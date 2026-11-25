A Ferencváros jelenleg 12 ponttal az El-tabella harmadik helyén áll. Ez a harmadik idény, amelyben a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is 36 csapatos alapszakaszt rendeznek, s az elmúlt két évben a négy tabellából három esetben 16 pont kellett ahhoz, hogy valamelyik csapat a legjobb nyolc között zárjon és egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jusson, míg egyszer, a 2024–2025-ös Európa-liga-idényben ehhez már 14 pont is elég volt.

Ha ez marad a trend, a Ferencvárosnak még négy pont kell az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutáshoz. Mit gondol, hány pontot szerez még a Ferencváros a Celje, a Lech Poznan, a Juventus és a Hoffenheim ellen összesen?

A FERENCVÁROS EDDIGI EL-FŐTÁBLÁS MECCSEI

Celtic (skót)–FERENCVÁROS 1–3

FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) 2–1

FERENCVÁROS–Torreense (portugál) 4–1

Milan (olasz)–FERENCVÁROS 0–2

A CSAPAT HÁTRALÉVŐ MECCSEI AZ ALAPSZAKASZBAN

5. FORDULÓ, NOVEMBER 26.

21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

6. FORDULÓ, DECEMBER 10.

21.00: Lech Poznan (lengyel)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

7. FORDULÓ, JANUÁR 21.

18.45: FERENCVÁROS–Juventus (olasz) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

8. FORDULÓ, JANUÁR 28.

21.00: Hoffenheim (német)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!