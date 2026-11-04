Újraosztott Aranylabda, 7. rész: bármit is veszített el vagy nyert meg, harmadik volt Antoine Griezmann

Az Atlético Madrid 2014 nyarán szerződtette a Real Sociedadtól a 23 éves Antoine Griezmannt. A francia támadó már az első idényében 22 gólig és három gólpasszig jutott a La Ligában, a spanyol Szuperkupában gólpasszal vette ki a részét a Real Madrid elleni sikerből. A következő évadban ismét 22 gólt szerzett a bajnokságban, emellett hat asszisztot jegyzett, tehát a 63 madridi találat 45 százalékában vállalt szerepet. Az Atléticónak így is meg kellett elégednie a La Liga bronzérmével – két ponttal lemaradva a városi rivális Real Madrid és hárommal a bajnok Barcelona mögött.

Griezmann a Bajnokok Ligájában vigasztalódhatott (volna), a sorozatban hét gólt szerzett. Többek között duplázott a Barcelona elleni negyeddöntő visszavágóján és továbbjutást érő gólt lőtt a Bayern München elleni elődöntő második meccsén. A végső győzelemről azonban megint csak lemaradt: hiába volt pontos a tizenegyespárbajban, a 2016-os döntő végén ezúttal is a Real Madrid emelhette magasba a BL-trófeát.

A francia támadónak az Európa-bajnokság jelenthette volna a kárpótlást. Didier Deschamps szövetségi kapitány így jellemezte játékosát: „Nem mindig szerepel a kedvenc helyén, néha a bal szélen, néha pedig a jobb oldalon küldöm pályára. Kulcsfontosságú szerepet tölt be a csapatban, főleg, mert más szerepkörben is képes játszani, ha úgy vélem, hogy a válogatott érdeke ezt kívánja.”

A Deschamps által favorizált 4–2–3–1-es felállásban Griezmann lubickolt a hazai rendezésű kontinenstornán: a csoportkörben Albánia ellen szerzett fontos gólt, majd duplázott a legjobb 16 között Írországgal szemben, aztán három gólban vállalt szerepet az Izland fölött aratott 5–2-es sikerben a negyeddöntőben, a Németország elleni elődöntőben pedig mindkét francia gólt ő szerezte. A házigazda válogatott veretlenül menetelt a döntőig, ott azonban Portugália egyetlen, hosszabbításban szerzett góllal jobbnak bizonyult, Griezmann tehát újabb trófeát bukott el Cristiano Ronaldo ellen – az Atlético Madrid sztárjának sovány vigaszt jelentett az Eb Aranycipője.

2016: az Eb-döntő után is csak távolról nézhette a trófeát (Fotó: AFP)

A 2016-os év legjobb francia labdarúgójának megválasztott Griezmann a két elveszített döntő után beletörődött a sorsába: „Az Aranylabda? Cristianóé. Elsősorban az Eb-trófeát akartam megnyerni, utána reménykedhettem volna az Aranylabdában, most már nem is foglalkozom vele. Cristiano nyerte meg a legfontosabb sorozatokat, úgyhogy szerintem az övé.”

A FIFA-tól hat év után ismét különálló díjként kiosztott Aranylabda sorsáról döntő, a France Football által felkért 173 újságíró is hasonlóan látta a helyzetet. A két elveszített finálé után Griezmann-nak nem volt reális esélye, hogy megtörje Cristiano Ronaldo és Lionel Messi uralmát, így a harmadik helyen végzett.

„Ők ketten a labdarúgás óriásai, két legenda, és büszke vagyok rá, hogy közvetlenül mögöttük végeztem. Így kell továbbra is folytatnom, gólokat lőnöm, élveznem a pályán töltött időt, és örömöt szereznem a nézőknek” – mondta Griezmann, aki két évvel később viszont Európa-ligát (a Marseille elleni döntőben két gólt lőtt), valamint európai Szuperkupát nyert az Atléticóval (a Real 4–2-es legyőzésével), a francia válogatottal pedig világbajnok lett!

A 2018-as átütő sikerei után az Aranylabda esélyesei közé sorolták. „Egyéni szinten ez a legmagasabb elismerés, amit elérhet egy labdarúgó. Nagyon örülnék neki, tekintettel mindarra, amin keresztülmentem, különösen, hogy tizenhárom éves koromban el kellett válnom a családomtól. A 2016-os évemhez képest egyértelmű, hogy az első három között kell lennem! – nyilatkozta a 27 éves játékos a L’Équipe-nek. – 2016-ban két döntőt vesztettem el, mégis az első három között végeztem. Ezúttal viszont három döntőt nyertem meg.”

Az Atlético Madrid szurkolói biztosak lehettek benne, hogy Antoine Griezmann látványos megoldásokkal szórakoztatja őket (Fotó: AFP)

Arra a kérdésre, hogy igazságtalanságnak tartaná-e, ha nem nyerné el a díjat, Griezmann így válaszolt: „Nem lenne igazságtalan, de elgondolkodnék rajta, mit tehetnék még. Három trófeát nyertem, döntő pillanatokban kiemelkedő teljesítményt nyújtottam, de nem én szavazok. Az Aranylabda a legrangosabb elismerés, amit egy játékos elérhet. Vannak bajnoki címek, világbajnoki és Eb-trófák, de az nem ugyanaz. Élvezem, hogy ott lehetek az asztalnál, bár tudom, hogy még jobb teljesítményre vagyok képes. A csúcson vagyok, de érzem, hogy fejlődhetek még, a lehető legteljesebb játékos akarok lenni.”

Válogatott csapattársa, Blaise Matuidi is őt tartotta az Aranylabda favoritjának: „Úgy gondolom, Griezmann az évadban és a világbajnokságon nyújtott teljesítményével reális jelölt a díjra. Ha szavaznom kellene, rá szavaznék. Kivételes teljesítményt nyújtott.” A világbajnoki döntőt elveszítő horvát válogatott csapatkapitánya, Luka Modric szintén a francia támadót látta volna szívesen az első helyen: „Franciának kell megnyernie, én Antoine Griezmannt tenném az első helyre mindazért, amit 2018-ban elért.”