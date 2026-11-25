Nemcsak szórakoztat, láthatóan élvezi is – portré Carlos Alcarazról
|NÉVJEGY: CARLOS ALCARAZ
|SZÜLETETT: 2003. május 5., El Palmar
NEMZETISÉGE: spanyol
MAGASSÁGA: 183 cm
PROFI KARRIER KEZDETE: 2018
ÜTŐFOGÁSA: jobbkezes, kétkezes fonákkal
LEGJOBB VILÁGRANGLISTA-HELYEZÉSE: 1. (2022. szeptember 12.)
PÉNZDÍJA: 74 308 608 dollár
ATP-TORNAGYŐZELMEINEK SZÁMA EGYESBEN: 30
GYŐZELEM/VERESÉG EGYESBEN: 327/70
KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI: 2x US Open-győztes (2022, 2025), 2x Wimbledon-győztes (2023, 2024), 2x Roland Garros-győztes (2024, 2025), Australian Open-győztes (2026), ATP-vb-győztes (2026), olimpiai 2. (2024)
Pályafutása korai szakaszában is mondogatták róla, főként az első megnyert wimbledoni trófea után, hogy ötvözi Novak Djokovics, Roger Federer és Rafael Nadal játékát. Ez még hagyján, lehet ezt középszerűen is csinálni, csakhogy Carlos Alcaraz mindannyiuktól a legjobb tulajdonságokat sajátította el. Emellett az is a sajátja, ami a nagy hármas egyik tagjában sem volt meg: süt róla, hogy elképesztően élvezi a teniszt, állandóan, sokszor a nehéz helyzetekben is mosolyog, és igyekszik úgy alakítani a mérkőzéseit, hogy ne váljanak unalmassá se neki, se a közönségnek. Ez néhány évig szertelenségnek látszott, ám egyre inkább van benne rendszer, így vált ő már most minden idők talán legszínesebb játékosává, ráadásul eredményes is. Mert persze hanyatt vethettük, vethetjük magunkat Nick Kyrgios, Gaël Monfils vagy Alekszandr Bublik megoldásaitól, de hány Grand Slam-tornát nyert összesen ez a három csillag? Igen, annyit: egyet sem.
Októberben Dominic Thiem, a 2020-as US Open azóta visszavonult győztese Alcarazt egyenesen minden idők legszórakoztatóbb játékosaként emlegette – ezt személyesen is tapasztalhatta Bécsben, ahol a spanyol megnyerte az 500-as tornát.
Huszonhárom éves korára megvan neki mind a négy Grand Slam-torna trófeája, a világbajnoki cím – az olimpiait két év múlva Los Angelesben próbálhatja megszerezni –, ráadásul nem zárta le az esztendőt, a héten harcba száll a spanyol válogatottal a Davis-kupa megnyeréséért. Csütörtökön csap össze a gárda Ausztriával Bolognában, tehát néhány napja azért maradt a regenerációra azután, hogy combhajlítójának sérülése miatt felvetődött, a második mérkőzése után visszalép a vb-től. Milyen jól tette, hogy nem így döntött!
Megkérdezték tőle, hogy a világelső Alexander Zverev legyőzése a vb-fináléban azt jelenti-e, hogy valójában ő a világ legjobbja, mire a tőle megszokott szerénységgel felelt: „Azt hiszem, mindenki úgy érzi, hogy ő az első számú. Én, Sascha, Jannik (Sinner) , Shelton, szerintem mindannyian úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a világelsők. Márpedig ez az önbizalom rendkívül fontos. (…) De azért lássuk be: jelenleg Sascha az első számú, teljes mértékben megérdemli. Senki sem fogja elvenni tőle ezt a pozíciót. Ezzel tisztában kell lennünk, és ki is kell mondanunk. Jelenleg a világranglista szerint Sascha az első, és el kell ismernünk az érdemeit.”
Mivel az évet 14 mérkőzéses győzelmi szériával zárja (a Davis-kupa nem ad ranglistapontokat) Carlos Alcaraz, közelebb került Jannik Sinnerhez, aki jelenleg a második a világon. Mivel Zverev előnye jelenleg 2750 pont Alcarazzal szemben, a német az Australian Open után is világelső marad, történjék Melbourne-ben bármi.
Azért is hatalmas mérföldkő, amit vasárnap elért Alcaraz, mert honfitársának, idoljának, Rafael Nadalnak hosszú pályafutása során egyszer sem sikerült megnyernie az évzáró vb-t, kétszer veszített a döntőben – általában az év ezen szakaszában a teste már nem volt csúcsteniszre képes állapotban. Nadal természetesen küldött üzenetet Alcaraznak a győzelme után, leszögezve, nagyon örül annak, hogy ilyen jó játékkal hódította el a vb-trófeát. Alcaraz előtt spanyolként legutóbb Alex Corretja tudott diadalmaskodni, még 1998-ban.
Folytatódhatna is 2027-ben az, amit 2024-ben és 2025-ben megtapasztalhattunk, hogy Alcaraz és Jannik Sinner elosztja egymás közt a GS-tornagyőzelmeket, ám Sinner térdét kedden megműtötték, kihagyja az Australian Opent, így hatalmas esélye lesz Alcaraznak a címvédésre, egyúttal a nyolcadik GS-győzelmének megszerzésére. Hogy rekorder legyen a Grand Slam-trófeák számát tekintve, 18-at kell még szereznie, ami nagyon soknak tűnik, de ha a következő tíz esztendőben évente csak kettőt begyűjt, 33 éves korára 27-nél tart majd. Persze ez nem így működik, és figyelembe véve, hogy csuklósérülése miatt idén is négy hónapos kihagyásra kényszerült, az út a fentebb felvázoltnál jóval rögösebb lesz.
|Carlos Alcaraz három legjobb mérkőzése 2026-ból
|Australian Open, Melbourne, elődöntő, 2026. január 30.
Alcaraz–Zverev 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5
Rajta volt a nyomás, első AO-trófeájáért harcolt, és az első két szett után úgy tűnt, nem állítja nehéz feladat elé az évben később két nagy tornát is megnyerő Zverev. A harmadik játszma derekán aztán ápolták a combját, alig bírt járni, úgy tűnt, feladja a mérkőzést, kiegyenlített a német. Aki szintén elfáradt a felzárkózásban, így hiába volt brékelőnye a döntő szettben és adogatott a meccsért, az erőre kapó Alcaraz képes volt visszajönni. Nyert, bejutott a döntőbe, amelyben Novak Djokoviccsal is elbánt, aki szerencséjére kiütötte Jannik Sinnert.
|ATP 1000-es torna, Párizs, negyeddöntő, 2026. november 6.
Alcaraz–Fritz 6:7, 7:5, 6:3
Elképesztő! Azt persze a Roland Garros tavalyi döntője óta tudhatjuk, nincs olyan helyzet, amelyben le lehetne írni őt, de ez ismét nem volt emberi. Szett- és brékelőnye, két mérkőzéslabdája (egy adogatóként) volt Taylor Fritznek, ha nyer, ott lehetett volna az ATP-vb-n. Veszített, így lemaradt Torinóról, Alcaraz honfitársa, Rafael Jódar viszont megmutathatta a tudását az évzáró nagy versenyen.
|ATP-világbajnokság, Torino, döntő, 2026. november 22.
Alcaraz–Zverev 6:2, 7:6
A második szett közepéig úgy tűnt, simán leckézteti meg a világelsőt, aztán jött egy kis leállás, váratlan visszabrék és rövidítés. Három játszmalabdát sem tudott kihasználni Zverev, Alcaraz a közös helyszíni edzéseikre is emlékezve előhúzta a sebezhetetlen énjét, és 3–6-ról a maga javára fordította a tie-breaket – először lett világbajnok.