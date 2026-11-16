Újraosztott Aranylabda, 9. rész: Virgil van Dijk, a hátrányos helyzetű holland hátvéd

Van Dijk új szintre emelte Jürgen Klopp együttesének védekezését. A korábban sebezhető hátsó alakzat Európa egyik legjobbja lett. A hollandot több mint 500 napon át senki sem verte meg csellel, az általa nyújtott stabilitás pedig lehetővé tette Trent Alexander-Arnoldnak és Andrew Robertsonnak, hogy a széleken bátrabban fellépjenek a támadásokkal, ami a csapat támadópotenciálját növelte. Van Dijk teljesítményét egyéni elismerések honorálták: John Terry 2005-ös sikere óta ő lett az első védő, aki elnyerte a PFA, az Angol Profi Labdarúgók Szövetségének év játékosa díját.

2019: Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett a Liverpool csapatával, a fináléban a Tottenham ellen nyertek... (Fotó: AFP)

A Liverpool a bajnoki cím elvesztéséért a Bajnokok Ligája megnyerésével kárpótolta magát. A Klopp irányításával az előző évben is döntőbe jutó együttes a nyolcaddöntőben a Bayern Münchent, a negyeddöntőben a Portót búcsúztatta. Az elődöntőben a háromgólos idegenbeli vereség után az Anfieldben négyet vágva fordított a Barcelona ellen. A fináléban a Tottenham sem tudta megállítani a „vörösöket”: a Liverpool 2–0-ra győzött, és 2005 után ismét felült Európa trónjára. A döntő legjobbjának Van Dijket választották, akit a mérkőzés után az Aranylabdáról kérdeztek: „Úgy gondolom, Messi a világ legjobb játékosa. Amíg játszik, megérdemli a díjat. Ha véletlenül mégis én kapnám meg, természetesen elfogadnám, de nem hiszem, hogy erre esély nyílik. Hihetetlen lenne, ha elismernék az elmúlt idényben mutatott teljesítményemet. Jó évadunk volt, éltünk az eséllyel és megnyertük a BL-t. A Premier League-címet is szerettük volna begyűjteni, de a City egy kicsit jobb volt.”

Van Dijk esélyeit rontotta, hogy a védekezés kevesebb figyelmet kap, mint a gólszerzés. A győztes gól mindig nagyobb eufóriát okoz, mint egy jól időzített szerelés vagy egy megnyert fejpárbaj, ezért a védőket gyakran alulértékelik az egyéni díjak odaítélésekor. A világbajnok, négyszeres BL-győztes, 180-szoros spanyol válogatott Sergio Ramos erre az ellentmondásra hívta fel a figyelmet: „Van Dijk teljesen megérdemelten nyerné meg az Aranylabdát – remek hátvéd. Védőként nehezebb a helyzete, de úgy tűnik, most megnyílik az út mások számára is.” A holland a második hellyel is történelmet írt: első védőként nyerte el az UEFA év játékosa díját, emellett a Bajnokok Ligája legjobb védőjének is megválasztották.

A nyár végén Van Dijk a Chelsea elleni európai Szuperkupa-győzelemmel gyarapította trófeagyűjteményét, majd a Liverpool a Flamengo legyőzésével a klubvilágbajnoki címet is megszerezte. A FIFA-nál azonban Lionel Messi lett az év játékosa, a Liverpool védője a második helyen végzett. Ezt követően Jürgen Klopp is elkezdett kampányolni játékosa mellett: „Ha az Aranylabdát ennek a generációnak a legjobb játékosának ítélik oda, akkor azt mindig Lionel Messinek kellene adni. De ha az elmúlt idény legjobb játékosa kapja, akkor Virgil van Dijket illeti a díj.”

...a BL-döntőben az akkor még a Spursben futballozó Harry Kane-nel is csatázott (Fotó: AFP)

Van Dijk lehetett volna Franz Beckenbauer, Matthias Sammer és Fabio Cannavaro után a negyedik védő, aki elnyeri az Aranylabdát. Végül azonban Messi minden idők egyik legszorosabb szavazását követően hét ponttal megelőzte. A Liverpool védőjét többen jelölték az első helyre, mint Messit, az argentin azonban szinte az összes ötös listán szerepelt, míg Van Dijket sokszor épp klubtársai előzték meg. „Számomra már az is elképesztő érzés volt, hogy jelöltek az Aranylabdára. Erre fiatalabb koromban gondolni sem mertem. Második lettem Messi mögött, aki vitathatatlanul a labdarúgás történelmének egyik legjobb játékosa – ez szürreális. Nagyon különleges este volt” – mondta Van Dijk.

Jürgen Klopp a megszokott stílusában vette tudomásul az eredményt: „A döntést az újságírók hozzák meg, és az emberek is így vélekednek. Én kicsit másképp látom, és sokan mások is másképp látják, de ez egyáltalán nem jelent problémát. Lionel Messi – ezt már alighanem ötszázezerszer elmondtam – valószínűleg a legjobb játékos, akit életemben láttam futballozni. Pedig fiatalon láttam Franz Beckenbauert és Diego Maradonát is. Nem tudom, ők manapság hogyan játszanának – valószínűleg kiválóan –, de Lionel Messi most is pályán van. Ám ha csak az elmúlt idényt vesszük figyelembe, akkor őszintén szólva nem emlékszem olyan védőre, akinek Virgil van Dijknél lenyűgözőbb teljesítménye lett volna.” Van Dijk is emelt fővel értékelte a második helyet: „Vannak játékosok, mint Messi, akik szinte természetfelettiek. Hatszoros Aranylabda-győztesről van szó, az ilyen nagyságot tisztelni kell. Közel voltam hozzá, de egy nálam jobb játékos nyert. Nagyon büszke vagyok arra, amit a Liverpoollal és a holland válogatottal elértem, és remélem, hogy idén is sikeresek leszünk. De Aranylabdát nyerni nehéz lesz, amíg ezek a srácok a pályán vannak.”

Alapembere a holland válogatottnak (Fotó: AFP)

A Liverpool középhátvédje elárulta: „Este beszéltem Messivel. Nem volt a leghosszabb társalgás, mert nem beszél túl jól angolul. De ennyi is elég volt ahhoz, hogy rájöjjek: köztünk a tisztelet most már kölcsönös. Ez sokat elárul arról, hogyan alakult a karrierem. Az én pályafutásom más, mint a győztesé: későn kezdtem, de soha nem adtam fel az álmaimat. Minden egyes lépésért keményen meg kellett dolgoznom, ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. És keményen akarok dolgozni, hogy jövőre is itt lehessek.”

A holland védő érkezése előtti tíz idényben a Liverpool kétszer végzett az első három helyen, míg az azt követő négy évben folyamatosan dobogós volt. A Bajnokok Ligája-trófea után egy évvel a PL-címet is megszerezte: a „vörösök” harminc év után, 2020-ban nyerték meg ismét az angol élvonalbeli bajnokságot.

Didier Drogba adta át Lionel Messinek a 2019-es Aranylabdát Párizsban. A hatodik alkalommal díjazott argentin támadó a 2018–2019-es idényben az FC Barcelona csapatában 50 mérkőzésen 51 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott, vagyis meccsenként átlagosan 1.46 találatban vállalt szerepet. Messi megnyerte a La Ligát és a spanyol Szuperkupát, miközben a Barcelonát a BL-elődöntőbe vezette, és 12 góllal az idény gólkirálya lett, emellett elnyerte az európai Aranycipőt is. „Nagyon köszönöm a klub- és válogatott csapattársaimnak is, akik hozzájárultak ehhez a csodálatos díjhoz. Tíz évvel ezelőtt Párizsban kaptam meg az első Aranylabdámat. Emlékszem, hogy a három testvéremmel érkeztem. Huszonkét éves voltam, számomra felfoghatatlan volt, hogy nyertem. Most, tíz évvel később a hatodik Aranylabdát veszem át a feleségem és három gyermekem társaságában. Soha nem hagytam abba az álmodozást, és máig imádom a focit. Remélem, még sok évem van hátra, hogy élvezhessem a játékot, bár tisztában vagyok vele, hány éves vagyok. Minden nagyon gyorsan történik, és tudom, hogy közeledik a visszavonulás pillanata” – mondta a 2015 után újra nyerő Messi. EZÉRT NYERT LIONEL MESSI

A 2019-ES ARANYLABDA-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE

1. Lionel Messi (argentin) FC Barcelona 686 pont

2. Virgil van Dijk (holland) Liverpool FC 679 pont

3. Cristiano Ronaldo (portugál) Juventus 476 pont

4. Sadio Mané (szenegáli) Liverpool FC 347 pont

5. Mohamed Szalah (egyiptomi) Liverpool FC 178 pont