Újraosztott Aranylabda, 4. rész: Franck Ribéry máig nem emésztette meg a „csalást”

Hat trófea sem volt elég…

Franck Ribéry a 2012–2013-as idényben klubjában és válogatottjában 52 mérkőzésen lépett pályára, és 40 gólban vállalt szerepet. A bal oldalon játszó támadó kreativitása, sebessége, cselezési készsége kulcsfontosságú volt a Bayern München hazai és európai dominanciájában.

Lionel Messi sorozatban négyszer vitte el az Aranylabdát, de úgy tűnt, eljött Ribéry ideje. A francia mindent megnyert a müncheniekkel: a Bundesliga és a Német Kupa mellett a Bajnokok Ligáját is, majd az európai Szuperkupa és a klubvilágbajnokság következett.

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Talán hogy a La Ligában futballozzon… 1996-tól 2014-ig csak egyszer fordult elő, hogy a spanyol bajnokság ne képviseltesse magát az Aranylabda első három „kiválasztottja” között. A 2009-től 2016-ig ívelő nyolc évből pedig hatszor is három La Liga-labdarúgó került a dobogóra.

A Bajnokok Ligáját, a Német Kupát és a Bundesligát is megnyerte (Fotó: Imago Images)

„Persze, Cristiano Ronaldo gólokat szerez, de én is. Persze ő többet, mint én, de nem egyforma a játékstílusunk. Ha az egész évi teljesítményemet nézzük, én jelentettem a különbséget. Lehet, hogy nem mindig szerzek gólt, de felforgatom az ellenfél védelmét” – mondta Ribéry, aki a döntő pillanatokban sem maradt adós a remek teljesítménnyel. A Barcelona elleni BL-elődöntő visszavágóján két, a Borussia Dortmunddal szembeni döntőben egy gólpasszt jegyzett, ahogy a német Szuperkupában is, a Chelsea elleni európai Szuperkupa-mérkőzésen pedig gólt szerzett.

Ezek után nem csoda, hogy elnyerte az UEFA legjobb európai játékosnak járó díját, és az Aranylabda favoritjának számított. Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya ki is jelentette: „Ribéry az egyetlen, aki minden kritériumnak megfelel a győzelemhez.”

Baljós előjel volt, hogy a díj közel hatvanéves története során először a FIFA meghosszabbította a szavazási határidőt… Cristiano Ronaldo 2013 őszén elképesztő tempóban termelte a gólokat. A BL-csoportkörben szerzett kilenc találatánál még fontosabb volt a Svédország elleni világbajnoki pótselejtező két meccsén elért négy gólja, aminek köszönhetően Portugália kvalifikálta magát a brazíliai tornára.

„Sohasem fogom megérteni, miért hosszabbították meg a szavazás határidejét több mint két héttel. Leo és Cristiano mindig tisztelettel bánt velem. Tudták, hogy ott vagyok velük egy asztalnál. Őszinte elismeréssel mondom: 2013-ban nem volt semmi, amit irigyelhettem volna tőlük. Meghosszabbították a szavazási időt, és valami szokatlan történt. Úgy éreztem, politikai döntés született. Furcsa volt” – emlékezett vissza Ribéry.

A Bayern Münhen francia légiósának az sem kedvezett, hogy úgy érezte, hazája nem támogatja őt eléggé. „Nem állt mögöttem az egész ország. Saját szememmel láttam, hogy voltak franciák, akik Cristiano győzelméért szorítottak. Vajon a portugálok Ribéry vagy Messi győzelmét akarták volna? Kizárt. Gondolod, hogy Argentínában Ribéry vagy Ronaldo győzelmét akarták volna? Kizárt” – mondta a francia Olivier Dacourt-nak a Canal+ csatornán.

A Bayernnel mindent megnyert, mégsem sikerült elhódítania az Aranylabdát (Fotó: AFP)

Akkoriban a díjat még a France Football magazin és a FIFA közösen adta át, ami azt jelentette, hogy a válogatott szövetségi kapitányok és csapatkapitányok is szavazhattak a szakújságírók mellett. Ennek kapcsán is ellentmondásos történetek kerültek napvilágra. Több szövetségi kapitány is azt állította, hogy a szavazatát meghamisították. Gianni De Biasi, az albán válogatott szakvezetője például így nyilatkozott: „Ez baromság és hazugság. Öt pontot adtam Ronaldónak, hármat Messinek és egyet Zlatan Ibrahimovicnak.” A neve mellett mégis az szerepelt, hogy a svédnek adná az Aranylabdát… De Bolívia, Egyenlítői-Guinea, a Dominikai Köztársaság, a Fidzsi-szigetek, Kuvait és Vanuatu szövetségi kapitánya is hasonló tartalmú kijelentést tett.

„Ahogy megérkeztünk, rögtön mondtam a feleségemnek, hogy itt veszíteni fogok. Láttam, hogyan ölelkezik össze Sepp Blatter és Cristiano Ronaldo, aki ráadásul az egész családját elhozta. Nem vagyok hülye, egyértelmű volt, hogy neki kellett megnyernie. Különben miért utaztatta volna oda az összes családtagját?!” – mondta Ribéry a 2014. január 13-án Zürichben megtartott díjátadó estéről.

Akárhogy is történt a szavazás, a végeredmény szerint Cristiano Ronaldo nyerte el a díjat, megelőzve Messit és a franciát, aki nem rejtette véka alá csalódottságát: „Nehéz időszak volt, teljesen érthetetlen. Minden trófeát megnyertem, ennél többet nem tehettem volna. Olyan volt, mint egy rablás, teljes igazságtalanság.”

Tizenkét évvel később is így nyilatkozott a L’Équipe-nek: „A legnagyobb alázattal és tisztelettel mondom, hogy Messi és Ronaldo 2013-ban nem volt jobb nálam. A 2013-as Aranylabdára örök igazságtalanságként emlékszem vissza. Még mindig magyarázatot keresek. Tökéletes évem volt. Nem is tehettem volna többet. Ronaldo is jól játszott, de velem ellentétben ő nem nyert bajnoki címet. Ez volt mindig is a döntő érv az előző években. De hirtelen már nem számított. Nem értettem, és sokan mások sem.”

Csak olaj volt a tűzre, hogy 2025-ben az Ousmane Dembélé, Lamine Yamal és Vitinha közötti versenyfutásról Cristiano Ronaldo azt mondta: annak kellene nyernie az Aranylabdát, aki felemelte a Bajnokok Ligája trófeáját is, és kiemelkedően teljesített. Ribéry a közösségi médiában reagált a portugál szavaira. „Szóval meg kell nyerned a Bajnokok Ligáját ahhoz, hogy megkapd az Aranylabdát?” – kérdezte a francia egy nevetős emoji kíséretében, utalva arra, hogy Ronaldo kijelentése ellentmond annak a logikának, amely alapján ő nyerte el a díjat 2013-ban.

„Tízezer alkalommal feltettem magamnak a kérdést: miért nem én? Minél többet gondolkodtam rajta, annál inkább felháborodtam. Semmi sem volt egyértelmű” – szögezte le Ribéry.

A francia klasszis 2019-ben, a Bayernnél töltött 12 év után távozott Münchenből, két évadot játszott a Fiorentinában, majd egyet a Salernitanában, mielőtt 2022-ben krónikus térdsérülése miatt visszavonult.

Aranylabda nélkül…

A 2013-as Aranylabda-szavazás első három helyezettje, a portugál Cristiano Ronaldo (balról), az argentin Lionel Messi és a francia Franck Ribéry a 2014. január 13-i, zürichi díjátadó előtti sajtótájékoztatón (Fotó: AFP)

Ronaldo nem nyert trófeát a Real Madriddal, a bajnokságban és a Spanyol Kupa-döntőben a Barcelona került ki győztesen, a Bajnokok Ligája elődöntőjében pedig a Dortmund jelentette a végállomást. A gólok terén viszont nem volt ellenfele 2013-ban. Nemcsak lenyűgöző mesterhármast szerzett Portugália svédországi, a világbajnokságra való kijutást jelentő rájátszásgyőzelme során, hanem az év folyamán 56 mérkőzésen 66 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. A szezont 15 La Liga-mérkőzésen szerzett 17 góllal kezdte, a Bajnokok Ligája csoportkörében rekordot jelentő 9 gólt jegyzett, ez pedig elég volt a portugálnak a második Aranylabdához. EZÉRT NYERT CRISTIANO RONALDO

A 2013-AS ARANYLABDA-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE

1. Cristiano Ronaldo (portugál) Real Madrid 1365 szavazat, 27.99%

2. Lionel Messi (argentin) Barcelona 1205 szavazat, 24.72%

3. Franck RIBÉRY (francia) Bayern München 1127 szavazat, 23.36%

4. Zlatan Ibrahimovic (svéd) Paris Saint-Germain 257 szavazat, 5.29%

5. Neymar (brazil) Santos, majd Barcelona 155 szavazat, 3.17%