Meglepő vereséget szenvedett az Inter Miami, amely hazai pályán kapott ki 3–0-ra a Columbustól. A vendég Crew Gonzalo Tapia korai büntetőjével szerzett vezetést, majd a 36. percben emberelőnybe is került, miután Gonzalo Lujánt kiállította a játékvezető.

Sőt, a félidő vége előtt akár újabb piros lapot is kaphatott volna a Miami, miután Lionel Messi a bedobásban őt akadályozni próbálni Tapia arcába dobta a labdát. Az MLS egyik legrutinosabb játékvezetője, az 52 éves Allen Chapman azonban megelégedett azzal, hogy mindkét játékosnak sárga lapot adott...

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe — Tom Bogert (@tombogert) November 22, 2026

Szünet után Taha Habroune növelte a Columbus előnyét, majd Gonzalo Tapia beállította a 3–0-s végeredményt. Pintér Dániel nem lépett pályára a floridaiaknál. A párharc második mérkőzését pénteken rendezik, az a csapat jut tovább, amely megszerzi a második győzelmet.

Gazdag Dániel kezdőként 62 percet játszott a New Englandben, amely hazai pályán verte a Philadelphiát.

MLS, FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐK, 1. MÉRKŐZÉSEK

New England Revolution–Philadelphia Union 2–0

FC Dallas–Portland Timbers 3–0

Inter Miami–Columbus Crew 0–3