NÉVJEGY: CARLOS ALCARAZ SZÜLETETT: 2003. május 5., El Palmar

NEMZETISÉGE: spanyol

MAGASSÁGA: 183 cm

PROFI KARRIER KEZDETE: 2018

ÜTŐFOGÁSA: jobbkezes, kétkezes fonákkal

LEGJOBB VILÁGRANGLISTA-HELYEZÉSE: 1. (2022. szeptember 12.)

PÉNZDÍJA: 74 308 608 dollár

ATP-TORNAGYŐZELMEINEK SZÁMA EGYESBEN: 30

GYŐZELEM/VERESÉG EGYESBEN: 327/70

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI: 2x US Open-győztes (2022, 2025), 2x Wimbledon-győztes (2023, 2024), 2x Roland Garros-győztes (2024, 2025), Australian Open-győztes (2026), ATP-vb-győztes (2026), olimpiai 2. (2024)

Pályafutása korai szakaszában is mondogatták róla, főként az első megnyert wimbledoni trófea után, hogy ötvözi Novak Djokovics, Roger Federer és Rafael Nadal játékát. Ez még hagyján, lehet ezt középszerűen is csinálni, csakhogy Carlos Alcaraz mindannyiuktól a legjobb tulajdonságokat sajátította el. Emellett az is a sajátja, ami a nagy hármas egyik tagjában sem volt meg: süt róla, hogy elképesztően élvezi a teniszt, állandóan, sokszor a nehéz helyzetekben is mosolyog, és igyekszik úgy alakítani a mérkőzéseit, hogy ne váljanak unalmassá se neki, se a közönségnek. Ez néhány évig szertelenségnek látszott, ám egyre inkább van benne rendszer, így vált ő már most minden idők talán legszínesebb játékosává, ráadásul eredményes is. Mert persze hanyatt vethettük, vethetjük magunkat Nick Kyrgios, Gaël Monfils vagy Alekszandr Bublik megoldásaitól, de hány Grand Slam-tornát nyert összesen ez a három csillag? Igen, annyit: egyet sem.

Októberben Dominic Thiem, a 2020-as US Open azóta visszavonult győztese Alcarazt egyenesen minden idők legszórakoztatóbb játékosaként emlegette – ezt személyesen is tapasztalhatta Bécsben, ahol a spanyol megnyerte az 500-as tornát.

Huszonhárom éves korára megvan neki mind a négy Grand Slam-torna trófeája, a világbajnoki cím – az olimpiait két év múlva Los Angelesben próbálhatja megszerezni –, ráadásul nem zárta le az esztendőt, a héten harcba száll a spanyol válogatottal a Davis-kupa megnyeréséért. Csütörtökön csap össze a gárda Ausztriával Bolognában, tehát néhány napja azért maradt a regenerációra azután, hogy combhajlítójának sérülése miatt felvetődött, a második mérkőzése után visszalép a vb-től. Milyen jól tette, hogy nem így döntött!

A második mérkőzése után majdnem visszalépett a vb-től, végül megnyerte a tornát (Fotó: AFP)

Megkérdezték tőle, hogy a világelső Alexander Zverev legyőzése a vb-fináléban azt jelenti-e, hogy valójában ő a világ legjobbja, mire a tőle megszokott szerénységgel felelt: „Azt hiszem, mindenki úgy érzi, hogy ő az első számú. Én, Sascha, Jannik (Sinner) , Shelton, szerintem mindannyian úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a világelsők. Márpedig ez az önbizalom rendkívül fontos. (…) De azért lássuk be: jelenleg Sascha az első számú, teljes mértékben megérdemli. Senki sem fogja elvenni tőle ezt a pozíciót. Ezzel tisztában kell lennünk, és ki is kell mondanunk. Jelenleg a világranglista szerint Sascha az első, és el kell ismernünk az érdemeit.”

Mivel az évet 14 mérkőzéses győzelmi szériával zárja (a Davis-kupa nem ad ranglistapontokat) Carlos Alcaraz, közelebb került Jannik Sinnerhez, aki jelenleg a második a világon. Mivel Zverev előnye jelenleg 2750 pont Alcarazzal szemben, a német az Australian Open után is világelső marad, történjék Melbourne-ben bármi.

Azért is hatalmas mérföldkő, amit vasárnap elért Alcaraz, mert honfitársának, idoljának, Rafael Nadalnak hosszú pályafutása során egyszer sem sikerült megnyernie az évzáró vb-t, kétszer veszített a döntőben – általában az év ezen szakaszában a teste már nem volt csúcsteniszre képes állapotban. Nadal természetesen küldött üzenetet Alcaraznak a győzelme után, leszögezve, nagyon örül annak, hogy ilyen jó játékkal hódította el a vb-trófeát. Alcaraz előtt spanyolként legutóbb Alex Corretja tudott diadalmaskodni, még 1998-ban.

Folytatódhatna is 2027-ben az, amit 2024-ben és 2025-ben megtapasztalhattunk, hogy Alcaraz és Jannik Sinner elosztja egymás közt a GS-tornagyőzelmeket, ám Sinner térdét kedden megműtötték, kihagyja az Australian Opent, így hatalmas esélye lesz Alcaraznak a címvédésre, egyúttal a nyolcadik GS-győzelmének megszerzésére. Hogy rekorder legyen a Grand Slam-trófeák számát tekintve, 18-at kell még szereznie, ami nagyon soknak tűnik, de ha a következő tíz esztendőben évente csak kettőt begyűjt, 33 éves korára 27-nél tart majd. Persze ez nem így működik, és figyelembe véve, hogy csuklósérülése miatt idén is négy hónapos kihagyásra kényszerült, az út a fentebb felvázoltnál jóval rögösebb lesz.

A német Alexander Zverevvel az idei ausztrál nyílt teniszbajnokság elődöntőjében (Fotó: AFP)