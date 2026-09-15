Aranylabda újraosztva, 1. rész: a vb-döntős gólja repítette a csúcsra Andrés Iniestát

Sokakat már az is meglepett, hogy Andrés Iniesta neve ott volt az Aranylabda-szavazás szűkített, hármas listáján, hiszen az azt megelőző években az olasz Fabio Cannavarót leszámítva többnyire gólok tucatjait ontó támadók nyertek.

A 2008–2009-es idényben azonban az FC Barcelona triplázott, és ebből Lionel Messi mellett Andrés Iniesta is alaposan kivette a részét, így az addigra már Eb-győztes spanyol középpályás is egyre inkább reflektorfénybe került. A dolgát nehezítette, hogy a BL-döntőben combsérülést szenvedett, ami az egész idényét végigkísérte. Az ősz – főleg a saját mércéjéhez képest – nem is sikerült a legjobban, de egy változtatás kapóra jött neki: 2010-ben összevonták a FIFA év játékosa díjat az Aranylabda-szavazással, így azt onnantól kezdve nem az adott idény, hanem a naptári év teljesítménye alapján ítélték oda.

A Barcelona – akkori – La Liga-rekordot jelentő 99 ponttal zárta az idényt, a bajnoki címhez Iniesta 29 meccsen egy gólt és öt gólpasszt tett hozzá. A katalánoknak így is inkább félig üres volt a pohár, a BL-elődöntőben a későbbi győztes Internazionale állította meg őket (Iniesta sérülés miatt nem játszott egyik meccsen sem), a Spanyol Kupában pedig a Sevilla már a legjobb 16 között kiejtette a címvédőt.

A középpályás csapata 59 mérkőzéséből mindössze 20-on kezdett, majd áprilisban izomszakadást szenvedett a jobb combhajlítójában. „Nagyon, nagyon, nagyon veszélyes helyen van a sérülés” – kommentálta aggódva Pep Guardiola, a katalánok trénere. Iniesta tavasszal minden sorozatot figyelembe véve tíz meccset kihagyott emiatt, majd megkönnyebbülve nyilatkozta: „Nehéz volt, de minden eddiginél nagyobb elszántsággal fogok nekivágni az elkövetkezendő időszaknak.” Öröm az ürömben, hogy így legalább teljesen felépülve, kipihenten várhatta a 2010-es világbajnokságot.

Ez meg is látszott a játékán. Bár nem indult jól a spanyoloknak a torna, a csoportkör zárómérkőzésén Iniesta góllal járult hozzá Chile legyőzéséhez és a továbbjutáshoz. Az egyenes kieséses szakaszban pedig már nem volt megállás…

A meze alatti trikója feliratával elhunyt barátja, Dani Jarque előtt tisztelgett (Fotó: AFP)

A döntőben úgy tűnt, Spanyolország nem bír Hollandiával, amíg el nem érkezett a 116. perc: Cesc Fabregashoz került a labda, Iniesta felé játszott, aki az átvétel után a holland kapu jobb oldalába lőtt. Spanyolország története során először lett világbajnok! Hősünk előbb kinézett a partjelzőre, majd kirobbanó örömmel, mezét levéve ünnepelte gólját. Trikóján ezt a feliratot olvashatta a világ: „Dani Jarque, mindig velünk vagy!” Így tisztelgett a 2009-ben, 26 esztendősen, szívrohamban elhunyt barátja emléke előtt. A Espanyol csapatkapitányának elvesztését tekinti pályafutása egyik legnehezebb időszakának: „Ez megmutatta, hogy a rivalizálásnál, a csapatnál vagy a klubszíneknél is fontosabb, hogy ember legyél. Örülök, mert ez volt karrierem legfontosabb pillanata.” Xabi Alonso még azon melegében elindította a döntő legjobbjának megválasztott honfitársa Aranylabda-kampányát: „Andrés Iniesta megérdemli az Aranylabdát azért, amit ott tett!”

A vb után már az őszi klubszezonban is kivirágzott, az újévig minden sorozatot figyelembe véve 13 gólban vállalt szerepet előkészítőként vagy befejezőként. A vb-trófeát érő gólja miatt több spanyol pályán, például a santanderi El Sardineróban és a madridi Vicente Calderón Stadionban hatalmas tapsot kapott, álló ovációval tisztelgett az ő és Jarque barátsága előtt a városi rivális Espanyol szurkolótábora is.

A vb-trófeával – elismerő társai körében (Fotó: AFP)

„Előtte annyit beszéltek arról, hogy Andrés Iniesta vagy Xavi Hernández nyeri majd, hogy én is ugyanolyan meglepett vagyok, mint bárki más” – nyilatkozta a második Aranylabdája megnyerése után Lionel Messi. A 23 éves támadó a La Ligában 35 meccsen 34 góllal és 11 assziszttal segítette 20. bajnoki címéhez a Barcelonát, a Bajnokok Ligájában pedig nyolc találattal gólkirály lett. Ebben az idényben volt többek között az Arsenal elleni négygólos mérkőzése is. Ősszel magasabb fokozatba kapcsolt Messi: az új évig 24 mérkőzésen 27 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott, vagyis meccsenként közel két gólban vállalt szerepet. Ezt még az sem homályosította el, hogy Argentína a vb-negyeddöntőben búcsúzott, és Messi nem szerzett gólt a tornán. Az argentint öt barcelonai csapattársa (Carles Puyol, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Xavi Hernández és David Villa) mellett beválasztották a FIFA álomcsapatába is. EZÉRT NYERT LIONEL MESSI

Ám hiába a fontos találat a vb-döntőben, az Aranylabda-szavazáson Lionel Messi egyéni statisztikáival nem lehetett versenyezni. Ráadásul a spanyol válogatott játékosai egymástól is „elvettek” szavazatokat: a világbajnok csapat tagjai közül hat fért be az első 11 közé. „Iniesta kiérdemelte a 2010-es Aranylabdát. Nagyra becsülöm a játékstílusát. Kivételes évet zárt, nyilvánvaló, hogy megérdemelné” – vélte Zinédine Zidane, de más is úgy vélte, Iniestának kellett volna nyernie.

Hét évvel a 2011-es átadó után még a France Football is elnézést kért a spanyol játékostól. „Bocsáss meg nekünk, Andrés! Számunkra ő nem csupán egy játékos volt, hanem a játékos. A csapatért hozott áldozatai végül megfosztották őt a nagyobb egyéni elismeréstől – írta az Aranylabdát odaítélő France Football magazin szerkesztője, Pascal Ferre 2018-ban. – Sokaknak sok név hiányozhat az Aranylabda-győztesek listájáról, de hogy az ő neve nem került rá, különösen fájó. Csak remélni tudjuk, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújt az oroszországi világbajnokságon, és így orvosolja ezt a demokratikus anomáliát.”

Iniesta, Messi és Xavi: hárman a La Masiáról a futballvilág csúcsán (Fotó: AFP)

De nem így történt: Iniestának a 2010-es második hely volt a legjobb eredménye, két évvel később, az Eb-címvédést követően pedig harmadik helyen végzett. Az, hogy a 2000-es évek egyik legjobb középpályása Aranylabda nélkül vonult vissza, persze őt zavarta a legkevésbé: „Az a kép, amelyen Leo Messi, Xavi és én szerepelünk a 2010-es gálán, többet jelent nekem, mint a díj elnyerése. Hogy hárman is bekerültünk a három végső jelölt közé, és mindhárman a La Masia növendékei voltunk, az volt aznap a valódi eredmény.”

Még érdekesebben alakul a 2010-es végeredmény, ha csak az újságírók szavazatait veszik figyelembe – ahogyan a klasszikus Aranylabda esetében korábban. Az összesítés szerint a sajtó szavazóinál Wesley Sneijder végzett az első helyen, Iniesta néhány ponttal lemaradva lett mögötte második. Messi gólszámaival Sneijder sem tudott versenyre kelni, de a spanyol középpályást minden mutatóban megelőzte. Ugyan a vb-döntőben Hollandia kikapott, de klubszinten ezt bőven „kompenzálta” Sneijder, aki a triplázó Inter kulcsszereplője volt. A Barcelona elleni BL-elődöntő odavágóján góllal és gólpasszal jelentkezett és a Bayern München elleni döntőben is adott egy asszisztot. A világbajnokságon hat gólban vállalt szerepet, betalált a legjobb 16 között Szlovákia kapujába, duplázott a negyeddöntőben Brazília ellen és eredményes volt az elődöntőben Uruguay ellen is. NEM IS INIESTÁT, INKÁBB SNEIJDERT RABOLTÁK KI?

A 2010-ES ARANYLABDA-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE

1. Lionel Messi (argentin) Barcelona a szavazatok 22.65 százaléka

2. Andrés Iniesta (spanyol) Barcelona 17.36 %

3. Xavi Hernández (spanyol) Barcelona 16.48 %

4. Wesley Sneijder (holland) Internazionale 14.48 %

5. Diego Forlán (uruguayi) Atlético Madrid 7.61 %

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. szeptember 12-i lapszámában jelent meg.)