Böde-Bíró Blanka mindenképpen elutazna Katowicébe a magyar válogatottal
KÉZILABDA
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, NŐK
JYSK-KUPA
November 27., péntek
18.00: Magyarország–Ausztria, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
November 29., vasárnap
16.00: Magyarország–Szlovákia, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
A NŐI VÁLOGATOTT SZŰKÍTETT EB-KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győri ETO), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros)
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, TÖRÖKORSZÁG (DECEMBER 3–20.)
A magyar válogatott mérkőzései az A-csoportban Nagyváradon
December 3., 20.00: Magyarország–Montenegró
December 5., 20.00: Magyarország–Szlovénia
December 7., 20.00: Magyarország–Izland
Az első két helyezett továbbjut a kolozsvári középdöntőbe.