Újraosztott Aranylabda, 6. rész: Neymar – a trónörökös, aki lemaradt a koronáról

A 2014-es hazai rendezésű világbajnokságon Neymar sérülés miatt nem léphetett pályára a németektől elszenvedett, 7–1-es letaglózó vereséggel záruló elődöntőben, a felfoghatatlan kudarc így is mély nyomot hagyott benne. A frusztráció a 2015-ös Copa Américán is látszott rajta: a Kolumbia elleni csoportmeccs lefújása után piros lapot kapott, de már abban az évben ő volt a válogatott csapatkapitánya.

Neymar harmadik barcelonai idényében jutott teljesítménye csúcsára. „Rendkívül jó formában vagyok, életem legjobb formájában” – nyilatkozta a brazil támadó, akit a Forbes magazin az év brazil személyiségének nevezett meg, a Nike pedig őt választotta 2016-os reklámarcává, leváltva Cristiano Ronaldót…

Éppen abban az időszakban, amikor az Aranylabda-szavazás zajlott, Messi megsérült. A Barcelona azonban nem omlott össze, mert Neymar megmutatta, nemcsak az argentin mellett képes csúcsteljesítményre, hanem eljutott arra a szintre, hogy egyedül vigye a hátán a csapatot. Ősszel 15 góllal vezette a La Liga góllövőlistáját, miközben az előkészítések terén sem esett vissza. Luis Suárez is feljebb kapcsolt, és ők ketten Messi távollétében egymás után 22 bajnoki gólt szereztek, mielőtt Andrés Iniesta meglőtte a Barcelona harmadik találatát a Real Madrid elleni 4–0-s győztes meccsen. Neymar ebben az időszakban érte el felnőttkarrierjében a 250 gólos határt – 23 évesen…

Az Aranylabda-szavazáson mindez a dobogó harmadik fokára volt elég. „Reméltem, hogy második leszek, de keményebben kell dolgoznom, hogy újra a legjobb három közé kerüljek – mondta Neymar, majd argentin csapattársát méltatta. – Leo egy másik bolygóról jött, úgyhogy gratulálok neki. Számomra Messi a világ legjobbja. Ő az én példaképem, és remélem, hogy még hosszú évekig élvezhetjük a játékát.”

A brazil szélső a harmadik helynek is örült: „Fantasztikus volt, nagyon boldog vagyok. Ez volt életem egyik legszebb napja. Élveztem, hogy az első sorból nézhettem, ahogy Leo nyer, és azt, hogy a napot a világ két legjobb játékosa mellett tölthettem. Remélem, legközelebb is ott lehetek az ünnepségen.”

A dobogóról lemaradó Luis Suárez úgy fogalmazott, nemsokára Neymar ideje is eljön: „Nagyon elszánt, és meg vagyok győződve róla, hogy nyer majd egy-két Aranylabdát.” Xavi azt jósolta, hogy Neymar egy napon Messi helyébe lép a világ legjobb játékosaként.

Talán éppen a Messi sérülése alatt nyújtott kivételes teljesítménye miatt érezte úgy a brazil, hogy amíg Barcelonában marad, végleg csapattársa árnyékában ragad. Korábban is felreppentek hírek a távozásáról: a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez 190 milliós ajánlatáról írtak a spanyolok, de a Manchester United is a kérők között volt. Neymar végül 2017-ben a PSG mellett döntött, de ezzel csak csöbörből vödörbe került, hiszen Párizsban a feltörekvő Kylian Mbappé nőtt fölé a hierarchiában.

Így sem Suárez, sem Xavi jóslata nem valósult meg, Neymar a továbbiakban csak egy alkalommal, 2017-ben került dobogóra az Aranylabda-szavazáson. Az MSN viszont máig a futballtörténelem legeredményesebb triójaként él a futballrajongók emlékezetében. A 2014–2015-ös idényben a bajnokságban hárman összesen 81 gólt szereztek és 43 gólpasszt osztottak ki, minden sorozatot figyelembe véve pedig félelmetes a mutatójuk: 122 találatig jutottak.

Neymar Ronaldinhóhoz hasonló focit mutatva érkezett Barcelonába. Közel volt ahhoz, hogy Kaká 2007-es győzelme óta az első brazil játékos legyen, aki kiérdemli az Aranylabdát, s hogy megtörje Messi és Cristiano Ronaldo dominanciáját. Története azonban happy enddel záruló tündérmese helyett inkább „mi lett volna, ha?” sztorivá vált.

„Lionel Messi és én minden évben itt vagyunk Zürichben” – viccelődött Cristiano Ronaldo, amikor megtudta, hogy ismét döntős lett. Való igaz, az argentin kilencedik, a portugál nyolcadik alkalommal került a dobogósok közé. Messi ősszel makacs sérülése miatt két hónapra kidőlt, de még így is 43 gólig jutott 2015-ben. A Spanyol Kupa-döntőben Puskás-díjra jelölt gólt szerzett az Athletic Bilbao ellen, de a BL-elődöntőben Jérome Boateng elfektetése is emlékezetesre sikeredett. Emellett az európai Szuperkupa-mérkőzésen és a klubvilágbajnokság döntőjében is betalált. „Nagyon különleges pillanat, hogy újra itt állhatok a színpadon, és ismét átvehetem az Aranylabdát, miután két éven át a közönség soraiból néztem, ahogy Cristiano viszi haza a díjat – mondta Messi a zürichi díjátadón. – Hihetetlen, hogy ez már az ötödik alkalom, ez sokkal több, mint amiről valaha is álmodtam.” A Puskás-díjat végül nem ő kapta, de így sem lehetett hiányérzete. Háromnál többször korábban senki sem nyerte el az Aranylabdát, ő pedig már az ötödiknél járt. Ez volt továbbá a 11. alkalom, hogy FC Barcelona-játékos kapta meg az elismerést, ami szintén rekordnak számított. „Messi addig fogja megnyerni az Aranylabdát, ameddig csak akarja – vélte csapattársa, Dani Alves. – Ha így folytatja, nem lesz versenytársa. Az évek telnek, ő pedig egyre jobb lesz. Kiváltság számunkra, hogy velünk van.” EZÉRT NYERT LIONEL MESSI

A 2015-ÖS ARANYLABDA-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE

1. Lionel Messi (argentin), FC Barcelona, 41.33%

2. Cristiano Ronaldo (portugál), Real Madrid, 27.76%

3. Neymar (brazil), FC Barcelona, 7.86%

4. Robert Lewandowski (lengyel), Bayern München, 4.17%

5. Luis Suárez (uruguayi), FC Barcelona, 3.38%