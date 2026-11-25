A hollandok klaszikus narancssárga mezében éppen úgy csillogott, mint a klubcsapataiéban

A 75. évét betöltő csatár, Johnny Rep kapcsán érdemes dióhéjban felidézni az amszterdami futballklub, az 1900-ban alapított Ajax történetét. Legnagyobb alakja természetesen a háromszoros aranylabdás (1971, 1973, 1974) Johan Cruyff volt, de rovatunk hasábjain nemrég felidéztük a Rephez hasonlóan 75 esztendős Johan Neeskens pályafutását is. S ne feledjük, a piros-fehér klub a tárgyalt időszakban háromszoros BEK-győztes (1971, 1972, 1973) és BEK-döntős (1969). Első európai trófeáját éppen Puskás Ferenc együttese, a Panathinaikosz legyőzésével szerezte meg (2–0).

Az Ajax első sikerét az 1956–1957-es idényben aratta, amikor megnyerte az első ízben szervezett holland hivatásos bajnokságot. Hetven évvel ezelőtt a profizmus még mást jelentett, mint manapság: a futballisták kaptak fizetést és mérkőzésprémiumot is, de az 1958–1959-es évadban 386 szerződtetett labdarúgó játszott, átlagban 2800 guldent (manapság kb. 8200 eurónak felel meg) keresve. Tény, a klubok segítettek játékosaiknak a munkahelyi elhelyezkedésben, a hatvanas évek amszterdami csapatának két kitűnősége, Bennie Muller és Sjaak Swart például trafikot vezetett.

Az Ajax akkori nemzetközi erejéről jó fokmérő, hogy a BEK 1957–1958-as kiírásában a Vasas a négy közé jutásért szó szerint átlépett a holland éllovason (2:2, 4:0). Átmeneti hullámvölgyet követően (1965-ben 13. lett…) a következő évadban ismét aranyérmes pozícióba ért az Ajax. A 17 éves Johan Cruyff 1964. október 24-én lépett pályára első Eredivisie-találkozóján, és hamarosan már Rinus Michels irányította az amszterdamiakat. Az Ajax korábbi labdarúgója az angol Vic Buckingham helyét vette át 1965 januárjában – miközben testnevelő tanárként dolgozott. Barry Hulshoff és Wim Suurbier a hatvanas években hivatalnokként keresett pénzt, Klaas Nuninga tanítóként. Ekkor mindössze Cruyff és Piet Keizer kapott hivatásos státust. A németalföldi profizmust jól jellemzi, hogy az 1974-ben vb-ezüstérmes kapus, Jan Jongbloed egy évvel a vb-döntő után azzal utasította vissza az FC Amsterdam főállású ajánlatát, hogy dohányboltja bevételét biztosabb jövedelemnek tartja, mint a futballért kínált járandóságát.

Rinus Michels szigorú fegyelmet és új játékrendszert honosított meg: a labdaszerzésen alapuló elképelését úgy tartotta megvalósíthatónak, hogy futballistáit nem kötötte szigorúan posztjaikhoz, a szélső hátvédek akár a támadásokat is segíthették, a szisztéma rengeteg futást igényelt. Az ellenfél támadóinak lesre állítása is a stratégia részét képezte. Nem mellékesen a játék nem nélkülözte a látványosságot. Johan Cruyff a Totális foci című önéletrajzi könyvében így határozta meg a szakmai alapelveket: „A technikai tudás, taktika, teljesítmény és futballstílus tökéletes elegyével rendelkeztünk. Ebben az időszakban sokat tanultam Michelstől. Például abból a tételéből, amely szerint a jó védekezésnek az a titka, hogy a lehető legkevesebb időt add az ellenfélnek. Vagy hogy amikor nálad van a labda, növelned, labdavesztéskor pedig szűkítened kell a területet.” A játékrendszer kitermelte a sztárokat (Cruyff, Neeskens, Keizer, Ruud Krol, Arie Haan), és a magas szinten futballozó iparosokat (Swart, Hulshoff, Suurbier, Gerrie Mühren).

Volt kikre felnézni: a két nagy Johan, Neskens és Cruyff között a mágus, Rinus Michels

De melyik csoportba sorolható Johnny Rep? Az első BEK-győzelem idején még sehova (később persze a meghatározó játékosok közé), szülővárosa (Zaandam) együttesében rúgta a labdát, tehát nem Michels felfedezettje, mi több, a tréner már Barcelonában tevékenykedett, amikor a csatár az 1971–1972-es idényben bemutatkozott az Ajaxban. Amikor a Zaandamból az Ajaxba került, ifiként, majd a fakóban kapott lehetőséget. Rávilágított a holland futballrendszerben uralkodó elvre: „Minden csapat ugyanazt a rendszert akarta játszani, de az Ajaxban jobb labdarúgók voltak, könnyebben ment a beilleszkedés.” Rep tehát tudta, miért igazol oda a szerény kisvárosi csapatból, később így nyilatkozott: „Ennyi nagyszerű játékossal egy csapatban művészetet alkotsz.” Úgy tartotta, a totális futball a természetes stílus, amihez ő góljaival járult hozzá. Ezért is kapta a Golden Boy becenevet.

Eleinte nem volt könnyű dolga, mert a jobb szélen nem más játszott, mint Swart, akinek nemes egyszerűséggel Mr. Ajax volt a beceneve. Ráadásul az 1972-es BEK-elődöntőben ő szerezte a finálét érő gólt… Igaz, az Arsenal ellen az ő cseréjeként kapott Rep lehetőséget, s mivel játszott a sorozatban, 1972-ben BEK-győztes lett. A nemzetközi elitbe a Világkupáért vívott mérkőzésen robbant be: 1972 szeptemberében Buenos Airesben az Independiente ellen a hollandok 1–1-es döntetlent játszottak, de a visszavágón 3–1-re nyertek úgy, hogy Swart helyére a 61. percben állt be, ekkor Neeskens góljával 1–0-ra vezettek a hazaiak, majd a 65. perceben betalált, s ugyanezt megismételte a visszavágó vége előtt tíz perccel (3–0), az Ajax összesítésben 4–1-gyel elhódította kupát. Ettől kezdve az amszterdamiak Rep, Cruyff, Keizer sorral rohamozták az ellenfelek kapuját. Rep így látta I. Johan szerepét: „Sok mindent át tudtam ültetni Cruyff játékából az enyémbe, más kérdés, hogy legfontosabb az ösztön és a tehetség. De 19 éves koromban ő volt a mentorom.” Igaz, nem tagadta: „Azért voltak problémáim Johannal. Fiatal voltam, rendre megmondta, mit csináljak, s én ezt nemigen tűrtem, vissza-visszaszóltam. Makacs természetű volt, akárcsak én, s ez bizony okozott feszültséget.” Csupán egy megjegyzés: Cruyff 1973-ban a Barcelonába igazolt, már onnan tért vissza az 1974-es, NSZK-beli világbajnokságra, amelyen a hollandok játékán az látszott, lehet, a pályán kívül lehetnek nézeteltérések, de a mérkőzések közben nemigen.

Az 1973-as BEK-fináléban (még Cruyff is tagja volt az együttesnek) az Ajax Rep góljával verte meg a Juventust 1–0-ra. A Népsport szerint: „Az Ajax gyors, kemény és pontos játéka révén beszorította ellenfelét, a robbanékony és ruganyos Rep pedig nagyszerű fejesével gólt szerzett már a 9. percben, akkor még nem gondoltuk volna, hogy »a gólt« szerezte. A BEK-et eldöntő gólt.” A kulcsfontosságú találat szerzője így emlékezett a győzelemre: „A Juventus nagyon megijedt. Ezen meglepődtünk. Jó csapat volt, de nem tettek semmit. Úgy tűnt, elégedettek az egy nullás vereséggel… Vártuk őket, jöjjenek! De semmi! Attól tartok a közönség számára ez nagyon rossz meccs volt.” Tény, miután a torinóiak hátrányba kerültek, nem szakadtak meg az egyenlítésért…

A válogatottban még a BEK-döntő előtt bemutatkozott 1973. május 2-án Amszterdamban Spanyolország ellen (3–2), talán mondani sem kell, góllal. Egy évvel később a vb-n a csoportmérkőzéseken Uruguaynak (2–0) kettőt vágott, Bulgáriának (4–1) egyet, a középdöntőben Argentínának (4–0) szintén egyet. A brazilok ellen (2–0) Rivellinóval kakaskodott, miután a világbajnok meglökte, a holland könyökkel az arcába vágott. Így kommentálta a sárga lapját: „Csinálta ezt velem korábban is, ez volt a reakcióm.” Az NSZK-tól a döntőben elszenvedett 2–1-es vereség után a Népsport így értékelte a játékát: „Rep és Rensenbrink, a két szélső az első félidőben alig vezetett lendületes akciót. Szünet után Rep ugyan feljavult, de akkor sem volt a szokott gólveszélyes.” Tény, a nyugatnémetek egyenlítő gólja előtt növelhette volna a holland előnyt, de Cruyff passzát nem tudta belőni. A kihagyott helyzet után egy perccel egyenlített az NSZK 11-esből… Így kommentálta a döntőt: „Körbe-körbe passzolgattuk a labdát. Elfelejtettük megszerezni a második gólt. A mi hibánk volt. Sokkal jobb lett volna, ha Nyugat-Németország lő gólt az első percben…”

A válogatottal a következő érmét már nem Ajax-futballistaként érte el, a Valenciától utazott az 1976-os Eb négyes döntőjére, Hollandia bronzérmet szerzett, a belgák elleni negyeddöntő visszavágóján az ő gólja is kellett az oranje 2–1-es sikeréhez. Spanyolországban az argentin Mario Kempesszel játszott egy csapatban, erről utóbb ezt mondta: „Jobban megértettem magam vele, mint Cruyff-fal vagy Keizerrel.” Más kérdés, hogy Heriberto Herrera edzővel korántsem volt megelégedve, mert a tréningeken sok volt a labda nélküli gyakorlat. Ez is oka volt, hogy 150 ezer fontért kivásárolta magát a szerződéséből, rossz nyelvek szerint azért is igazolt Korzikára, a Bastia együttesébe, mert a maffia ezt támogatta. Claude Papit, no meg az egész csapatot húzta magával a játékával, a Bastia 1978-ban az UEFA-kupa döntőjéig jutott.

Az 1978-as vb-re Cruyff már nem utazott el, az oranje mégis a fináléig menetelt, amihez Rep három góllal járult hozzá. „Jó csapatunk volt, de mintha megelégedtünk volna a döntőbe jutással. Ráadásul volt egy olyan érzésünk, hogy mindenáron Argentínának kell nyernie…” Még ott volt az 1980-as Eb-n, a csoportkörben 11-es gólt lőtt az NSZK-tól elszenvedett 3–2-es vereség során, de rá is vonatkozott a Corriere della Sera megállapítása: „Ez a holland csapat már nem a régi, de nem is a jövő együttese.” Ennek ellenére részt vett az 1982-es vb-selejtezőben, a Franciaország elleni 0–2 jelentette a hattyúdalát. De búcsúzzunk vidámabban Johnny Reptől, aki a St. Étienne-ben Michel Platinivel és Dominique Rochteau-val eltöltött időszakáról ezt mondta: „Ha azt kérdezed, hol voltam a legboldogabb, a válasz mindig a Saint-Étienne lesz.” Ahol nem mellékesen bajnok is lett.