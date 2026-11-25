Az egyik politikai szervezet elismerte, hibásan szavazott a „Lex Kubatov”-ügyben
Kedden tartották az Országgyűlésben a sportvezetők összeférhetetlenségéről szóló, Lex Kubatov néven elhíresült törvény zárószavazását, amelynél Apáti István a Mi Hazánk politikusa szerint pártja tévesen szavazott.
Apáti felhívta a figyelmet arra, hogy pártja politikusai nem szavazták meg a javaslat Kubatov Gáborra eső részét. Úgy vélik, a visszamenőleges hatályú szabályozás súlyosan sérti a Ferencváros működését.
A politikus elismerte, hogy pártja hibázott a zárószavazásnál, ám bízik benne, hogy Baka András köztársasági elnök visszaküldi a jogszabályt az Országgyűlésnek, pártja pedig bizonyos feltételek teljesülése esetén támogatna egy köztársasági elnöki vétót.
A szerdán a parlament épületében rögzített és később a közösségi oldalán megosztott videóban Fradi-mezben látható politikus arról is beszélt, pártja azt a megoldást támogatná, hogy a törvényjavaslat csak hivatalban lévő politikusokra vonatkozzon.
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