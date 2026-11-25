Jégkorong: itt az U20-as bő keret a vb-re
Az U20-as divízió I/A-csoportos világbajnokságon induló magyar férfiválogatott harminc játékossal kezdi meg a felkészülés utolsó hetét november 30-án, a vb-helyszínén, a Vasas Jégcentrumban.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint a Tokaji Viktor vezette szakmai stáb négy kapust kapust, kilenc hátvédet és 17 csatárt hívott be a bő keretbe, köztük
a nyáron a Buffalo Sabres által draftolt és szeptember óta a kanadai Soo Greyhoundsnál játszó Szongoth Dománt is, aki az NHL-es kiválasztás óta először lép majd jégre Magyarországon.
Ugyancsak kerettag a 2027-es NHL-draft előzetes listájára...
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