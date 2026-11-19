Martin Brodeur előtt már nem állt védő. A 2012-es Stanley-kupa-döntő első mérkőzésének hosszabbításában Anze Kopitar szabadon korcsolyázhatott a New Jersey Devils kapuja felé. Egy ilyen helyzetben a támadóé a kezdeményezés, de az időzítés a kapusnak is esélyt ad. Kopitar nem kapkodott: fonákra húzott, majd visszatette a korongot a tenyeres oldalára, és a hálóba lőtt. A Los Angeles Kings 2–1-re nyert idegenben. De a gól története nem a cselnél kezdődött. Justin Williams a palánknál harcolt a korongért, Kopitar pedig felismerte, hogy középen megnyílhat az út. „Nem tudom, hallott-e, de kértem a korongot, ő pedig odapöccintette. Tökéletes volt, egyenesen az ütőmre érkezett” – idézte fel a szlovén center az ESPN-nek. Williams a közös játékban eltöltött idővel magyarázta az átadást: „Olyan régóta játszom vele, az ember egyszerűen megérzi, hol van a másik.”

A jelenet sűrítve mutatta meg, mitől működött ez a Kings. Volt benne párharc a palánknál, gyors helyzetfelismerés, pontos átadás és kivételes egyéni befejezés. Egyik sem helyettesítette a másikat. Kopitar társai már tudták, érezték, merre keresi a területet, ő pedig tudta, mikor érdemes elindulnia. A látványos megoldás mögött a közösen elvégzett munka állt.

2012: Anze Kopitar (fehérben) kapura tör a New Jersey elleni Stanley-kupa-döntőben (Fotó: Getty Images)

Brodeur mattolása különösen emlékezetes pillanat lett, de Kopitar 2012-es szerepét persze nem lehet egyetlen mozdulatból megérteni. A huszonnégy éves center ekkor már nem pusztán az NHL-be jutó első szlovén játékos volt.

A Kings legfontosabb támadói közé tartozott olyan középcsatárként, akinek a saját kapuja közelében is dolga akadt. A döntő első felvonásán ő szerezte a győztes gólt; a teljes rájátszásban azonban ennél jóval összetettebb feladatot látott el.

A Los Angeles egyáltalán nem esélyesként nézett a 2012-es playoff elé: csak nyolcadik lett a Nyugati főcsoportban, vagyis az utolsó továbbjutó helyre ért oda. A decemberben kinevezett Darryl Sutter vezetőedzőnek néhány hónapja volt arra, hogy a csapatban rejlő lehetőségeket következetesen eredményes játékká alakítsa. Sutter Kopitar képességeit nem Los Angelesben fedezte fel. Már korábban is a liga legjobb fiatal centerei között tartotta számon, ám a közös munka új keretet adott a szlovén játékának. Az edző igyekezett állandósítani a sorokat, Kopitar pedig Dustin Brown és Justin Williams mellett találta meg a helyét az első sorban.

A bajnokcsapat gerincét több, egymást kiegészítő játékos alkotta. Jonathan Quick a kapuban, Drew Doughty a védelemben, Kopitar a centerposzton; mellettük Brown, Williams és Jeff Carter is meghatározó feladatot vállalt. A Kingsnek nem arra volt szüksége, hogy minden meccsen ugyanaz a játékos mentse meg. Arra volt szüksége, hogy a legjobbjai akkor is hasznosak maradjanak, amikor éppen nem ők kerülnek reflektorfénybe. A rájátszásban aztán szinte eltűnt a különbség a papíron erősebb és gyengébb ellenfelek között. A Kings a Nyugat első három kiemeltjét búcsúztatta sorban, majd a döntőben a New Jersey-t is legyőzte. Mind a négy párharcában 3–0-s vezetést szerzett, és első tíz idegenbeli mérkőzését mind megnyerte. A kupához végül 20 találkozó kellett: 16 győzelem és mindössze négy vereség. Ez nem néhány szerencsés este, hanem két hónapon át tartó masszív fölény volt.

Kopitar nyolc góllal és tizenkét gólpasszal zárt a rájátszásban. Húsz pontjával Brownnal holtversenyben végzett a teljes playoff pontlistájának élén, vagyis támadásban is odaért a mezőny tetejére. A Kings történetének első Stanley-kupáját mégsem lehetett egyetlen játékos díjesőjévé egyszerűsíteni. A playoff legértékesebb emberének járó Conn Smythe-trófeát a kapus Quick kapta, akinek teljesítménye a Los Angeles stabil játékának alapját jelentette.

2014: Anze Kopitar (balra) és Justin Williams a bajnoknak járó Stanley-kupával (Fotó: Getty Images)

Két évvel később ugyanaz a klub egészen más történetet írt. A 2014-es rájátszás első fordulójában a San Jose Sharks megnyerte az első három mérkőzést. A Kings számára ettől kezdve minden meccs az utolsó lehetett. A 2012-es menetelésben rendre az ellenfelek néztek szembe a kiesés veszélyével, és futottak az eredmény után; most a Los Angelesnek kellett megtanulnia úgy játszani, hogy egyetlen újabb vereség lezárja az idényt. Az ilyen fordítások utólag persze könnyen válnak a csapategység általános példázataivá. Kopitar az ötödik találkozón betalált a 3–0-s győzelem során, a hatodikon pedig kétszer volt eredményes. Williams ugyancsak két gólt szerzett azon az estén, a Kings 4–1-re nyert, és kiharcolta a hetedik mérkőzést. A legfontosabb támadók akkor léptek elő, amikor már nem volt hová hátrálni.

Két Stanley-kupa, két rájátszásbeli pontelsőség – és egyetlen Conn Smythe-trófea sem. Kopitar 2012-ben Dustin Brownnal holtversenyben, húsz ponttal zárt az élen, 2014-ben pedig huszonhat ponttal egyedül lett első. A playoff legértékesebb játékosának járó díjat mégis előbb Jonathan Quick, majd Justin Williams kapta. De ez nem ellentmondás: a Conn Smythe nem a pontverseny győztesének jár. Quick 2012-ben 94.6 százalékos védési hatékonysággal és három kapott gól nélküli mérkőzéssel zárt. Williams két évvel később huszonöt pontot szerzett, a döntőben hetet, és többször különösen fontos pillanatban talált be. Kopitar 2014-es huszonhat pontja így is klubtörténeti magasság: a Kings egyetlen rájátszásban elért teljesítményei között csak Wayne Gretzky 1993-as, negyvenpontos menetelése előzi meg. A különbség a befejezésben van: Gretzky csapata elvesztette a döntőt, Kopitaré megnyerte. A pontkirály, aki nem lett a playoff legjobbja

A Los Angeles fordított, de a San Jose búcsúztatása nem egyenesítette ki előtte az utat a nagydöntőig. Az Anaheim ellen 3–2-es hátrányból kellett felállnia, majd a címvédő Chicago Blackhawks ellen is hetedik mérkőzés döntött. A Kings lett az első csapat az NHL történetében, amely három idegenben megnyert hetedik találkozón keresztül jutott Stanley-kupa-döntőbe! A korábbi bajnok ereje ezúttal nem a hibátlanságban, hanem a hibák kijavításában mutatkozott meg. A Chicago elleni utolsó meccs különösen éles próba volt. A Kings a rendes játékidőben egyszer sem vezetett, mégis továbbjutott: Alec Martinez hosszabbításban leadott lövése megpattanva jutott a kapuba.

Kopitar közben nem kizárólag a gólokat és gólpasszokat gyűjtötte. Joe Thornton, Ryan Getzlaf és Jonathan Toews ellen is dolgoznia kellett. Három elit center, három különböző feladat: másként tartották a korongot, másként szervezték a támadásokat, és másféle veszélyt jelentettek. A Kings úgy várt tőle helyzeteket, hogy közben az ellenfél legjobb középcsatárainak játékát is korlátoznia kellett. Itt kap valódi tartalmat a gyakran használt „kétirányú center” megnevezés. Nem arról van szó, hogy egy támadó néha visszakorcsolyázik, hanem arról, hogy a pálya minden részén részt vesz a játék alakításában. Kopitarnál a támadás és a védekezés nem két külön műszak volt. A 2014-es teljesítményét értékelő Los Angeles Times a pontjai mellett a buliknál és az elit centerekkel szemben elvégzett munkáját is kiemelte.

2014: a győzelmi parádé, buszokkal járták be Los Angeles utcáit (Fotó: Getty Images)

A számai ettől még látványosak maradtak. Huszonhat mérkőzésen öt gólt és 21 gólpasszt jegyzett, ezzel egyedül nyerte meg a rájátszás pontversenyét. Két kupagyőzelem alkalmával is a teljes mezőny élén – vagy holtversenyes élén – végzett. Ez különösen szembeötlő ellentételezése annak a közkeletű vélekedésnek, hogy a kiváló védekező csatár szükségképpen kevésbé meghatározó támadó: Kopitar mindkét feladatban a legmagasabb szinten teljesített.

A Rangers elleni döntő ötödik mérkőzésén ismét Alec Martinez szerezte a mindent lezáró gólt, ezúttal a második hosszabbításban. A Kings három év alatt másodszor lett bajnok. A Conn Smythe-trófeát Williams kapta, aki huszonöt ponttal zárt, és a döntőben is csapata legeredményesebb játékosa volt. De a kupák után Kopitar összetett játékának egyéni elismerése is megérkezett idővel. A Selke-trófeát az NHL legjobban védekező csatárának ítélik oda. Kopitar 2014-ben második, 2015-ben harmadik lett a szavazáson, 2016-ban pedig megnyerte, majd 2018-ban újra, miközben

92 pontos alapszakaszt produkált.

„Mindig törekedtem arra, hogy teljes értékű játékos legyek, és védekezésben is jól teljesítsek” – mondta a Selke-trófea átvételekor. A két kupagyőzelem történetét végignézve: ez a törekvése (is) látványos sikerrel járt.

(A következő részben: Több mint klublegenda – a kapitány öröksége)