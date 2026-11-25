Az elmúlt években megtanultuk, hogy Pisont István sokszínű világát megfejteni lehetetlen. Amikor az ember már azt hiszi, minden titok mélyére látott, egyszer csak elé tárul egy újabb sejtelmes sarok. És csak pislog, mint mi az alagsori rejtekhelyen, ahol a fali könyvespolcon békésen megfér egymás mellett a Hol találod Istent? és az Állástalan táncosnő, a Meggypiros mezben és a Sikeres roma férfiak történetei, a Légy jó mindhalálig és a Politika és életszentség című kötet, na meg persze a házigazda akkurátus rendben archivált kispesti és zalaegerszegi edzésnapló-gyűjteménye. Vajon mit tartogat még az 56 éves sportember, családapa, edző, korábbi 31-szeres válogatott középpályás, a gádorosi Kölcsey utcából a Népstadionig jutó „legnagyobb király”, a hazai cigányság büszkesége, kispesti közönségkedvenc élete?

Megismertük gádorosi családi környezetét, az édesanyja emlékére emelt orosházi kórházkápolnát, édesapja Békés megyei legendáját, találkoztunk feleségével, gyermekeivel, testvéreivel, nagynénjével, keresztlányával, unokaöccsével, beszélgettünk hitről, vallásról, cigányságról, hagyományokról, nevelésről és neveltetésről, Covid-szenvedésről és gyógyulásról, Kispestről, válogatottról, izraeli évekről, utaztunk együtt a Hátsó füves futballmentő túra eldugott helyszíneire Hercegkúttól Zalaszentjakabig, fociztunk és ünnepeltünk, nevettünk és szomorkodtunk, fecsegtünk és hallgattunk.

A szentlőrinci piac terményei Pisonték reggelizőasztalán, a tejesbögre persze honvédos

Ilyen taktikai tervet ritkán látni BLSZ III-ban

Aztán most itt állunk a Sólyom utcai családi ház pincehelyiségében, a külvilág előtt rejtett Pisont-szentélyben, a szellemi-lelki feltöltődés szobájában, és nézegetjük meghökkenve a küszöbön álló meccsre kidolgozott taktikai tervet. Ilyet sem nagyon láttak még a „Blaszháromban”! Részletes ábrán a bal- és jobb oldali szögletvariációk, a helyezkedés támadó szabadrúgásnál és az ellenfél szabadrúgásának kivédekezésekor, bejelölt pontokkal, felrajzolt nyilakkal, a vonatkozó nevekkel. A mai felállás gondosan felírva, a lehetséges cserékkel kiegészítve: Graeser – Nagy, Wallentich, Beszédes, Szkurkay – Herdy, Dobrosi, Orgován – Kovács, Vincze-Zsovák, Kövér.

Nem a Real Madrid álomtizenegye, de még csak nem is a Pisont-féle 2020-as kupagyőztes Honvédé, a nevek legfeljebb a XVIII. kerület futballszerelmeseinek mondanak valamit, nekik viszont annál többet: régi barátokról, szeretett családtagokról, apai szemmel figyelt fiúkról, női szemmel csodált kedvesekről, gyermeki szemmel követett házi példaképekről van szó. A Budapest III. osztály 1. csoportjában vitézkedő, a 14 együttesből a 11. helyen álló Városgazda felnőttcsapatának játékosairól. A ránk váró esemény a fejléces papír tetején precízen rögzítve: Városgazda Utánpótlás Akadémia–ESMTK II, Vilmos Endre Sportközpont, 10.00.

A mesterterv

Most még csak reggel 8 óra van, Pisonték asztalán kint a reggeli, a házi kolbászt és a friss tehéntejet Trezi hozta hajnalban a szentlőrinci piacról. És hogy kicsoda Trezi? Magyar futballkörökben mindenki tudja, „Pisont Pistát” fedi a becenév, ám az eredete talán nem köztudomású: Marius Trésor, a francia válogatott Guade­loupe-on született hátvédje rúgott az 1982-es világbajnokságon félig ollózva egy látványos gólt, a gádorosi fiúcska ezt a mozdulatsort gyakorolgatta a következő napokban a falusi pályán, így ragasztották rá társai a magyarul könnyebben megjegyezhető-kimondható „Trezit”. Amiből aztán az évek során „Trezi bá” lett, így szólítják a Blasz III-as játékosok is, a tréner maga kérte, hogy felejtsék el a Pista bácsit. Abból van elég, de Trezi bából csak egy.

S hogy mit keres egy sokat látott, kupagyőztes, NB I-ben bizonyító edző a budapesti harmadosztályban? Miközben indulás előtt a vitrinben sorakozó futballrelikviákat, kupákat, emlékeket böngésszük az izraeli kincsektől a magyar cigányválogatott csapatzászlójáig, a kérdést feltesszük az érintettnek is.

Kincsek a vitrinben

„Hat éve nem dolgoztam vezetőedzőként, hiányzott már – hangzik az észszerű felelet. – Megkeresést sem kaptam. Nem tagadom, ezt csalódásként éltem meg. Márton Gábor segítőjeként jól éreztem magam Zalaegerszegen, és annak is örültem, hogy utóbb a Honvéd hívására visszakerültem Kispestre egyéni képzőnek. Egy csapatot teljes felelősséggel vezetni azonban más. Hálás vagyok, hogy a Városgazda vezetősége felkért nyáron a feladatra. A felnőtt mellett enyém az U11-es korosztály is, nagyszerű tehetségeket látok a kicsik között, és élvezem az építőmunkát az első csapatnál. Nem érzem rangon alulinak a BLASZ III-as edzői szerepkört. A mi hivatásunkban a nyugodt lelkiismerettel, szakmai odafigyeléssel végzett munka sokat számít. Szerettem volna visszaszállni az edzősködésbe, csapatot, közösséget építeni, látni, ahogy fejlődik a társaság. Hozzáállásban, gondolkodásban, szervezettségben óriási az előrelépés. Mesélték, tavasszal előfordult, hogy öten jelentek meg edzésen, most minden alkalommal ott van húsz-huszonkét ember. Heti három edzést tartok, plusz egy fakultatív foglalkozást, amely az egyéni képzést szolgálja. Nekem a szakmai minta az az alázat, amelyet Both Józseftől, Mezey Györgytől, Egervári Sándortól tanultam. Amikor idejöttem nyáron, abban maradtunk a vezetőséggel, hogy nézzük meg ezt a félévet, aztán lássuk meg, hogyan tovább.”

Öltözői szavazás a pályaválasztásról

Kiszállunk az autóból, ismerős a terep, a hivataloskodó Vilmos Endre Sportközpont megjelölés valójában a jó öreg Malév-pályát fedi. Nemrég a Hátsó füves Budapest riportjában mutattuk be a repülős csapat sajátos történetét, nem lepődünk már meg a pálya mögött felszálló ferihegyi járatok látványán, ahogyan azon sem, hogy a Városgazda Utánpótlásnevelő Akadémiához tartozó sporttelep a maga sallangmentes módján korszerű, praktikus, rendezett. És a hazai csapat tagjai ezen a napon még azt a kiváltságot is megkapják edzőjüktől, hogy eldönthetik, a füvesen vagy a műfüvesen akarnak-e játszani. Miután a szavazást felvezetve Pisont István maga a műfüvest javasolja, az öltöző szabad, demokratikus, nyílt választáson a műfüves pálya mellett dönt. A formai keretek tisztázása után rátérhetnek a tartalomra, a taktikai és pszichológiai hangolódásra.

Pisont István előadja gondosan előkészített taktikai tervét

A fali bemutatótáblára felkerülnek a „Várhidi-korongok”, az országos hírű Városgazda-tréner a különböző kombinációkat magyarázva tologatja-húzogatja őket ide-oda, a fiúk éberen figyelnek. Trezi bá szenvedélyes hangja zeng az öltözőben: „Önmagunkkal kell elszámolnunk, a játék minőségében is javulást szeretnék! Kommunikálni kell, biztatni, pozitívan álljunk egymáshoz! Ha valami nem sikerül, lelkesítsd a társad!”

Isszák a szavait

Felvetődik a kérdés, hogy az ellenfél szögleteinél ki álljon a kapufához, az edző körbenéz, ajánlkozik egy hátvéd. Általános derültség támad, a szóban forgó játékos nem egy égimeszelő, valaki be is löki: „Csak nehogy megemeljék a labdát!” Sűrűsödik a levegő, a kezdéshez közeledve izgatott készültség tölti be az öltözőt, sorjáznak a tréneri gondolatok: „Védekezés az ellenfél szögleténél: ha húzod a mezt, be fogják fújni. De ha beállsz elé, tartod az embert tájékozódási-készenléti állapotban, azzal nem tud mit csinálni a bíró. Nem tartalékolok! Az első pillanattól teszem bele magam a meccsbe! Aztán ami kijön belőle, kijön.”

PISONT ISTVÁN: „FÖLDI ÉLETEM EGYIK LEGCSODÁLATOSABB KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ CSATLAKOZTAM” A Békés megyei Gádorosról indult sportember a Hátsó füves futballmentő túra évei során bizonyította, hogy Budapesten sem feledkezett meg gyökereiről és a falusi labdarúgás értékeiről. A megszűnt csapatokat életre keltő kezdeményezést kezdettől elkötelezetten segítette a Főnix-vándorcsapatok tagjaként Zemplénben, Zalában és Szatmárban egyaránt. „Földi életem egyik legcsodálatosabb kezdeményezéséhez kapcsolódtam évekkel ezelőtt” – írta Facebook-oldalán Pisont István, kiemelve, hogy a Hátsó füves futballmentő túra törekvése a vidéki közösségek összefogásának ösztönzése, a helyi futballhagyományok felidézése és a társadalmi sportkapcsolatok erősítése volt. Bejegyzését ezzel a kéréssel zárta: „Az elmúlt öt év fotóit, riportjait és szociológiai írásait összegző kötet kiadására közösségi finanszírozási kampány indult a Brancs felületén. Kérlek benneteket, hogy támogatásotokkal segítsétek a könyv megjelenését!” A 80 állomást érintő, a Nemzeti Sport riportjaiban bemutatott országjárás különleges összegzését, a készülő új Hátsó füves-könyvet itt lehet kedvezményesen előrendelni: https://brancskozosseg.net/kampanyok/hatso-fuves-futballmento-tura-kozossegi-konyv

Lelkesítő taps, néhány biztató pacsi, majd kopogós stoplicsattogás közepette elindul a csapat a pálya felé. Odakint intenzív melegítés következik, könnyed gyakorlatokkal, az egymással szemben állók adogatják egymásnak a labdát, közben az edző pörgeti a vezényszavakat: „Előbb fejre teszem, egy stuki, aztán lábra, egy rúgás!” Jöhet az átmozgató futóiskola:

„A felezőig könnyedén, atlétikusan, aztán ötven-hatvan százalékon jövök vissza. Fokozatosan emeld a frekvenciát!”

Blaszos meccsek elmaradhatatlan mozzanata: a játékosok körbeállják a játékvezetőt, folyik a szigorú igazoltatás

Jön az ismert rituálé, játékvezetői igazoltatás, összekapaszkodás, néhány búcsúszó, és már indulnak ki a csapatok a pályára.

Sportszerűség mindenekfelett: meccs előtti kézfogás az ellenfél cseréivel

Illetve valami szokatlan is történik: kezdés előtt Pisont István vezetésével a hazai cserék átsétálnak a vendégkispadhoz, és sportszerűen kezet fognak az ellenfél, a tabella élmezőnyében tanyázó ESMTK tartalékaival. „Előny, VUA!” – hangzik a pálya közepén sorakozók furcsa köszöntése, amelyhez rögtön magyarázatot is fűznek a riporternek a kerítés mögött sorakozó szurkolók: a mai klubállapot előzménye, hogy az Emberelőny összeolvadt a Városgazdával, a korábbi idők maradéka a mixelt kiáltás.

"Előny! VUA!"

A szombat már bulinap, de a péntek este szent

Elkezdődik a játék, nagy összpontosítással, fegyelmezetten futballozik a Pisont-csapat. Mivel a pénteki bulik másnapja van és a BLASZ III-ban járunk, muszáj megkérdezni, mennyire készülnek sportszerűen a fiúk. A megkérdezett pedig maga az edző, akinek két taktikai utasítás között jut módja a kispad mellett álló újságíró felvilágosítására is.

Cseresors feketén-fehéren

„Komolyan veszik. Mindig mondom nekik, a szombat és a vasárnap a tietek, a péntek legyen a szigorú készülés és a pihenés napja. Be is tartják” – mondja, mi meg elhisszük. Az első félidő szomorú hozadéka egy csuklósérülés és a vele járó kényszerű csere (Pisont István atyai gondoskodással ülteti le maga mellé a kezét fájdalmasan szorongató játékost), a hazaiak szempontjából örömteli villanása pedig Kövér Donát szép vezető gólja. Néhány perccel korábban, egy ütközés nyomán még a bokáját fogta a csatár, valaki rögtön be is kiáltja neki: „Na látod, csak a csodavíz kellett!”

Az ESMTK II a mérkőzés esélyese, de a Városgazda ellen meg kell szenvednie

A csodavíz jól jön a szünetben a többieknek is, az öltözőben bizakodó a hangulat, Pisont István igyekszik erősíteni a koncentrációt: „Srácok, nagyon fegyelmezettek vagytok, a boxon belüli védekezés is rendben. Arra számítok, hogy a másik öltözőben most nem ilyen nyugodt a hangulat. Azokat a srácokat úgy fel fogja pörgetni most a fiatal pali, hogy nehéz lesz megfogni őket. A kiforgásokat csináljuk meg, abból lesznek a ziccerek, meglátjátok. Amit ezzel a meccsel nyerhettek, higgyétek el, óriási lenne. Az nem lehet, hogy ők jobban akarják! Okéj?”

Okéj – látjuk az elszánt tekintetekben a ki nem mondott választ, a második félidő azonban nem várt fordulatot hoz. Az 52. percben egyenlít az ESMTK II, a 74. percben pedig a vezetést is megszerzi, a góllövő szinte véletlenül fut bele az elé pattanó labdába. Peches mozzanat a Városgazda szempontjából, amely összecsiszolt, gyors és pontos futballal lassan átveszi a játék irányítását. Pisont István űzi-hajtja csapatát, egy pillanatig sem lankad, szenvedéllyel követi játékosai minden rezdülését. Kíváncsiságból felvettünk hangrögzítővel egy véletlenszerűen követett percet a kispadtól harsogó instrukciókból. Íme, az írott változat: „Szedd fel, szedd fel! Tovább, Csabi, tovább! Játék! Nem baj, nem baj! Lábra! Bence, így van, szokni kell az agresszivitást, a párharcokat. Csabi, ne menjetek oda, dobás van! Bálint, hová mész hátra? Menjél, menjél! Vissza, vissza, a labda vonala mögé, Gyuri, hátrább!”

A maroknyi tábor

Hiába az edzői tűz és a veszélyes támadások, a próbálkozások nem érnek célt, az ellenfél pedig már az időhúzásra is játszik. A kapus csak nem akarja elvégezni a kirúgást, a háromszoros magyar bajnok jelenlétében különös mellékzöngéje van a felcsattanó szurkolói összehasonlításnak: „Barátom, nem az NB I-ben vagy, rúgjad már el!”

Végül csak elvégzi a fiatalember, de a Városgazdán már ez sem segít. Marad az 1–2, a táblázat alapján papírforma, a játék képe alapján inkább a győztes ESMTK II-re nézve hízelgő az eredmény.

Ki hozza a kulcsot?

A hazai öltözőben a csalódás az úr, de az edző értő pedagógiai érzékenységgel a kilátástalanság, elkeseredettség szajkózása helyett a továbblépés esélyével foglalkozik. Spontán, őszinte szakmai vita bontakozik ki a játékosok között, Pisont István pedig hagyja, hadd dőljön ki a panasz mindenkiből. Aztán amikor egy pillanatra csend lesz, megszólal: „Látjátok, ez hiányzott! Örülök, hogy beszéltek a tanulságokról, keresitek a megoldásokat.”

Enged a hangulat, az edzői összegzés végével megelevenedik az öltöző, általános zsivajgás támad. Akárhogy is, a játékosok érezhetően megkönnyebbültek, hogy Pisont István a szép tavaszról beszélt és az újabb vereség ellenére értékeli erőfeszítéseiket. Eszünkbe juthat a Sólyom utcai pincében látott Móricz Zsigmond-regény, és a Légy jó mindhalálig főszereplőjéről, Nyilas Misiről olvasott gondolat: „Mióta pakkot kapott, egy kicsit emberebb volt a többiek közt. (…) Nem volt annyira idegen a fiúk közt, mint azelőtt, egyszer labdázni is bevették, és nem is volt olyan ügyetlen, mint előre gondolta, de persze, most a rossz idők miatt már nem lesz többet labdázás, csak tavasszal. Ezek azért szép napok voltak.”

Gaeser Krisztián, a csapat kapusa „Meglepődtem, amikor nyáron megtudtam, hogy Pisont István elvállalta a csapatunk vezetését. Óriási változást hozott, az edzések minőségében például. Ezer fokon ég, pörög folyton, mozgásban tartja az együttest. Mellette tényleg mindannyian úgy érezzük, mindent ki kell adnunk magunkból. Remélem, sokáig marad még velünk. Sajnálom, hogy az ESMTK II elleni bajnoki így alakult, ebben a meccsben több volt, sajnos ez a balszerencse az egész szezonunkra jellemző.” Beszédes Richárd, szurkoló „Fiam is a csapatban játszik, közelről érzékelem a minőségi javulást a csapatszellemben és a teljesítményben, biztos vagyok benne, hogy ez előbb-utóbb az eredményeken is látszik. Pisont István az edzéseken is megköveteli a maximális figyelmet és a megfelelő hozzáállást. Ugyanez igaz az U11-eseknek tartott tréningekre, és itt is, ott is látjuk, tapasztaljuk, milyen jó pedagógus: dicsér, biztat, keresi a jót, nem csak számon kér és ledorongol. Nem tudom, pontosan milyen szempontok alapján fogadta el az itteni felkérést, kicsit félek attól, hogy nem marad sokáig. Mindenesetre, ha az ő elhivatottságának csak a felét átveszik a játékosok, már sokkal előrébb vagyunk.” Szulinszki Olivér, cserejátékos „Trezi bá nagy karakter. Látszik, hogy van tapasztalata ebben a játékban. Jól fogja meg a dolgokat, megvan a közös hang a játékosokkal, és szívvel-lélekkel csinálja, amit csinál. Érződik, hogy minden gondolata ott van a csapat körül, ezzel kel, ezzel fekszik. A korábbiakhoz képest ég és föld a különbség. És azért ha egy Pisont István mondja neked egy futballöltözőben, hogy így és így kell csinálni, sokkal könnyebben elfogadod.” Így látják a XVIII. kerületben Pisont Istvánt

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 21-i lapszámában jelent meg.)



A Hátsó füves Budapest eddig megjelent riportjai:

Magyar Pamut

Postás SE

Csillaghegy

Petőfi Olimposz

Óbudai Hajógyár

Elektromos

Gázművek

Grafito

Újlak

Malév

Pénzügyőr

Gamma (Nyilasi Tibor kelenföldi világa)

Szépirodalmi válogatás

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November 25., szerda, 17.00: Ady stoplisban - futball és irodalom a századelőn

November 3., csütörtök, 17.00: Akikért tízezrek szurkoltak - a veszprémi futball aranykora