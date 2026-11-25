ELŐZMÉNYEK

A klub súlyos anyagi problémái közel egy éve kerültek a nyilvánosság elé. A jelentős tartozások miatt az NB I-es csapat játékosainak többsége egymás után távozott, 2026 februárjában pedig az akkori klubvezetés is felállt. Az idényt végül Zubai Gábor irányításával, utánpótláskorú játékosokkal fejezte be az együttes, amely 47 év után búcsúzott az élvonaltól.

A következő idényben már csak az NB II-ben indulhatott a csapat, miközben a korábbi tartozások továbbra is súlyos terhet jelentettek. A helyzetet jól érzékeltette, hogy a nyári hónapokban a csarnokban még az áramellátást is kikapcsolták a felhalmozott díjhátralék miatt.

A tulajdonos dunaújvárosi önkormányzat több alkalommal is megpróbált segítséget nyújtani. Augusztusban döntöttek a mintegy 80 millió forintos banki tartozás átvállalásáról, korábban pedig az önkormányzat megvásárolta a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től az akadémiához kapcsolódó, mintegy 224.7 millió forintos kölcsön- és távhőkövetelést. Emellett a DVG Zrt. a nyár folyamán további 63 millió forintos kölcsönt biztosított a klubnak a járuléktartozások rendezésére.

Mindezek ellenére a helyzet nem rendeződött.

A felnőttcsapatban fiatal, nagyrészt utánpótláskorú játékosok próbáltak helytállni az NB II-ben, és több szép győzelmet is arattak. Ugyanezek a kézilabdázók az utánpótlás-bajnokságokban is komoly feladatokat vállaltak. A pályán tehát voltak biztató eredmények, a háttérben azonban továbbra is egyre súlyosabb problémák tornyosultak.

A múlt héten újabb vezetői változás következett: a közgyűlés leváltotta a klub ügyvezetőjét, Mázló Imrét, és a pozíciót a DVG Zrt. vezetője kapta meg.

November 18-án aztán a dolgozók is megszólaltak. A klub valamennyi munkatársa által aláírt nyílt levélben fordultak a polgármesterhez és az önkormányzathoz. A közlemény szerint már négy-héthavi munkabérrel tartozik nekik a klub. A munkavállalók nemcsak elmaradt fizetésük rendezését sürgették, hanem az akadémia működéséért és a sportoló gyermekek jövőjéért is aggódtak.

November 19-én a Magyar Közlönyben megjelent a felszámolási eljárásról szóló hirdetmény. Zubai akkor elmondta, harcolnak azért, hogy a gyerekek befejezhessék az idényt.