Kisebb meglepetésre a Liverpool a legutóbbi BL-játéknapon 3–2-es vereséget szenvedett a Fenerbahce otthonában, ám jó esélye van rá, hogy szerdán javítson az FC Bruges vendégeként. Andoni Iraola együttese vasárnap 4–0-ra győzött a Manchester United elleni rangadón, és több játékosa is önbizalommal telve készül a szerdai találkozóra.

A mérkőzés legjobbjának választott Florian Wirtz és Rio Ngumoha is góllal és gólpasszal zárt, Szoboszlai Dominik pedig nagyszerű szabadrúgásgólt lőtt. A magyar válogatott középpályás a 47. BL-fellépésére készül, vagyis hamarosan eléri az ötvenes mérföldkövet. Ebben az idényben egyelőre csak két találkozón játszott, az Atlético Madrid ellen (2–1) gólt szerzett, a Fener otthonában azonban ő sem tudott villanni. A LASK (6–3) és a Villarreal elleni (4–3) összecsapáson nem lépett pályára, szerda este azonban ismét megcsillanthatja a kivételes rugótecnikáját.

A Manchester United elleni siker után ő is dicsérte Rio Ngumohát, aki jó eséllyel szintén lehetőséget kaphat Belgiumban, és az is elképzelhető, hogy megszerzi pályafutása első BL-gólját.

„Ez a második idénye a felnőttcsapatnál, és fontos láncszeme a keretnek – idézte Szoboszlai Dominikot a BBC. – Mindenki tudja, milyen jó futballista, amit a mérkőzéseken és az edzéseken is bizonyít. Ha nem így lenne, nem kapná meg a lehetőséget. Még fiatal, sokat kell tanulnia, de ha így folytatja, számára a határ a csillagos ég. Ő is tisztában van vele, hogy kivételes képességekkel megáldott futballista, de fontos, hogy hallgasson az idősebbekre és megfogadja a tanácsaikat. Tizennyolc éves, hosszú út áll még előtte, és készen kell állnia a hullámvölgyekre. Nem szabad túlságosan elszállnia, ha jól mennek a dolgok, de nem szabad összezuhannia sem, ha esetleg rosszabb periódusa lesz. Meg kell találnia az egyensúlyt.”

Noha gólja még nincs a Bajnokok Ligájában, a Villarreal ellen adott két gólpasszt. Egyet Ronald Araújónak, egyet Alexis Mac Allisternek. Ezzel Michael Owent felülmúlva ő lett a Liverpool történetének legfiatalabb futballistája, aki gólpasszt jegyzett a BL-ben. Négy mérkőzésen emellett már az angol válogatottban is pályára lépett.

Érdekesség, hogy az FC Bruges és a Liverpool eddig csak döntőt játszott egymással. Először az 1976-os UEFA-kupa-fináléban találkoztak, akkor összesítésben 4–3-ra nyertek az angolok. Legutóbb pedig az 1978-as BEK-döntőben csaptak össze, amelyben Kenny Dalglish góljával győzött 1–0-ra a Liverpool a Wembley-ben. Olyan rég volt, hogy a csapat mostani menedzsere, Andoni Iraola még nem élt akkor. Most a tét jóval kisebb, ám az angoloknak megvan rá az esélyük, hogy a döntőig meneteljenek, így az meglepetés lenne a javából, ha szerdán nem három ponttal távoznának Belgiumból.

GULÁCSI PÉTER ÉS CSAPATA PRÁGAI VIZSGÁRA KÉSZÜL

Csehországban javíthat a barcelonai vereség után a Villarreal, persze a Slavia is örömmel adná át a múltnak hosszú nyeretlenségi sorozatát.

Gulácsi Péter 45. BL-mérkőzésére készül (Fotó: AFP)

Nehéz megemészteni, ha egy csapat 2–0-ra vezet a Camp Nouban, mégsem szerez pontot; az immár a Slavia elleni BL-csatára készülő Villarreal vezetőedzője pontosan erről beszélt a katalánok elleni, vasárnapi összecsapás után.

„Nagyon fáj, amikor nagyszerű kezdést követően, kétgólos előnyről pont nélkül kell a Camp Nouból távoznod” – vallotta be sajtótájékoztatóján Inigo Pérez. – „De ha két góllal vezetsz a Barcelona ellen, tudod, hogy jön a nyomás, amit addig nem ad fel az ellenfél, míg meg nem fordítja a meccset.”

Arra is kitért a hétvégén, hogy nagyon ellentétes két félidőt játszott csapata: „A meccskép, függetlenül a taktikai és fizikai aspektusoktól vagy a technikai képzettségtől, folyamatosan változik, ilyen a játék. A futballistáimat nem is tudom bírálni, mert ha a Barcelona ellen szerepelsz, el kell fogadnod, hogy letámadásában a fizikai erőt, az agresszivitást magas minőséggel vegyíti, csak kiváló védekezéssel juthatsz valamire, és azt nagyon nehéz kilencven percen át fenntartatni. De mi is le akartuk őket támadni, megfutni a területeket, a mérkőzés elején sikerült is, miközben tudtuk, a kétgólos előny sem biztos, hogy elég.”

A Slavia otthonában alighanem elég lenne, kérdés, megszerzi-e az eddigi négy BL-találkozóján csupán egyszer, a Napoli ellen 3–1-re nyerő Villarreal sorozatbeli második győzelmét (a Dortmundtól, a Liverpooltól és a PSG-től vereséget szenvedett). Ha azt vesszük, hogy a Slavia korábban a spanyol csapatok elleni 13 meccséből csak egyet nyert meg, és amúgy 23 mérkőzés óta nyeretlen a Bajnokok Ligájában, erre azért minden esélye megvan, de ha az idei és a tavalyi BL-szerepléséből indulunk ki – a Villarreal az előző idényben egy döntetlen mellett hétszer vereséget szenvedett a ligaszakaszban –, korántsem biztos Gulácsi Péterék sikere.

A magyar kapus pályára lépett Barcelonában, a három kapott gól ellenére hét védést mutatott be, és a BL-ben is csak a sajnálatos betöréses rablás miatt hagyott ki mérkőzést. A prágai lenne karrierje 45. BL-fellépése, azaz erősen közelít a félszázhoz. Még csak tíznél jár csapattársa, Nicolas Pépé, aki az októberi szemműtétje óta rendre csak csere, pedig a cseh fővárosban afféle kabala lehet a Villarrealnak: a 60-szoros elefántcsontparti válogatott szélső kétszer játszott a Slavia ellen, még az Arsenal játékosaként a 2020–2021-es Európa-liga-sorozatban, és mindkét találkozón betalált.

SPORTING–MANCHESTER UNITED: ÚJ EDZŐK EGYMÁS ELLEN

Mauricio Pochettino rémálomszerűen kezdett a Manchester United kispadján, és a Sporting ellen sem ígérkezik könnyűnek a dolga.

Mauricio Pochettino és Paulo Fonseca is első BL-meccsére készül új klubjánál

A fájdalmasan végződő bemutatkozás után újabb nehézség vár Mauricio Pochettinóra, aki a Manchester United élén az első európai kupamérkőzésére készül. Az argentin szakember 0–4-gyel nyitott, ráadásul az örök rivális Liverpool vendégeként, és az eleve önbizalom-hiányos társulatot ezúttal a Sporting otthonában kell(ene) gatyába ráznia.

Jóllehet, a portugáloknál sem rózsás a helyzet, ahol Paulo Fonseca személyében szintén új edzőt avatnak a BL-ben, csakhogy a szakvezető már túl van két hazai mérkőzésen, és bár korántsem verhetetlen ellenfelekkel szemben (Moreirense 1–0, Uniao da Serra 4–0 a Portugál Kupában), eredményesen kezdte a csapatépítést. Kérdés persze, hogy az októberi gyengébb teljesítmények után menesztett Rui Borges helyét átvevő edzővel a zöld-fehérek elérik-e azt a fordulatszámot, amellyel egyébként a legnagyobbakra is veszélyesek a nemzetközi porondon, ugyanakkor a United nagyon rég látott mélyponton van, és a kevésbé acélos Sporting is elkaphatja.

„Azt hallom, hogy a United nem is volt olyan rossz, de nem akarok hinni a fülemnek. A szurkolók megtapsolják a játékosokat, mégis mit tapsolnak?! Szívem szerint káromkodnék” – értékelte a csapat liverpooli produkcióját és általános állapotát a Manchester United korábbi játékosa, Roy Keane a Sky Sports szakértőjeként, viszont a Sportingnál igyekeznek nem foglalkozni az ellenfél helyzetével.

„Nem hiszek a nagycsapatok gyengeségében, és nem értek egyet azzal, hogy a United leeresztett volna. Megnéztem, milyen szerkezetekkel dolgozott Pochettino az Egyesült Államok szövetségi kapitányaként, ennek ellenére nehéz megjósolni, milyen felállással rukkolnak ki a vendégek” – fogalmazott Paulo Fonseca, a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Sabah (azeri)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool FC (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)

21.00: Lille OSC (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)