A japán szövetség tiszteletbeli elnöke mellett a francia szövetség első embere, Philippe Diallo indul a FIFA-t jelenleg vezető Gianni Infantino ellen, aki 2016-os megválasztása óta először kapott kihívókat. A tisztújító közgyűlést márciusban tartják Rabatban.

Tasima egy tokiói sajtótájékoztatón elmondta, hogy még dolgozik a programnyilatkozatán.

„Az elnökséggel kapcsolatban azt azonban már most kijelenthetem, hogy ha sikerrel járok, akkor is csak egy időszakra, négy évre tervezek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy elsődleges célja a FIFA döntéshozatali folyamatának megváltoztatása és a szervezet átláthatóbbá tétele.

A FIFA-t 1904-es megalapítása óta mindössze kilenc elnök vezette, közülük hatan több mint tíz évig irányították a szövetséget, a francia Jules Rimet 33 évig, 1921 és 1954 között. A végrehajtó bizottság 2015-ben ugyanakkor – egy több magas rangú tisztségviselőt is érintő korrupciós botrányt követően – jóváhagyta azt a javaslatot, amely legfeljebb 12 évben korlátozza az elnökök hivatali idejét.

A 69 éves Tasima azt is elárulta, hogy telefonon már egyeztetett Diallóval, s hamarosan személyesen is találkoznak Európában. Mint mondta: a FIFA-val kapcsolatban azonosak a szándékaik, és amennyiben a stratégiájuk is hasonló, együttműködhetnek, bár a további egyeztetések során még felszínre kerülhetnek eltérések is. Hangsúlyozta, a fő cél a FIFA „normalizálása és a visszaterelése a helyes útra”.

Tasima Kozo volt válogatott játékos, utánpótlásedző és az első japán, aki FIFA-elnökségre pályázik.

Az elnökválasztásra 2027. március 18-án, a rabati 77. FIFA-kongresszus keretében kerül sor.

Infantino azok után kapott kihívókat, hogy erősen vitatott tervet dolgozott ki arra, hogy magánbefektetőket vonjon be FIFA égisze alá tartozó világbajnokságok rendezésébe, s ez heves ellenkezést váltott ki több tagszövetségben.