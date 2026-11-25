Mourinho egy olyan öltözőbe érkezett meg, ahol korábban még tetlegességig is fajultak a játékosok közötti nézeteltérések, ráadásul arról is lehetett olvasni, hogy a játékosállomány teljesen kettészakadt. Dani Carvajal távozásával az egyik utolsó „nagyöreg” is elhagyta a klubot, ami azt vetítette előre, hogy bőven lesz dolga a portugál szakembernek, ha csapatot szeretne faragni, nem csak egyéniségeket a pályára küldeni.

Nem csak a pályán kívül találkozott gondokkal, a Real Madridnak ugyanis alapvető taktikai hiányosságai voltak az elmúlt idényben. Ezek egy része adódik bizonyos játékostípusok hiányából; ilyen például egy szervező hatos, aki miután felveszi a labdákat a védősor előtt, az előrejátékot segíti és szorgalmazza. Ezt szinte egy az egyben megoldotta volna a világbajnok Rodri, azonban a Manchester Citytől távozó játékos végül Barcelonába tette át a székhelyét.

Számtalan hírportálon, számtalan elemzésben lehetett olvasni már Carlo Ancelotti regnálása alatt, de főleg Kylian Mbappé érkezése óta, hogy a Real Madrid labda nélküli játéka messze elmarad attól, amit a mai topfutball megkíván. A védekezés és a letámadások intenzitása, a labdavesztések utáni visszazárások, valamint a futómennyiség is mind olyan terület, ahol bőven volt lemaradásuk például az örök rivális FC Barcelonához képest.

A labdás játékban is voltak gondok, az egyik legnagyobb kérdés, amellyel Mourinhónak meg kellett birkóznia, hogy mit kezd a két sztártámadójával, Mbappéval és Vinícius Júniorral. Ancelottinak, Xabi Alonsónak és Arbeloának sem sikerült a kirakós darabjait a helyére illeszteniük, ez pedig nem véletlen, a mai futballban kevés olyan játékszituáció van, amely folyamatosan megengedi, hogy két, a védekezésben „fékként” szolgáló játékos egyszerre a pályán legyen. A dilemma azonban túlmutat a védekezésen – a két játékos szereti ugyanazokat a területeket feltölteni, teljesen egyoldalúvá téve a Real Madrid támadójátékát.

Hogyan épül újjá a Real Madrid?

Nem könnyű helyzetben vette át ezt a csapatot Mourinho, ugyanakkor november végére taktikailag és a pályán kívül is úgy néz ki, kezdi összerázni az együttest.

„Csapatként játszunk. Van empátia és van csapatmunka. Kezdünk valódi csapatra hasonlítani” – nyilatkozta Mourinho az együttes utolsó nyári felkészülési mérkőzését követően. A portugál kommunikációja az érkezése óta egyértelmű: mindenki tiszta lappal indult és csapatként szeretnének győzni. A csapatként való sikerre éhség ugyanakkor csak az öltözőben és a játékosok hozzáállásán vehető észre. Mourinhónak azt sikerült elérnie, hogy a Real Madrid újra egységesnek tűnik, ez pedig Vinícius Villarreal elleni piros lapja óta hatványozottan igaz – a brazilról azonban kicsit később.

A vezetőedző játékfilozófiája ugyanakkor merőben eltér attól, hogy ő egy csapatot, egy kollektívát szeretne a pályán látni. Mourinho megadja a játékosainak a játékszituációkban a szabadságot, ők dönthetnek arról, melyik társukat és hogyan kívánják játékba hozni, az automatizmusok pedig sokkal inkább az egymással kialakított játékkapcsolatokban ismerhetők fel. Ezen módszertant, amely a fizikai, technikai, taktikai és pszichológiai fejlesztést nem választja külön, hanem az adott együttes játékmodelljére építi, taktikai periodizációnak nevezik, megalkotója Vítor Frade, a Portói Egyetem oktatója. Mourinho edzései is ezen módszertan alapján épülnek fel, mindig az előttük álló mérkőzésre készülnek, azokat a szituációkat gyakorolják folyamatosan, amelyekkel a következőn találkozón szembekerülhetnek.

Mourinho minden edzésen szemmel tartja a játékosokat (Fotó: Getty Images)

Ehhez a megközelítéshez passzol a Real Madrid, hiszen hol máshol lehetne találni egy keretnyi játékost, akik ugyan egyéni kvalitásaikban a legjobbak között vannak, csapatként az elmúlt években sosem játszottak olyan rendszerben, ahol igazán megkötötték volna a kezüket. A portugálnak ezen felül ugyan megvannak az elvei, de képes úgy alkalmazkodni a kerethez, hogy közben az elveit nem rúgja fel. Nem meglepő például, hogy a Real Madrid labdabirtoklási számai visszaestek az elmúlt idényekhez képest, több időt töltenek a saját térfelükön, ugyanakkor az egyik legveszélyesebb csapat, ha gyors kontrákról van szó.

Mik Mourinho játékrendszerének jellemzői?

A Real Madrid 2026–2027-es idénye eddig mondhatni két szakaszra bontható, főleg labdás játékban. Mourinho csapatait továbbra is 4–2–3–1-es felállásban írhatjuk fel, amely az első szakaszban – amely október közepéig tartott – egy aránytalan, bal oldali túlsúlyú 3–2–5-ös rendszerré alakult. A jobb oldalon Dumfries tartotta a szélességet, itt hol Brahim Díaz, hol Arda Güler húzódott be középre, míg a bal oldalon Mbappé, Vinícius és Bellingham töltötte fel a területeket. A hármas védőlánc előtt a két hatos szerepelt, legtöbbször Valverde és Tchouaméni. Ennek a párosnak, valamint mellettük Dumfriesnak a játszatása azonban teljesen kiölte a csapatból az építkezés közbeni kreativitást. Az eredmények ennek ellére nem alakultak rosszul, a Betis elleni vereség során majdnem 3.5-ös várható gólszámot hozott össze a Real Madrid, a derbin pedig Dean Huijsen kiállítása merőben megváltoztatta a játék képét.

A fordulópont a Villarreal elleni találkozón következett be, ekkor állt össze a Diomandé, Bellingham, Güler, Mbappé támadónégyes. Ugyan a „királyi gárda” nem gálázott, Vinícius piros lapja és eltiltása olyan kényszerhelyzetbe sodorta a Real Madridot, amelynek az eredménye egy hibátlan sorozat lett a bajnokságban. A brazil kiesésével és Valverde jobbhátvéddé konvertálásával kiegyensúlyozott, védekezésben is stabil Real Madrid jött létre, amelynek az sem okoz gondot, ha magasan letámadják – október végén, az idény első el Clásicoján pedig nem volt hiány az ellenfél letámadásából. Ennek ellenére – az első perceket leszámítva – rendre ki tudta hozni a labdát a Real Madrid, főként az FC Barcelona jobb oldalra terelésével, majd Valverde keresztlabdáival.

Vinícius kiesését követően az addig leginkább passzív 4–4–2-es középső blokk is átalakult. Egyrészt a Real Madrid már próbálkozik magas letámadással, másrészt mivel Bellingham lép fel Mbappé mellé a támadósorba, labdavesztésnél csak egy ember marad fent mindig a labda előtt. A labdás játékon is változtatott Mourinho, a korábbi 3–2–5-ös labdabirtoklási forma egyszerűen túl sok embert hagyott magasan, így a széleken sebezhető maradt a csapat. Dumfriesnak nagy távolságokat kellett bejátszania és visszazáráskor ledolgoznia, míg Vinícius nem lépett vissza elég gyakran ahhoz, hogy be tudjon segíteni a bal oldali védekezésbe. A portugál ezt egy 3–1–6-os rendszerre való átállással javította meg, amelyben a három védő előtt lévő Tchouaméni folyamatosan a maradékvédekezés tagja marad a hátvédek előtt, ezzel stabilitást adva a kontrák ellen. Valverde a jobb oldalon folyamatosan tud kombinálni Bernardo Silvával és Gülerrel, míg a bal oldalon Diomandé tapad a vonalhoz, területet engedve Mbappénak.

Arda Güler és Jude Bellingham is szárnyal ebben az idényben (Fotó: Getty Images)

A korábban már említett taktikai periodizáció nagy hatással van az egyének fejlődésére, két játékos pedig különösen kiemelkedik Mourinho Real Madridjából: Arda Güler és Jude Bellingham. A török a szervezőkészsége, kreativitása, a kontrák során vállalt szerepe és gyors döntéshozatala miatt szinte kirobbanthatatlanná vált a kezdőcsapatból, az új rendszerben pedig jobbról indulva kap teljes szabadságot, amit ki is élvez. Bellingham Mbappé mögött hétről hétre bemutatja, miért is a világ egyik, ha nem a legjobb középpályása. Továbbra is szerzi a gólokat, kiosztja a gólpasszokat, de már az úgymond „klasszikus” középpályás feladatokból is mindent ellát – felveszi és leosztja a labdákat, forgatja a játékot, indítja a társakat.

Kulcskérdés volt a bajnokságban, hogy mi változik meg, miután lejár Vinícius eltiltása. A klubszinten abszolút formán kívüli, magánéleti problémákkal is küzdő szélső pályafutása egyik legmélyebb szakaszába került az utóbbi időszakban, ennek ellenére a brazil válogatottban rendre jól teljesített. Fontos azért kiemelni, hogy felkészülési meccseken játszott remekül, de a bajnoki visszatérése előtt pozitív hangulatban érkezhetett vissza a klub edzőközpontjába, Valdebebasba. Mourinho nem dobta oda azonnal az oroszlánoknak, a Celta Vigo elleni találkozón az 57. percben szált be, ugyanakkor a két másik csere mellett ő is kellett ahhoz, hogy a Real Madrid végül otthon tudja tartani a három pontot.

A PSV elleni Bajnokok Ligája-meccsen már végig a pályán volt, két kapufája mellett a mérkőzés végén be is talált. Az ugyan továbbra is látszik, hogy Vinícius és Mbappé nehezen fér meg egymás mellett (ezt a két játékos PSV elleni hőtérképe és átlagosan felvett pozíciói is megmutatják), ugyanakkor a brazilban – ha fejben is jelen van – még mindig a világ egyik legjobb szélsőjét tisztelhetjük, aki folyamatos veszélyt hordoz magában, és képes több védőt is lekötni.