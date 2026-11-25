Szavazás: hány ponttal zárja az Európa-liga alapszakaszát a Ferencváros?
A Ferencváros jelenleg 12 ponttal az El-tabella harmadik helyén áll. Ez a harmadik idény, amelyben a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is 36 csapatos alapszakaszt rendeznek, s az elmúlt két évben a négy tabellából három esetben 16 pont kellett ahhoz, hogy valamelyik csapat a legjobb nyolc között zárjon és egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jusson, míg egyszer, a 2024–2025-ös Európa-liga-idényben ehhez már 14 pont is elég volt.
Ha ez marad a trend, a Ferencvárosnak még négy pont kell az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutáshoz. Mit gondol, hány pontot szerez még a Ferencváros a Celje, a Lech Poznan, a Juventus és a Hoffenheim ellen összesen?
A FERENCVÁROS EDDIGI EL-FŐTÁBLÁS MECCSEI
Celtic (skót)–FERENCVÁROS 1–3
FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) 2–1
FERENCVÁROS–Torreense (portugál) 4–1
Milan (olasz)–FERENCVÁROS 0–2
A CSAPAT HÁTRALÉVŐ MECCSEI AZ ALAPSZAKASZBAN
5. FORDULÓ, NOVEMBER 26.
21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
6. FORDULÓ, DECEMBER 10.
21.00: Lech Poznan (lengyel)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
7. FORDULÓ, JANUÁR 21.
18.45: FERENCVÁROS–Juventus (olasz) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
8. FORDULÓ, JANUÁR 28.
21.00: Hoffenheim (német)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
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Hány ponttal zárja az Európa-liga alapszakaszát a Ferencváros?
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