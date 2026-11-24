Elek Gábor, az esztergomi női kézilabdázók vezetőedzője csapata Baník Most elleni Euroliga-győzelmét nagybátyja, Rothermel Ádám emlékének ajánlotta. A szakvezető édesanyja, Rothermel Anna az 1965-ben Dortmundban világbajnok női kézilabda-válogatott kapusa volt.

Ekkortájt Ádám a Fővárosi Autóbusz SK kapujában bontogatta szárnyait az ifik között, a felnőttcsapatban a bátyja védett. (A közlekedésiek együttesében futballozott a későbbi gyorsasági motoros Drapál János, a Ferencváros csatára, Mezei Béla is ott kezdte a sportágat.) A nagyok között már Ádám kapott lehetőséget, amikor a „buszosok” a második vonalba, az NB I/B-be jutottak, ám az első osztályú Tatabányában (a Bányásznál Sebes Gusztáv szaktanácsadóként tevékenykedett) folytatta, annak is köszönhetően, hogy az éppen edzőként a Bányászhoz kerülő Hidegkuti Nándor a család ismerőse volt.

Az élvonalban a Dunaújváros ellen védett először 1967. november 12-én, a csapat idegenben 2:0-ra kikapott, ám a kapus 8-as osztályzatot érdemelt ki a Népsporttól: „A kapuban a fiatal Rothermel a gólokról nem tehet, több esetben is bravúrosan védett.” A Bányásszal egyetlen klubsikerét 1972-ben érte el, bejutott az MNK döntőjébe, amelyben a Fradi 2–1-re nyert, ám ő „sok nehéz lövést hárított”.

1976. május 15.: FTC–Újpest 3–8 – Rothermel kiválóan védett Nyilasi Tiborék ellen, az Újpest Fazekas László öt góljával parádézott (Fotó: MTI)

Tatabányán nem mást kellett kiszorítania a kapuból, mint az 1964-ben olimpiai bajnok Gelei Józsefet, akiről Rothermel 1970-ben mentoraként nyilatkozott: „Szeretettel foglalkozott velem, s egyáltalán nem éreztette, hogy ő válogatott, ő a menő. Sőt. Szerénysége példamutató volt.” A Rothermellel 75. születésnapjára a lapunkban készült interjúban hozzátette: „Amikor már kifelé ment, azt is mondta, eljött az én időm, mi több, a válogatottságot sem tartotta elérhetetlennek.”

Az 1969-ben visszavonult Geleinek igaza lett! Utódja tatabányaiként mutatkozott be Hoffer József együttesében, 1970. szeptember 9-én (a saját névnapján) Nürnbergben, az NSZK ellen Uwe Seeler búcsúmérkőzésén. A 3–1-re elvesztett meccset követően meglepte Sepp Maiert, az ellenfél kapusát, aki a magyar öltözőben mezt cserélt Rothermellel, az újonc pedig egy fekete mezt nyújtott neki át. Mire a Bayern kiválósága megjegyezte, hogy sárgában védett. „Mondtam, azt megtartom magamnak, elvégre karrierem talán legfontosabb találkozóján védtem benne. Azóta nincs már meg, sok más cuccommal együtt egy beteg kissrácnak adtam.” Seeler mellett olyanok léptek pályára az ellenfélnél, mint Franz Beckenbauer, Jürgen Grabowski vagy Gerd Müller…

Hoffer benne bízott kapusként, ám Illovszky Rudolf inkább Géczi Istvánban hitt. Ennek ellenére ő védett az Eb-negyeddöntő románok elleni harmadik, 2–1-re megnyert mérkőzésen Belgrádban: „Egy nagy védése (…) volt. A gólról nem tehet.” Ám az 1972-es Eb négyes döntőjére nem válogatták be, más kérdés, hogy ősszel a müncheni olimpián ezüstérmes válogatottban pályára lépett. Irán ellen a 68. percben Géczi helyére állt be, „volt néhány szép védése”.

2018: a Megyeri úton köszöntötték a 40 éve, 1978-ban bajnoki címet nyerő újpesti csapat tagjait, Rothermel jobbról a hatodik (Fotó: Nemzeti Sport)

Ezt követően törés állt be a karrierjében. A Tatabánya–Videoton (0–2, 1973. március 24.) találkozó után Tóth Kálmánnal és Nyírő Istvánnal együtt klubja eltiltotta. Ezt nyilatkozta a Labdarúgás című lapnak: „Amikor ötünket eltiltottak Tatabányán, akár másik ötöt is eltilthattak volna. A legsúlyosabb büntetést kaptuk, amit csak labdarúgó kaphat. Még az edzéseket sem látogathattuk. (…) Az volt velem a baj, hogy beszéltem, mindig megmondtam a véleményemet. Kiálltam másokért is. Úgy éreztem, nincs semmi félnivalóm. Nem akartam én semmi különöset, csak az igazságot.” Megromlott a viszonya a Bányásszal, el akart igazolni, ám egyesülete nem engedte el. Az akkori szabályok szerint két évet ki kellett várnia, csak 1974-ben mutatkozhatott be Újpesten. S ez sem ment könnyen. A Vasasba járt le edzeni, de mivel a Fáy utcában Tamás Gyula és Mészáros Ferenc személyében két jó kapus is védett, Kutas István, az MLSZ elnöke hatalmi szóval a Dózsába vezényelte – más kérdés, hogy Rothermel nem járt rosszul.

Első idénye végén a Képes Sport Ön tizenegye szavazásán a szurkolók beválasztották az 1975-ös év csapatába: Rothermel – Nagy III., Bálint, Kovács J., Rab – Nyilasi, Pintér, Nagy L. – Fazekas, Pusztai, Várady. Ennél is fontosabb, hogy visszakerült a legjobbak közé (1975 októberében Pozsonyban Szlovákia ellen 1–1): „Rothermel volt a mérkőzés nagy egyénisége, bravúrosan, szinte látványosan védett, négy esetben szinte gólnak látszó helyzetben. A 11-es kivédése, majd a megismételt lövés hárítása felejthetetlen marad.” Rothermel így látta: „Nem is Ondrus büntetőjének a hárítása volt igazán nehéz, hanem Nehoda ismétlése, mert a másik sarokra lőtt.” Jó kapusok is elkövetnek hibákat, ez Rotyit sem kerülte el. Novemberben a BEK-ben a Benfica elleni visszavágón a Megyeri úton 3–0-ra vezetett a Dózsa, amikor Nene 22 méterről a kapus fölött belőtte a labdát: „Rothermel bravúrosan hárította a 11-est, de ludas a gólban.”

Talán mondani sem kell, ő állt a kapuban az FTC 8–3-as legyőzésekor (1976. május 15.): „Csupán a második gólnál ügyetlenkedett, egyébként számos nehéz helyzetben, jó érzékkel tisztázott.” Rotyi sem tudta, hogy utoljára lép pályára a válogatottban (a Szovjetunió ellen 1–1) 1976. május 26-án a Népstadionban: „Nyugodt őre volt a kapunak. Hosszú ideig ugyan nem kapott lövést, de azután már az első félidőben alkalma nyílt bebizonyítani, hogy jó formában van. Ekkor és szünet után is akadt egy-egy bravúros védése. A gólról nem tehet.”

1972: Gerd Müller fogott ki rajta az NSZK elleni meccsen (Fotó: Imago Images)

Szeptemberben a Vasast verte meg 5–4-re az Újpest: „Ludas a második és a negyedik gólban, de bravúrosan is hárított és ki is védett egy 11-est.” Ugyancsak a Vasas ellen (4–2, 1978. április 19.): „Bár akadtak bizonytalankodásai is, jó védései voltak, főleg fordulás után hárított többször ügyesen.” S biztonságot adott a Ferencváros ellen az Üllői úton (0–3, 1980. október 18). Ez idő tájt olyan vetélytársai voltak a Megyeri úton, mint Kollár József és Tóth Zoltán, Rotyinak az csukta be a kaput, hogy 1980-tól Szusza Ferenc lett a lilák edzője, aki inkább Kollárnak szavazott bizalmat. Hét idényt töltött Újpesten, 112 első osztályú mérkőzésen szerepelt, Stockholmba már aláírt szerződése volt, amikor Tóth Zoltán disszidálása miatt azonnali hatállyal bevonták az útlevelét…

Az NB II-es Salgótarján következett Szojka Ferenccel a kispadon, vele hét meccsen veretlen maradt a Stécé, Rothermel 1983-ban a Soroksárban fejezte be a karrierjét. Arra a felvetésre, hogy tehetsége ellenére, miért csupán 13-szor lépett pályára a legjobbak között, így reagált a születésnapi beszélgetésben: „Olyan vetélytársaim voltak, mint Tamás Gyula, Géczi István vagy Gujdár Sándor.” Visszavonulása után nem maradt a sportágban, a BRFK bűnügyi osztályán dolgozott nyomozóként, később állami cégnél ellátott biztonsági osztályvezető munkakört is.

Halála után csapattársa, a 25-szörös válogatott Nagy László így idézte fel alakját: „Nemcsak jó kapus, remek ember is volt. Szenzációsan védett, jó néhány mérkőzést hozott a csapatnak. Mindig segítette a társait, nála nem volt féltékenység, a fiataloknak is sok tanácsot adott. Emlékszem, Tóth Zoltánnal sokat edzett. Mondtuk is neki, »Ádi, addig edzed Zolit, amíg ki fogsz kerülni a csapatból.« Kis idő múlva ez így is lett, de ez sem zavarta, sőt, büszke volt, hogy milyen kapust faragott belőle.” Rotyi nem ment a szomszédba a tréfákért: „Egyszer megkérdezte a masszőrünket, hogy szereti-e a halat… Azt mondta, igen, erre hozott néhány keszeget, amit bedobott a fürdőben lévő nagy medencébe, ahová az edzések után beültünk. Vicces, jó homorú ember volt” – búcsúzott a kapustól a 77 éves Nagy László.

(Rothermel Ádámot december 2-án, 11.45 órakor helyezik örök nyugalomra a Megyeri úti temetőben.)

Született: 1948. június 14., Budapest

Elhunyt: 2026. november 6., Budapest

Sportága: labdarúgás

Posztja: kapus

Klubjai: Tatabányai Bányász (1967–1972), Újpesti Dózsa (1974–1981), Salgótarjáni TC (1982), Soroksár (1983)

Válogatottsága: 13 (1970–1976)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai ezüstérmes (1972), 3x magyar bajnok (1975, 1978, 1979), MNK-győztes (1975), MNK-döntős (1972) NÉVJEGY: Rothermel Ádám

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 21-i lapszámában jelent meg.)