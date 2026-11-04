Újraosztott Aranylabda, 7. rész: bármit is veszített el vagy nyert meg, harmadik volt Antoine Griezmann
Az Atlético Madrid 2014 nyarán szerződtette a Real Sociedadtól a 23 éves Antoine Griezmannt. A francia támadó már az első idényében 22 gólig és három gólpasszig jutott a La Ligában, a spanyol Szuperkupában gólpasszal vette ki a részét a Real Madrid elleni sikerből. A következő évadban ismét 22 gólt szerzett a bajnokságban, emellett hat asszisztot jegyzett, tehát a 63 madridi találat 45 százalékában vállalt szerepet. Az Atléticónak így is meg kellett elégednie a La Liga bronzérmével – két ponttal lemaradva a városi rivális Real Madrid és hárommal a bajnok Barcelona mögött.
Griezmann a Bajnokok Ligájában vigasztalódhatott (volna), a sorozatban hét gólt szerzett. Többek között duplázott a Barcelona elleni negyeddöntő visszavágóján és továbbjutást érő gólt lőtt a Bayern München elleni elődöntő második meccsén. A végső győzelemről azonban megint csak lemaradt: hiába volt pontos a tizenegyespárbajban, a 2016-os döntő végén ezúttal is a Real Madrid emelhette magasba a BL-trófeát.
A francia támadónak az Európa-bajnokság jelenthette volna a kárpótlást. Didier Deschamps szövetségi kapitány így jellemezte játékosát: „Nem mindig szerepel a kedvenc helyén, néha a bal szélen, néha pedig a jobb oldalon küldöm pályára. Kulcsfontosságú szerepet tölt be a csapatban, főleg, mert más szerepkörben is képes játszani, ha úgy vélem, hogy a válogatott érdeke ezt kívánja.”
A Deschamps által favorizált 4–2–3–1-es felállásban Griezmann lubickolt a hazai rendezésű kontinenstornán: a csoportkörben Albánia ellen szerzett fontos gólt, majd duplázott a legjobb 16 között Írországgal szemben, aztán három gólban vállalt szerepet az Izland fölött aratott 5–2-es sikerben a negyeddöntőben, a Németország elleni elődöntőben pedig mindkét francia gólt ő szerezte. A házigazda válogatott veretlenül menetelt a döntőig, ott azonban Portugália egyetlen, hosszabbításban szerzett góllal jobbnak bizonyult, Griezmann tehát újabb trófeát bukott el Cristiano Ronaldo ellen – az Atlético Madrid sztárjának sovány vigaszt jelentett az Eb Aranycipője.
A 2016-os év legjobb francia labdarúgójának megválasztott Griezmann a két elveszített döntő után beletörődött a sorsába: „Az Aranylabda? Cristianóé. Elsősorban az Eb-trófeát akartam megnyerni, utána reménykedhettem volna az Aranylabdában, most már nem is foglalkozom vele. Cristiano nyerte meg a legfontosabb sorozatokat, úgyhogy szerintem az övé.”
A FIFA-tól hat év után ismét különálló díjként kiosztott Aranylabda sorsáról döntő, a France Football által felkért 173 újságíró is hasonlóan látta a helyzetet. A két elveszített finálé után Griezmann-nak nem volt reális esélye, hogy megtörje Cristiano Ronaldo és Lionel Messi uralmát, így a harmadik helyen végzett.
„Ők ketten a labdarúgás óriásai, két legenda, és büszke vagyok rá, hogy közvetlenül mögöttük végeztem. Így kell továbbra is folytatnom, gólokat lőnöm, élveznem a pályán töltött időt, és örömöt szereznem a nézőknek” – mondta Griezmann, aki két évvel később viszont Európa-ligát (a Marseille elleni döntőben két gólt lőtt), valamint európai Szuperkupát nyert az Atléticóval (a Real 4–2-es legyőzésével), a francia válogatottal pedig világbajnok lett!
A 2018-as átütő sikerei után az Aranylabda esélyesei közé sorolták. „Egyéni szinten ez a legmagasabb elismerés, amit elérhet egy labdarúgó. Nagyon örülnék neki, tekintettel mindarra, amin keresztülmentem, különösen, hogy tizenhárom éves koromban el kellett válnom a családomtól. A 2016-os évemhez képest egyértelmű, hogy az első három között kell lennem! – nyilatkozta a 27 éves játékos a L’Équipe-nek. – 2016-ban két döntőt vesztettem el, mégis az első három között végeztem. Ezúttal viszont három döntőt nyertem meg.”
Arra a kérdésre, hogy igazságtalanságnak tartaná-e, ha nem nyerné el a díjat, Griezmann így válaszolt: „Nem lenne igazságtalan, de elgondolkodnék rajta, mit tehetnék még. Három trófeát nyertem, döntő pillanatokban kiemelkedő teljesítményt nyújtottam, de nem én szavazok. Az Aranylabda a legrangosabb elismerés, amit egy játékos elérhet. Vannak bajnoki címek, világbajnoki és Eb-trófák, de az nem ugyanaz. Élvezem, hogy ott lehetek az asztalnál, bár tudom, hogy még jobb teljesítményre vagyok képes. A csúcson vagyok, de érzem, hogy fejlődhetek még, a lehető legteljesebb játékos akarok lenni.”
Válogatott csapattársa, Blaise Matuidi is őt tartotta az Aranylabda favoritjának: „Úgy gondolom, Griezmann az évadban és a világbajnokságon nyújtott teljesítményével reális jelölt a díjra. Ha szavaznom kellene, rá szavaznék. Kivételes teljesítményt nyújtott.” A világbajnoki döntőt elveszítő horvát válogatott csapatkapitánya, Luka Modric szintén a francia támadót látta volna szívesen az első helyen: „Franciának kell megnyernie, én Antoine Griezmannt tenném az első helyre mindazért, amit 2018-ban elért.”
Hősünk ennek ellenére – többi francia csapattársához hasonlóan – nem került be a FIFA Év játékosa-díj döntősei közé. A legjobb háromban Cristiano Ronaldo, Luka Modric és Mohamed Szalah neve szerepelt. Griezmann meglepetésének hangot adott: „Ez furcsa. Ez a FIFA által kiosztott trófea, nem? És a világbajnokságot is a FIFA szervezi… Mi nyertük meg a vébét, és még sincs ott egyetlen francia játékos sem. Ez az ő döntésük, de meglepő, hogy nincs ott világbajnok…”
Az Aranylabda-jelöltek 30-as listáján már ott volt Griezmann és további öt francia neve is. „Világbajnokok vagyunk, vagyis a világ legjobb csapatának tagjai. A világ legjobb csapatában biztosan ott van a világ legjobb játékosa is, nem igaz? Mindenesetre én így gondolom. Aztán jönnek majd a szavazatok, a vélemények és a különböző értékelések, de szerintem idén egy franciának kell elnyernie az Aranylabdát. Sokat gondolok rá, főleg, ahogy egyre közelebb kerülünk a díjátadó időpontjához. Én három trófeát nyertem, döntő pillanatokban fontos szerepet játszottam.”
2018-ban végül nem ő, hanem Luka Modric törte meg Messi és Ronaldo egy évtizeden át tartó uralmát, a francia támadó ezúttal is harmadik lett.
Az Európa-bajnokság és a Bajnokok Ligája megnyerése után Cristiano Ronaldo az európai Szuperkupát és az Aranylabdát is elhódította 2016-ban. A portugál támadó sorozatban hatodik idényében szerzett legalább 50 gólt klubcsapatában. Bár az Eb-döntőben már a 25. percben le kellett cserélni sérülés miatt, a csoportkörben a magyar válogatott ellen két góllal és egy gólpasszal járult hozzá Portugália továbbjutásához (képünkön).
„Ha Portugália vagy a Real Madrid nem jutott volna a csúcsra, én sem nyerem el ezt a díjat. Mindig a csapat az első” – nyilatkozta Ronaldo az Aranylabda átvétele után.
A klasszis a BL-döntő tizenegyespárbajában is betalált, a sorozat teljes idényében 16 gólig jutott.
„Ugyanazt érzem, mint az első alkalommal. Ismét valóra vált az álmom. Sohasem gondoltam volna, hogy négyszer is elnyerem az Aranylabdát” – mondta a díjátadón Ronaldo, aki akkor már csak eggyel maradt el Messi mögött. (Képünkön Ronaldo a 2017. január 9-i, zürichi FIFA-gálán barátnőjével és Antoine Griezmann-nal.)
Griezmann egy barcelonai kitérő (2019–2021) után visszatért az Atléticóhoz, amelyben a klub történetének legeredményesebb játékosává vált. 2026-ban, 35 évesen búcsúzott el a madridiaktól, utolsó, 500. mérkőzésén gólpasszt adott, az Atléticóban töltött tíz idénye alatt 212 gólig és 101 gólpasszig jutott.
„Hálás vagyok és büszke arra, hogy ennyi időt tölthettem vele. Örülök, hogy közelről élvezhettem a varázslatos játékát. Lenyűgöző labdarúgó remek karrierrel, meg kellett volna nyernie az Aranylabdát!” – mondta róla madridi csapattársa, a kapus Jan Oblak.
Griezmann 2024-ben – holtversenyben Olivier Giroud-val – a harmadik legtöbb mérkőzéssel (137) a háta mögött vonult vissza a francia válogatottól. De a játékot még nem hagyja abba: nyáron vágott bele az amerikai kalandba, a floridai Orlando City mezében az MLS-ben is hozza a tőle megszokott magas színvonalat.
A 2016-OS ARANYLABDA-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE
1. Cristiano Ronaldo (portugál) Real Madrid 745 pont
2. Lionel Messi (argentin) Barcelona 316 pont
3. Antoine Griezmann (francia) Atlético Madrid 198 pont
4. Luis Suárez (uruguayi) Barcelona 91 pont
5. Neymar (brazil) Barcelona 68 pont
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. október 31-i lapszámában jelent meg.)