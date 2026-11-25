BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)

21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)