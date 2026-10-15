Újraosztott Aranylabda, 5. rész: Manuel Neuer csaknem valóra váltotta a kapusok álmát

Végy egy jó kapust! – tartja a futballmondás. A Bayern München vett is, 2011 nyarán 25 millió euróért megszerezte a gelsenkircheni születésű Manuel Neuert a Schalkétól, amellyel az azt megelőző idényben csapatkapitányként Bajnokok Ligája-elődöntőt játszott.



A bajor szurkolók először ellenszenvvel fogadták, de a bajnokság elején a sorozatban nyolcadik kapott gól nélküli bajnokin – amellyel megdöntötte Oliver Kahn rekordját – a negatív érzelmek helyét már átvette a rajongás. Két évvel később Neuer a BL-döntőben nyolc védéssel járult hozzá a Bayern München ötödik győzelméhez, és az Aranylabda-szavazás 23. helyén végzett.



A 2013–2014-es idény előtt állt a bajorok élére Pep Guardiola, és Neuer még inkább kibontakozott. A 27 éves kapus forradalmasította posztját: védései mellett lábbal is kivette a részét a támadásépítésből, sokszor akár a térfele közepéig kifutva söprögetett is a magasra feltolt védelmi vonal mögött.



Guardiola első évében Neuer európai Szuperkupát, német bajnokságot és Német Kupát nyert, a BL-elődöntőben pedig a későbbi győztes Real Madrid jelentette a végállomást. Azután az őszi szezonban – az Aranylabda-szavazás eredményhirdetéséig – 17 bajnokin mindössze négy gólt kapott. Teljesítménye csúcsára azonban a két időszak között, a 2014 nyarán rendezett brazíliai világbajnokságon jutott, amelyen négy kapott gól nélküli meccset hozott le, köztük az Argentína ellen hosszabbításban megnyert döntőt.

A brazíliai vb-n négy meccsen – köztük a franciák ellenin – nem kapott gólt... (Fotó: Getty Images)



Diego Maradona szerint a bajorok kapusa a vb legjobb játékosának járó elismerést is jobban megérdemelte volna, mint honfitársa, a csoportkör után gólt sem szerző Messi: „Ha tehetném, a mennyországot is odaadnám Messinek. De nem helyes, ha valaki csak egy marketingterv miatt nyer el valamit.”



A FIFA elnöke, Sepp Blatter is elismerte, nem számított rá, hogy Messi kapja meg a díjat: „Úgy gondolom, a döntés helytelen volt. Meglepődtem, amikor megkaptam a bizottság értesítését. Azt mondták nekem, hogy a döntőben részt vevő játékosok közül csak tízet vettek figyelembe.”



Neuer teljesítményét az Aranylabda szavazói is értékelték, Gianluigi Buffon (2006) óta ő lett az első kapus, aki bekerült a végső három jelölt közé. „Csodálatos hír és hatalmas megtiszteltetés nekem. Itt látszik, milyen nehéz egy kapus dolga. Mi marad meg leginkább egy mérkőzés után? A kapu előtti jelenetek, amelyben a támadók a játék fénypontjai” – nyilatkozta a világbajnok kapus.



Korábban Buffonon kívül négy kapus végzett dobogón: Dino Zoff 1973-ban, Ivo Viktor 1976-ban, Oliver Kahn 2001-ben és 2002-ben, és egyedüli győztesként Lev Jasin 1963-ban. A szovjet kapus idejében azonban még csak európai játékosok nyerhették el az Aranylabdát, így az abban az idényben 73 gólt szerző Pelé szóba sem kerülhetett.



...az argentinokkal vívott döntőt követően pedig magasba emelhette a trófeát (Fotó: AFP)



Az 58 mérkőzéséből 31-et kapott gól nélkül letudó Neuer – karrierje során másodszor – a legjobb német labdarúgónak járó díjat kapta meg, többek között Marco Reust és Thomas Müllert megelőzve. „Ez a díj nagy megtiszteltetés. Ugyanakkor nagyon meg is lepődtem. Nem számítottam rá, bár természetesen tudom, hogy jó teljesítményt nyújtottam. Idén megnyertük a világbajnokságot, így ez a díj még nagyobb jelentőségű” – mondta Neuer.



A Bayern kapusát ezt követően egyre inkább előtérbe helyezte a német média. A 11 Freunde futballmagazin hosszú, érveket és ellenérveket felsoroló cikket tett közzé arról, hogy Manuel Neuer alkalmas-e az Aranylabda elnyerésére. Az „ellenérvek” részre kattintva az olvasók üres oldalra jutottak…



Még nagyobb lett a felhajtás, amikor kiderült, Neuer a harmadik helyen végzett. A Kicker szerint Cristiano Ronaldo „világmárkaként való dominanciája” hozta el azt, hogy a Real Madrid sztárja egymás után másodszor is elnyerje a díjat. A Der Spiegel azzal érvelt, hogy „most lett volna a megfelelő idő arra, hogy a legmagasabb szinten elismerjék egy kapus teljesítményét”. Míg a FAZ „Győzelem a Ronaldo-márkának” címmel írt cikkében így fogalmazott: „Ami a pályán erőssé tette a németeket, az a szavazás során gyengítette őket. Zürichben nem jutott díj a csapatmunkának.”



A háromszoros győztes Johan Cruyff is kritikát fogalmazott meg: „2013-ban a Bayern München minden létező trófeát elnyert, mégis Cristiano Ronaldo kapta meg a díjat olyan játékosok helyett, mint Toni Kroos vagy valaki más a Bayernből. Cristiano Ronaldo pedig teljesen láthatatlan volt a világbajnokságon… Hadd legyen egyértelmű: az Aranylabdát nem tudom többé komolyan venni.”



Franz Beckenbauer, a Bayern München tiszteletbeli elnöke így összegzett: „A kapusok nehéz helyzetben vannak. Az emberek gólokat akarnak látni, nem pedig azokat, akik megakadályozzák a gólokat.”



2011 óta a Bayern kapusa (Fotó: AFP)



A Neuerrel a Bayernben hat éven át játszó Philipp Lahm később így méltatta a kapust: „Ő Mr. Legyőzhetetlen. Egy évszázadban egyszer van ilyen kapus. Neuer ellen még a száz százalék sem elég. Száztíz százalékos kockázatot kell vállalni. Ezért repülnek egyes lövések mellé vagy fölé. Csatárként olyan, mintha egy grizzly medvével állnál szemben. Ugyanakkor Manuel nem pazarolja az energiáját felesleges akrobatikus mutatványokra, vagy pusztán a látvány kedvéért végzett színpadias mozdulatokra. Ha egy lövés védhető, a leghatékonyabb módon oldja meg.”



„Cristiano Ronaldo és Lionel Messi tavaly mély nyomot hagyott a világfutballban. Kapusként ez nehezebb feladat. Amikor folyik a meccs, az első kérdés, amit mindenki feltesz, hogy ki szerezte a gólokat, és nem az, hogy a kapus miként teljesített. Nem hiszem, hogy ez valaha is megváltozna. Mi, németek, rengeteg díjat nyertünk, így talán egy egyéni győzelem már túl nagy kérés lett volna. Az, hogy a legjobb három között vagyok, nemcsak nekem, hanem minden kapusnak sokat számít. Erre az évre szép emlékekkel gondolok majd vissza. Hatalmas mosollyal távozom innen, már az is sikernek számít, hogy a legjobb három között végeztem” – vélte Neuer.



A Bayern kapusa először a 2024-es Eb után vonult vissza a válogatottól, majd 40 évesen visszatért a 2026-os világbajnokságra. Azt követően, hogy a tornán Németország Paraguay ellen tizenegyespárbajban búcsúzott a legjobb 32 között, végleg elköszönt. 128 meccsével ötödik a német örökranglistán.



Érdekesség, hogy a 2014-es Aranylabda-szavazás első helyére tett Cristiano Ronaldo csak egyszer tudott nyerni Portugáliával Németország ellen – amikor Neuer épp nem védett…



2014-ben az év legjobb kapusa (Fotó: AFP)

Cristiano Ronaldo 2014-es évének gyenge pontja a világbajnokság volt, amelyen Portugália a németektől elszenvedett 4–0-s vereséggel kezdett, s már a csoportkörből sem ment tovább. A Real Madridban viszont elképesztő teljesítményt nyújtott: a Bajnokok Ligája-idényben rekordot jelentő 17 gólt szerzett, betalált az Atlético Madrid elleni hosszabbításos döntőben, amikor a Real Madrid elnyerte történelme tizedik BL-trófeáját. 2014-ben 62 gólt szerzett, ennek köszönhetően megnyerte egymás után második, összesítve harmadik Aranylabdáját. Hiába két madridi klub játszotta a BL-döntőt, az év legjobb csapatába a Bayern München adta a legtöbb játékost: Neuer mellett Philipp Lahm, Toni Kroos és Arjen Robben is bekerült. „Felejthetetlen év volt. Szeretném folytatni az eddigi teljesítményemet, és további címeket szerezni a csapatnak és magamnak. Sohasem gondoltam volna, hogy három alkalommal is átvehetem ezt a trófeát. Szeretnék minden idők egyik legnagyobb játékosa lenni” – mondta Ronaldo, miután átvette a díjat Thierry Henrytól. A portugál lett az ötödik játékos, aki legalább háromszor elnyerte az Aranylabdát. EZÉRT NYERT CRISTIANO RONALDO

A 2014-ES ARANYLABDA-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE

1. Cristiano Ronaldo (portugál) Real Madrid 37.66%

2. Lionel Messi (argentin) Barcelona 15.76%

3. Manuel NEUER (német) Bayern München 15.72%

4. Arjen Robben (holland) Bayern München 7.17%

5. Thomas Müller (német) Bayern München 5.42%