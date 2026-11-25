Győrben találkozott az Európa-bajnokságra készülő női kézilabda-válogatott, mely a kontinenstorna előtt még itthon, Tatabányán játszik két mérkőzést a hétvégén. A 2024-es Eb-bronzérmes válogatott kapusa leszögezte, a legutóbbi, franciák elleni páros meccsen látottakra kell alapozni, és ha így lesz, akkor Böde-Bíró Blanka szerint a csapat ott lesz a legjobb hat között az Eb-n.

KÉZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, NŐK

JYSK-KUPA

November 27., péntek

18.00: Magyarország–Ausztria, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

November 29., vasárnap

16.00: Magyarország–Szlovákia, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!