes lenne változtatni a rendszeren, hogy ne kizárólag az újságírók döntsenek a díj sorsáról. „Őszintén szólva, már semmit sem értek. Minden tiszteletem Messié és a többi neves játékosé, de senki sem érdemelte meg annyira a díjat, mint Lewandowski. Egyszerűen elképesztő, amit a Bayern csatára hétről hétre nyújt.”

A Bayern Münchennel nyolc, összesen tíz alkalommal nyerte meg a Bundesligát (Fotó: AFP)

A lengyel végül az Év csatára-díjat vehette át, az Aranylabdát azonban nem. A gála után a Twitteren köszönte meg az elismerést és a rá adott szavazatokat: „Nagyon büszke vagyok erre a trófeára. Először is szeretnék gratulálni Lionel Messinek az Aranylabda elnyeréséhez, valamint minden jelöltnek. Köszönetet mondok minden újságírónak, aki rám szavazott, és úgy gondolta, hogy 2021-ben kiemelkedőek voltak az eredményeim. Egyetlen játékos sem nyerhet egyéni díjat a legerősebb csapat és a hűséges szurkolók támogatása nélkül. Köszönöm, hogy mellettem álltatok!”

A 33 éves Lewandow­ski később elmondta, szomorú volt, hogy nem ő nyerte el 2021-ben az Aranylabdát. A BBC Sportnak így nyilatkozott: „Nem mondhatom, hogy boldog voltam, éppen ellenkezőleg. Szomorúságot éreztem. Olyan közel voltam ahhoz, hogy versenybe szálljak Messivel… Természetesen tisztelem a játékát és az eredményeit. Már az is sokat elárul, hogy egyáltalán versenyezhettem vele: megmutatja, milyen szintre jutottam el. Pályafutásom legjobb időszakát éltem, a klubommal mindent megnyertem. A legnehezebb az egészben, hogy a mai napig nem tudom, miért alakult így.”

A Bajnokok Ligája is összejött (Fotó: Getty Images)

Messi a 2021-es díjátadón elmondott beszédében maga is elismerte, hogy Lewandowski megérdemelte volna az Aranylabdát, és azt javasolta a France Footballnak, hogy utólag ismerje el a lengyel csatár 2020-as teljesítményét. „Szeretnék megemlékezni a Roberttel való versengésünkről is. Igazi megtiszteltetés volt vele megmérkőzni. Megérdemled az Aranylabdát! Tavaly mindenki egyetértett abban, hogy te voltál a győztes. Úgy gondolom, a France Footballnak oda kellene adnia neked a díjat, hogy megkaphasd azt az elismerést, amelyet megérdemelsz. Ha nem lett volna a világjárvány, te lettél volna az igazi győztes” – idézte Messi szavait a Sports Illustrated.