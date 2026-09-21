Aranylabda újraosztva, 2. rész: Xavi végre lecserélheti a Bronzlabdát

Pep Guardiola Barcelonája a tudása, a labdarúgásra gyakorolt hatása, a dominanciája és a látványos játéka alapján egyaránt minősíthető korszakos csapatnak. A katalánoknál töltött négy vezetőedzői idénye alatt sorozatban háromszor nyerte meg a La Ligát, három éven belül kétszer a Bajnokok Ligáját. Ennek az együttesnek volt egyik csapatkapitánya Xavi Hernández, aki éppen Guardiola árnyékában került be a felnőttcsapatba, majd az egyik legfontosabb tagja lett a stílusteremtő gárdának.

„A Barcelona támadófutballt játszik. Nem spekulálunk, nem várunk, hanem nyomást gyakorlunk, birtokolni akarjuk a labdát, támadni akarunk. Vannak csapatok, amelyek nem tudnak vagy nem mernek passzolni. Az nem futball. Mi gyorsan gondolkodunk és rést keresünk az ellenfél védelmén. Én is ezt csinálom: rést keresek a pályán. Itt? Nem. Ott? Nem. Ez a játékunk lényege: szabad terület, szabad terület, szabad terület… Látom, hogy itt van a védő, ezért oda passzolok. Látom a szabad területet, és passzolok” – vallotta a játékstílusáról a Professzor becenevet kiérdemlő Xavi.

A szeme már azt keresi, hova passzoljon (Fotó: AFP)

Az akkor 31 éves középpályás – Andrés Iniestához hasonlóan – nem a góljai számáról volt híres. A játékintelligenciája, könnyed stílusa és passzolási képessége azonban a legnagyobbak közé emelte. Ezt bizonyítja, hogy 2011 tavaszán négy gólpasszt jegyzett a Barcelona győzelmével végződő Spanyol Kupában, továbbá négy assziszttal járult hozzá csapata bajnoki címéhez is, míg a Bajnokok Ligájában csak az egyenes kieséses szakaszban négy gólban vállalt szerepet.

Xavi már 2008-ban ott volt az Aranylabda-szavazás legjobb öt játékosa között, miután az Európa-bajnokságon aranyérmet nyert a spanyol válogatottal és megválasztották a torna legjobb játékosának. A 2008–2009-es idényben a bajnokságban 24, a BL-ben hét asszisztot jegyzett, egy évvel később pedig 16 La Liga-gólpasszig jutott. A La Masiáról kikerülő középpályás ráadásul azokon a meccseken is villogott, amelyeken a legnagyobb volt a tét: a 2009-es és a 2011-es BL-döntőben is gólpasszt adott (előbbin a mérkőzés embere lett), a 2012-es Eb-döntőben pedig Jordi Albát és Fernando Torrest is kiszolgálta.

Ilyen eredménysorral nem csoda, hogy Xavi öt éven keresztül ott volt az Aranylabda-szavazás legjobb ötösében. „2008 és 2012 között háromszor voltam a világ a harmadik legjobb játékosa, egyszer negyedik, egyszer pedig ötödik. Nem tartom magamat jobb játékosnak, mint Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo, vagy akik ezekben az években nyertek. Azt gondolom magamról, hogy irányító vagyok, aki összehangolja a játékot. Nincs meg bennem az a képesség, hogy megnyerjek egy mérkőzést. Az én erősségem az, hogy képes vagyok olyan stratégiát kidolgozni, amellyel a csapat győzni tud. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ott lehettem, és mindenekelőtt arra, hogy sporttörténelmet írtam. A barátaimmal, Iniestával és Messivel készült fotó történelmi. Túlszárnyalja az álmaimat” – emlékezett vissza Xavi.

A spanyol középpályás azért viccesen hozzátette: „Büszke vagyok arra, hogy háromszor is harmadik lettem. A legjobb helyezéseimet 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben értem el, még ha hivatalosan nincs is bronzlabda. Kár érte, mert szívesen venném, ha a France Football adna nekem néhányat, hogy kiállíthassam a múzeumomban! Nekem ez a játékfilozófia győzelme volt, a stílusunk és örökségünk egyedülálló elismerése.”

A 2010–2011-es idény végén a Barcelona ugyan nem triplázott, de a két legfontosabb sorozatot megnyerte: a La Ligát és a Bajnokok Ligáját. A Spanyol Kupa döntőjében ugyanis 1–0-ra kikapott a Real Madridtól, Cristiano Ronaldo hosszabbításban szerzett góljával. A Manchester United elleni Bajnokok Ligája-döntőben Xavi gólpasszal járult hozzá a 3–1-es győzelemhez. Karrierje alapján mindenképpen megérdemel egy Aranylabdát, nálunk pedig a 2011-es évben ért a csúcsra, amikor az eredeti szavazáson mindössze ötödannyi voksot kapott, mint a végső győztes Lionel Messi.

Később Romáriónak nyilatkozva Xavi így emlékezett vissza: „Őszintének kell lennem: szerintem Messi sokkal jobb játékos, mint én. Nem létezik összehasonlítás, nincs vita, maga az összehasonlítás sem értelmezhető. Amikor hármasban ott voltunk Andrés Iniestával, és Pep Guardiola kimondta Lionel Messi nevét, úgy éreztem, ez az igazságos. A legjobb játékos nyert. Én csapatjátékos vagyok, ott viszont egyéni alapon választanak. Sohasem éreztem úgy, hogy megfosztottak volna az Aranylabdától.”

2011: harmadszor Bajnokok Ligája-győztes

Xavi Hernández is hasonló helyzetbe került, mint egy évvel korábban Iniesta. A Barcelona korszakos csapata nyolc futballistát adott az Aranylabda-szavazás első 23 helyezettje közé: Dani Alves, Cesc Fabregas, Gerard Piqué, David Villa, Éric Abidal, Andrés Iniesta, Xavi Hernández és Lionel Messi is ott volt a listán. Ráadásul utóbbival akkoriban szinte lehetetlen volt versenyezni.

Xavi már akkor így beszélt az argentin csapattársáról: „Ő a sportág történetének egyik legjobb futballistája. Még fiatal. Szerintem valószínűleg megdönt majd minden létező rekordot ebben a sportágban.” Xavinak ebben is igaza lett, bár azt talán nem gondolta, hogy egyszer majd edzőként fogja irányítani korábbi csapattársát, de 2021-ben erre is sor került.

Ahogy a spanyol is elismerte, nem volt jobb Messinél, de nem sokan maradtak ilyen hosszú időn keresztül a futballvilág csúcsának közvetlen közelében. Xavi karrierje mindenképpen megért volna egy Aranylabdát – vagy ahogyan ő fogalmazott, legalább egy bronzlabdát.

2012. január 9. (balról): Dani Alves, Piqué, Vidics, Iniesta, Xavi, Messi, Rooney, Butragueno, Zidane és Pelé a zürichi díjátadón (Fotó: Imago Images)