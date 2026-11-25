Újabb nyílt levélben kér segítséget az idény befejezéséhez a DKKA
ELŐZMÉNYEK
A klub súlyos anyagi problémái közel egy éve kerültek a nyilvánosság elé. A jelentős tartozások miatt az NB I-es csapat játékosainak többsége egymás után távozott, 2026 februárjában pedig az akkori klubvezetés is felállt. Az idényt végül Zubai Gábor irányításával, utánpótláskorú játékosokkal fejezte be az együttes, amely 47 év után búcsúzott az élvonaltól.
A következő idényben már csak az NB II-ben indulhatott a csapat, miközben a korábbi tartozások továbbra is súlyos terhet jelentettek. A helyzetet jól érzékeltette, hogy a nyári hónapokban a csarnokban még az áramellátást is kikapcsolták a felhalmozott díjhátralék miatt.
A tulajdonos dunaújvárosi önkormányzat több alkalommal is megpróbált segítséget nyújtani. Augusztusban döntöttek a mintegy 80 millió forintos banki tartozás átvállalásáról, korábban pedig az önkormányzat megvásárolta a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től az akadémiához kapcsolódó, mintegy 224.7 millió forintos kölcsön- és távhőkövetelést. Emellett a DVG Zrt. a nyár folyamán további 63 millió forintos kölcsönt biztosított a klubnak a járuléktartozások rendezésére.
Mindezek ellenére a helyzet nem rendeződött.
A felnőttcsapatban fiatal, nagyrészt utánpótláskorú játékosok próbáltak helytállni az NB II-ben, és több szép győzelmet is arattak. Ugyanezek a kézilabdázók az utánpótlás-bajnokságokban is komoly feladatokat vállaltak. A pályán tehát voltak biztató eredmények, a háttérben azonban továbbra is egyre súlyosabb problémák tornyosultak.
A múlt héten újabb vezetői változás következett: a közgyűlés leváltotta a klub ügyvezetőjét, Mázló Imrét, és a pozíciót a DVG Zrt. vezetője kapta meg.
November 18-án aztán a dolgozók is megszólaltak. A klub valamennyi munkatársa által aláírt nyílt levélben fordultak a polgármesterhez és az önkormányzathoz. A közlemény szerint már négy-héthavi munkabérrel tartozik nekik a klub. A munkavállalók nemcsak elmaradt fizetésük rendezését sürgették, hanem az akadémia működéséért és a sportoló gyermekek jövőjéért is aggódtak.
November 19-én a Magyar Közlönyben megjelent a felszámolási eljárásról szóló hirdetmény. Zubai akkor elmondta, harcolnak azért, hogy a gyerekek befejezhessék az idényt.
ÚJABB NYÍLT LEVÉL
A klub Facebook-oldalán ezúttal a DKKA utánpótlásában dolgozó edzők, a gyermekek és szüleik nevében írtak nyílt levelet. A címzettek között Magyar Péter miniszterelnök, Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és a Magyar Kézilabda-szövetség szerepelnek.
„A DKKA jelenleg felszámolás alatt áll, és ezzel nem csupán egy sportegyesület, egy klub vagy egy intézmény jövője került veszélybe. Gyermekek százainak sportolási lehetősége, többéves munkája, álma és jövője vált bizonytalanná. A kézilabdában nőttünk fel, életünk meghatározó részévé vált. Sokunk számára ez nem egyszerűen munka vagy sport, hanem egy életre szóló szerelem, hivatás és elköteleződés. Döbbenettel és mély csalódottsággal állunk mindaz előtt, ami az elmúlt időszakban velünk történik. Az elmúlt hónapok fizikailag, lelkileg és emberileg is rendkívül megterhelőek voltak számunkra. Kálnoki-Kiss Attila államtitkár úrhoz külön is szeretnénk szólni. Ön egykori profi sportolóként, világbajnokként pontosan tudhatja, mit jelent egy sportolónak a mindennapos munka, a lemondás, az áldozat, a küzdelem és az évek alatt felépített sportolói életút. Tudhatja, milyen érzés, amikor valaki mindenét a sportnak szenteli, és milyen súlya van annak, ha egy fiatal előtt egyik napról a másikra bezárulnak a lehetőségek. Magyar Péter miniszterelnök úrhoz pedig azért is fordulunk bizalommal, mert édesapaként Ön is megtapasztalhatja, milyen fontos egy gyermek életében a sport, a kitartás és a fejlődés. Tudomásunk szerint fia is magas szinten sportol, ezért talán Ön is át tudja érezni, milyen súlyos következményei lehetnek annak, ha egy fiatal elveszíti a lehetőséget arra, hogy azt csinálja, amiért nap mint nap dolgozik. Nagy Ervin államtitkár úrhoz is bizalommal fordulunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy a gyermekek jövője, a közösségek megtartása és a vidéki városok sportéletének megőrzése olyan ügy, amely mellett érdemes közösen kiállni, illetve nagyon jól tudjuk, hogy pontosan a kézilabdapálya mellett nőtt fel!” – fogalmaz a levél.
Kiemelik, „nem fizetést, nem különleges bánásmódot és nem személyes előnyöket kérünk. Ha ez az ára, kollégáinkkal akár ingyen is vállaljuk a munkát a szezon hátralévő részében. Csak egy lehetőséget szeretnénk kapni arra, hogy a gyerekek pályára léphessenek, versenyezhessenek, és befejezhessék a bajnokságot.”
A DKKA nyílt levelében felhívják a figyelmet arra, hogy a velük történtek nem egyedüliek. „Úgy látjuk, és olyan információk jutottak el hozzánk, hogy a jövőben számos más magyar sportegyesület is hasonlóan nehéz, akár a működését veszélyeztető helyzetbe kerülhet. Ezért úgy gondoljuk, hogy nem elegendő kizárólag a DKKA jelenlegi problémájára megoldást találni. Országos szinten is el kell kezdeni gondolkodni azon, hogyan lehet megvédeni a gyermek- és utánpótlássportot az egyesületeket érintő pénzügyi és működési válságok következményeitől. Nem fordulhat elő, hogy a klubok működési problémái miatt gyermekek ezrei veszítsék el a sportolási lehetőségüket. A gyerekek nem tehetnek a felnőttek döntéseiről, a pénzügyi nehézségekről és a vezetői hibákról.”