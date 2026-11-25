Francia sajtóértesülés szerint négyéves eltiltás várhat a doppingvizsgálat megtagadása miatt Arthur Rinderknech-re, a világranglistán 57. francia teniszezőre.
A L'Equipe sportnapilap úgy tudja, az incidens június elején történt, a Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) pedig vizsgálatot folytat a 31 éves játékos ellen.
A februárban Dubajban Marozsán Fábiánt legyőző Rinderknech tagadta a vádakat.
„Tudomásom van a doppingteszt állítólagos visszautasításáról szóló jelentésekről. Már értesítettem az ITIA-t, hogy tagadom ezeket az állításokat, és kértem, hogy az ügyet egy független bíróság vizsgálja ki. Teljes körű tájékoztatást fogok nyújtani a független bíróságnak a helyzetről” – írta közösségi oldalán.
A májusban az ATP-rangsor 24. helyén is megfordult Rinderknech eddigi legjobb Grand Slam-eredménye a nyolcaddöntő volt a tavalyi US Openen.
Legfrissebb hírek
Bardóczky Kornél szerint nem volt esélyük az amerikaiak ellen
Tenisz
2026.11.23. 09:42
Zverev legyőzte Medvegyevet, harmadszor is világbajnoki döntős
Tenisz
2026.11.21. 22:45
Alcaraz az első finalista az ATP-vb-n
Tenisz
2026.11.21. 17:29
Zverev újabb győzelmével elődöntős az ATP-vb-n
Tenisz
2026.11.17. 22:41