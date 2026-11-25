10/10 – így alakul át a Real Madrid José Mourinho kezei alatt
A visszatérés
Június 11-ét írjuk, az egész világ már tűkön ül, hiszen magyar idő szerint este elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A vihar előtti csendet a Real Madrid hivatalos közleménye kavarja fel, a 15-szörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes klub ugyanis megerősítette, a világbajnokság után visszatér a kispadjára José Mourinho. A portugál vezetőedző 2013-as távozása óta hat csapatot irányított, dolgozott Angliában, Olaszországban, Törökországban és hazájában is. Csapatai folyamatosan egyre kisebb erőt képviseltek, egyesek a Benfica után már szinte temették a pályafutását. A főnixmadár azonban feltámadt, és a sok kritika, valamint lebecsülés ellenére egy versenyképes Real Madridot rakott össze az ősz végére. Megvizsgáltuk, miben változott második madridi időszaka alatt José Mourinho, milyen megoldásokkal állt elő a „királyiak” évek óta ismert problémáira, és kik azok a játékosok, akik kulcsszerepet töltenek be a megújult Real Madridban.
Nem mindennapi átigazolási időszakot zárt a Florentino Pérez irányította klub, a két jelentős trófea nélküli idényt követően ismét egy „galaktikus nyarat” hoztak össze a tárgyalóasztaloknál. Átigazolási díj megfizetése nélkül érkezett a folyamatosan sérültekkel küzdő védelem megerősítésére Ibrahima Konaté, illetve a középpályára Bernardo Silva, akinek legfőképpen a labdás játékban szántak szerepet. A már szinte csak szökőévente bevethető Ferland Mendy és a Betishez távozó Fran García pozícióját a hatalmas meglepetésként bejelentett Marc Cucurella vette át, míg a védelem másik oldalára jött Denzel Dumfries, akit elsőre egy tipikus Mourinho-igazolásként lehetett látni. A támadószekcióba is érkezett néhány erősítés, visszatért lyoni kölcsönéből Endrick, valamint Carlos Espí személyében ismét lett egy klasszikus középcsatára a klubnak. Természetesen nem mehetünk el a nyár egyik legnagyobb igazolása mellett sem, Yan Diomandét úgy sikerült megszereznie a Real Madridnak, hogy az európai topklubok nagy része sorban állt érte. Az pedig a Premier League gazdasági erejét mutatja, hogy a 125 millió eurós átigazolási díja „csak” az ötödik legdrágább transzferré tette ezen a nyáron, ráadásul az első tízben ő az egyedüli, aki nem Angliába szerződött.
Milyen problémákkal szembesült Mourinho az érkezésekor?
Sok mindent el lehetett mondani a Real Madridról az előző idény végén, az azonban korántsem tartozott közéjük, hogy ne lennének problémák a klub háza táján. Az az intézmény, amelynél a sikernek a kupák a fokmérői, egymás után a második idényben maradt jelentősebb trófea nélkül. Hiába indult jól az előző idény Xabi Alonso irányítása alatt, az azóta már a Chelsea vezetőedzőjeként tevékenykedő szakember teljesen elveszítette az öltözőt, az év elején pedig az állását is.
A több szempontból is pragmatikus Álvaro Arbeloa ugyan tűzoltásként érkezett, sikerült egy bravúros párharcban kiejtenie a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájában. Az idény végére azonban már tisztán látszott, ő is csak ideig-óráig tudja eléggé simogatni a hatalmas egókat, ráadásul a Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni közötti összetűzés után elveszített el Clásico a bajnoki versenyfutásból való kiszállást is jelentette.
Verekedés tört ki a Real Madrid öltözőjében, Valverdét kórházba szállították
Mourinho egy olyan öltözőbe érkezett meg, ahol korábban még tetlegességig is fajultak a játékosok közötti nézeteltérések, ráadásul arról is lehetett olvasni, hogy a játékosállomány teljesen kettészakadt. Dani Carvajal távozásával az egyik utolsó „nagyöreg” is elhagyta a klubot, ami azt vetítette előre, hogy bőven lesz dolga a portugál szakembernek, ha csapatot szeretne faragni, nem csak egyéniségeket a pályára küldeni.
Nem csak a pályán kívül találkozott gondokkal, a Real Madridnak ugyanis alapvető taktikai hiányosságai voltak az elmúlt idényben. Ezek egy része adódik bizonyos játékostípusok hiányából; ilyen például egy szervező hatos, aki miután felveszi a labdákat a védősor előtt, az előrejátékot segíti és szorgalmazza. Ezt szinte egy az egyben megoldotta volna a világbajnok Rodri, azonban a Manchester Citytől távozó játékos végül Barcelonába tette át a székhelyét.
Számtalan hírportálon, számtalan elemzésben lehetett olvasni már Carlo Ancelotti regnálása alatt, de főleg Kylian Mbappé érkezése óta, hogy a Real Madrid labda nélküli játéka messze elmarad attól, amit a mai topfutball megkíván. A védekezés és a letámadások intenzitása, a labdavesztések utáni visszazárások, valamint a futómennyiség is mind olyan terület, ahol bőven volt lemaradásuk például az örök rivális FC Barcelonához képest.
A labdás játékban is voltak gondok, az egyik legnagyobb kérdés, amellyel Mourinhónak meg kellett birkóznia, hogy mit kezd a két sztártámadójával, Mbappéval és Vinícius Júniorral. Ancelottinak, Xabi Alonsónak és Arbeloának sem sikerült a kirakós darabjait a helyére illeszteniük, ez pedig nem véletlen, a mai futballban kevés olyan játékszituáció van, amely folyamatosan megengedi, hogy két, a védekezésben „fékként” szolgáló játékos egyszerre a pályán legyen. A dilemma azonban túlmutat a védekezésen – a két játékos szereti ugyanazokat a területeket feltölteni, teljesen egyoldalúvá téve a Real Madrid támadójátékát.
Hogyan épül újjá a Real Madrid?
Nem könnyű helyzetben vette át ezt a csapatot Mourinho, ugyanakkor november végére taktikailag és a pályán kívül is úgy néz ki, kezdi összerázni az együttest.
„Csapatként játszunk. Van empátia és van csapatmunka. Kezdünk valódi csapatra hasonlítani” – nyilatkozta Mourinho az együttes utolsó nyári felkészülési mérkőzését követően. A portugál kommunikációja az érkezése óta egyértelmű: mindenki tiszta lappal indult és csapatként szeretnének győzni. A csapatként való sikerre éhség ugyanakkor csak az öltözőben és a játékosok hozzáállásán vehető észre. Mourinhónak azt sikerült elérnie, hogy a Real Madrid újra egységesnek tűnik, ez pedig Vinícius Villarreal elleni piros lapja óta hatványozottan igaz – a brazilról azonban kicsit később.
A vezetőedző játékfilozófiája ugyanakkor merőben eltér attól, hogy ő egy csapatot, egy kollektívát szeretne a pályán látni. Mourinho megadja a játékosainak a játékszituációkban a szabadságot, ők dönthetnek arról, melyik társukat és hogyan kívánják játékba hozni, az automatizmusok pedig sokkal inkább az egymással kialakított játékkapcsolatokban ismerhetők fel. Ezen módszertant, amely a fizikai, technikai, taktikai és pszichológiai fejlesztést nem választja külön, hanem az adott együttes játékmodelljére építi, taktikai periodizációnak nevezik, megalkotója Vítor Frade, a Portói Egyetem oktatója. Mourinho edzései is ezen módszertan alapján épülnek fel, mindig az előttük álló mérkőzésre készülnek, azokat a szituációkat gyakorolják folyamatosan, amelyekkel a következőn találkozón szembekerülhetnek.
Ehhez a megközelítéshez passzol a Real Madrid, hiszen hol máshol lehetne találni egy keretnyi játékost, akik ugyan egyéni kvalitásaikban a legjobbak között vannak, csapatként az elmúlt években sosem játszottak olyan rendszerben, ahol igazán megkötötték volna a kezüket. A portugálnak ezen felül ugyan megvannak az elvei, de képes úgy alkalmazkodni a kerethez, hogy közben az elveit nem rúgja fel. Nem meglepő például, hogy a Real Madrid labdabirtoklási számai visszaestek az elmúlt idényekhez képest, több időt töltenek a saját térfelükön, ugyanakkor az egyik legveszélyesebb csapat, ha gyors kontrákról van szó.
Mik Mourinho játékrendszerének jellemzői?
A Real Madrid 2026–2027-es idénye eddig mondhatni két szakaszra bontható, főleg labdás játékban. Mourinho csapatait továbbra is 4–2–3–1-es felállásban írhatjuk fel, amely az első szakaszban – amely október közepéig tartott – egy aránytalan, bal oldali túlsúlyú 3–2–5-ös rendszerré alakult. A jobb oldalon Dumfries tartotta a szélességet, itt hol Brahim Díaz, hol Arda Güler húzódott be középre, míg a bal oldalon Mbappé, Vinícius és Bellingham töltötte fel a területeket. A hármas védőlánc előtt a két hatos szerepelt, legtöbbször Valverde és Tchouaméni. Ennek a párosnak, valamint mellettük Dumfriesnak a játszatása azonban teljesen kiölte a csapatból az építkezés közbeni kreativitást. Az eredmények ennek ellére nem alakultak rosszul, a Betis elleni vereség során majdnem 3.5-ös várható gólszámot hozott össze a Real Madrid, a derbin pedig Dean Huijsen kiállítása merőben megváltoztatta a játék képét.
A fordulópont a Villarreal elleni találkozón következett be, ekkor állt össze a Diomandé, Bellingham, Güler, Mbappé támadónégyes. Ugyan a „királyi gárda” nem gálázott, Vinícius piros lapja és eltiltása olyan kényszerhelyzetbe sodorta a Real Madridot, amelynek az eredménye egy hibátlan sorozat lett a bajnokságban. A brazil kiesésével és Valverde jobbhátvéddé konvertálásával kiegyensúlyozott, védekezésben is stabil Real Madrid jött létre, amelynek az sem okoz gondot, ha magasan letámadják – október végén, az idény első el Clásicoján pedig nem volt hiány az ellenfél letámadásából. Ennek ellenére – az első perceket leszámítva – rendre ki tudta hozni a labdát a Real Madrid, főként az FC Barcelona jobb oldalra terelésével, majd Valverde keresztlabdáival.
Vinícius kiesését követően az addig leginkább passzív 4–4–2-es középső blokk is átalakult. Egyrészt a Real Madrid már próbálkozik magas letámadással, másrészt mivel Bellingham lép fel Mbappé mellé a támadósorba, labdavesztésnél csak egy ember marad fent mindig a labda előtt. A labdás játékon is változtatott Mourinho, a korábbi 3–2–5-ös labdabirtoklási forma egyszerűen túl sok embert hagyott magasan, így a széleken sebezhető maradt a csapat. Dumfriesnak nagy távolságokat kellett bejátszania és visszazáráskor ledolgoznia, míg Vinícius nem lépett vissza elég gyakran ahhoz, hogy be tudjon segíteni a bal oldali védekezésbe. A portugál ezt egy 3–1–6-os rendszerre való átállással javította meg, amelyben a három védő előtt lévő Tchouaméni folyamatosan a maradékvédekezés tagja marad a hátvédek előtt, ezzel stabilitást adva a kontrák ellen. Valverde a jobb oldalon folyamatosan tud kombinálni Bernardo Silvával és Gülerrel, míg a bal oldalon Diomandé tapad a vonalhoz, területet engedve Mbappénak.
A korábban már említett taktikai periodizáció nagy hatással van az egyének fejlődésére, két játékos pedig különösen kiemelkedik Mourinho Real Madridjából: Arda Güler és Jude Bellingham. A török a szervezőkészsége, kreativitása, a kontrák során vállalt szerepe és gyors döntéshozatala miatt szinte kirobbanthatatlanná vált a kezdőcsapatból, az új rendszerben pedig jobbról indulva kap teljes szabadságot, amit ki is élvez. Bellingham Mbappé mögött hétről hétre bemutatja, miért is a világ egyik, ha nem a legjobb középpályása. Továbbra is szerzi a gólokat, kiosztja a gólpasszokat, de már az úgymond „klasszikus” középpályás feladatokból is mindent ellát – felveszi és leosztja a labdákat, forgatja a játékot, indítja a társakat.
Kulcskérdés volt a bajnokságban, hogy mi változik meg, miután lejár Vinícius eltiltása. A klubszinten abszolút formán kívüli, magánéleti problémákkal is küzdő szélső pályafutása egyik legmélyebb szakaszába került az utóbbi időszakban, ennek ellenére a brazil válogatottban rendre jól teljesített. Fontos azért kiemelni, hogy felkészülési meccseken játszott remekül, de a bajnoki visszatérése előtt pozitív hangulatban érkezhetett vissza a klub edzőközpontjába, Valdebebasba. Mourinho nem dobta oda azonnal az oroszlánoknak, a Celta Vigo elleni találkozón az 57. percben szált be, ugyanakkor a két másik csere mellett ő is kellett ahhoz, hogy a Real Madrid végül otthon tudja tartani a három pontot.
A PSV elleni Bajnokok Ligája-meccsen már végig a pályán volt, két kapufája mellett a mérkőzés végén be is talált. Az ugyan továbbra is látszik, hogy Vinícius és Mbappé nehezen fér meg egymás mellett (ezt a két játékos PSV elleni hőtérképe és átlagosan felvett pozíciói is megmutatják), ugyanakkor a brazilban – ha fejben is jelen van – még mindig a világ egyik legjobb szélsőjét tisztelhetjük, aki folyamatos veszélyt hordoz magában, és képes több védőt is lekötni.
|REAL MADRID–PSV 5–1 – MINIELEMZÉS
Egy mérkőzés, két teljesen ellentétes félidő. Hogyan jött vissza a Real Madrid, miután az idény egyik legrosszabb első játékrészét produkálta?
Peter Bosz csapata szokásához híven ezen a találkozón is nagy intenzitású, magas letámadással kezdett és igyekezett megzavarni a kissé egyoldalú 4–2-ben építkező madridiakat. A találkozó elején sikerült szinte teljesen megfojtaniuk Mourinho csapatának labdakihozatalát, Gülerhez alig jutottak el a labdák, Bernardo Silva próbálta meg a védővonal előtt felvenni őket. Ivan Perisic büntetőből szerzett gólja miatt már nagyobb nyomással a vállán futott ki a második félidőre a Real Madrid, amely az első játékrészben hosszú labdákkal igyekezett a PSV védelme mögé kerülni, a támadók azonban nem voltak elég élesek ahhoz, hogy komoly veszélyt tudjanak kialakítani (0.26 xG).
Mourinho hármat cserélt a szünetben, behozta Huijsent és Konatét a védelem stabilizálására, valamint Tchouaméni helyett érkezett Bellingham, aki teljesen megváltoztatta a mérkőzés képét. Güler visszalépett Bernardo Silva mellé, ketten együtt pedig már jóval könnyebben tudták átjátszani a PSV letámadását, az angol pedig meghozta a támadósorból hiányzó intenzitást. A két védőcserének és Güler visszavonásának köszönhetően stabilabbá vált a madridiak labdakihozatala, harmadik emberes futásokkal pedig rendre meg tudták bontani a hollandokat. Erre a legjobb példa a Bellingham találatát megelőző támadás, amelyben Cucurella mélyről indulva, teljesen szabadon vehette át a labdát a védelem mögött. A területek folyamatosan nyíltak, a hazaiak helyzetei pedig futószalagon érkeztek. A FotMob adatai szerint a második félidőben 20 lövésből 4.63-as (!) várható gólszámot hozott össze a Real Madrid.
Ez a találkozó is megmutatta, miért lehet akár végső esélyese is a sorozatnak a Real Madrid, hiszen ha José Mourinho továbbra is ilyen szinten képes alkalmazkodni és belenyúlni a mérkőzésbe, akkor a legjobb csapatoknak is nehéz dolguk lesz. Ugyanakkor érdemes azt is hozzátenni, a PSG, vagy az Arsenal ellen nem feltétlenül lehet egy félidőnyi előnyt adni az ellenfélnek. Az immáron tízmeccses győzelmi sorozattal rendelkező Real Madrid a BL következő fordulójában pont Londonba látogat, ahol az idény eddigi egyik, ha nem a legnehezebb mérkőzése vár rá.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
REAL MADRID (spanyol)–PSV (holland) 5–1 (0–1)
Madrid, Bernabéu, 76 176 néző. Vezette: Eskas (norvég)
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Éder Militao (Huijsen, a szünetben), Rüdiger (I. Konaté, a szünetben), Cucurella – Bernardo Silva, Tchouaméni (Jude Bellingham, a szünetben), Arda Güler (Camavinga, 70.) – Y. Diomandé (Brahim Díaz, 80.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: José Mourinho
PSV: Kovár – Dest, Geertruida, Obispo, F. Kosztics (Gasiorowski, 69.) – Wanner (N. Fernandez, 69.), Szano (Flamingo, 78.) – Perisic (Bajraktarevic, a szünetben), S. Mijnans, R. van Bommel (Ay. Santos, 83.) – G. Til. Vezetőedző: Peter Bosz
Gólszerző: Valverde (50.), Jude Bellingham (60.), K. Mbappé (64., 84.), Vinícius Júnior (87.), ill. Perisic (32. – 11-esből)