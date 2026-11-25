A L'Equipe sportnapilap úgy tudja, az incidens június elején történt, a Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) pedig vizsgálatot folytat a 31 éves játékos ellen.

A februárban Dubajban Marozsán Fábiánt legyőző Rinderknech tagadta a vádakat.

„Tudomásom van a doppingteszt állítólagos visszautasításáról szóló jelentésekről. Már értesítettem az ITIA-t, hogy tagadom ezeket az állításokat, és kértem, hogy az ügyet egy független bíróság vizsgálja ki. Teljes körű tájékoztatást fogok nyújtani a független bíróságnak a helyzetről” – írta közösségi oldalán.

A májusban az ATP-rangsor 24. helyén is megfordult Rinderknech eddigi legjobb Grand Slam-eredménye a nyolcaddöntő volt a tavalyi US Openen.