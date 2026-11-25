A magyar szövetség szerdai közleménye szerint Tokaji Viktor szövetségi edző 30 játékossal – 17 csatárral, 9 hátvéddel és 4 kapussal – hétfőn kezdi a tábort a torna helyszínén, a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban. Közöttük lesz a szeptember óta a kanadai junior ligás Soo Greyhoundsnál játszó Szongoth is, aki az NHL-es kiválasztás óta először lép majd jégre Magyarországon. Ugyancsak kerettag a 2027-es NHL-draft előzetes listájára felkerült Karsai Ferenc.

A felkészülés során egy edzőmeccset játszik a csapat, mégpedig jövő csütörtökön, Kazahsztán ellen. A végleges vb-keretet ezt követően hirdeti ki a szakmai stáb.

„Hétfőn elkezdjük a felkészülést a vb-re, eléggé szűkös idővel, bővebb kerettel, de a srácok nem lesznek teljes létszámmal – mondta Tokaji Viktor szövetségi edző. – Csütörtökön lesz egy edzőmeccsünk, aztán keretszűkítés, és pénteken vélhetőleg már egy végleges vb-kerettel folytatjuk, Mikulás napján pedig elkezdjük a világbajnokságot! Sok időnk nincs, de rengeteget készültünk a játékosokkal mindenféle platformon, ez nyilván közel sem olyan, mintha élőben tudnánk együtt dolgozni. Meglátjuk, nagy kihívás lesz, az biztos, de nagyon várjuk!”

A tavaly feljutó mieink sorrendben a dánokkal, a szlovénokkal és az ukránokkal találkoznak. A hatos csoport utolsó helyezettje kiesik, és jövőre a divízió I/B-ben szerepel, míg a torna győztese elvileg feljut a tízcsapatos elitbe.

A feljutást és kiesést – utólag – befolyásolhatja, hogy az oroszok tudnak-e játszani a 2027. december 26-án kezdődő elit vb-n vagy sem.

U20-AS DIVÍZIÓ I/A VILÁGBAJNOKSÁG

A magyar válogatott programja

December 6., vasárnap

16.00: Magyarország–Dánia

December 7., hétfő

19.30: Magyarország–Szlovénia

December 9., szerda

19.30: Magyarország–Ukrana

December 11., péntek

12.30: a kiesés elkerülésért, 1. mérkőzés

16.00:, 19.30: elődöntők

December 12., szombat

12.30: a kiesés elkerülésért, 2. mérkőzés

16.00: a 3. helyért

19.30: döntő (a feljutásért)

A magyar keret

Kapusok: Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (DVTK), Szamos Kund (UTE), Veres-Fucsku Bence (FEHA19)

Hátvédek: Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gál Botond (EC Bad Tölz, német), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Nagy Dominik (Hydro Fehérvár AV19/FEHA19), Osztoics Márk (UTE), Seres-Gömöry Zsombor (KooVee, finn), Szivák Gergő (BJA HC), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)

Csatárok: Baróti Bence (SaiPa, finn), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom/BJA HC), Brehel Attila (UTE), Drexler Kamill (RedBull Salzburg, ausztriai), Erdősi Csanád (Idaho Falls Spudkings, amerikai), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Karó Levente (FEHA19), Kovács Bence (Bishop Kearny, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Kearny, amerikai), Mayer Marcell (FEHA19), Pallós Zsombor (FEHA19), Rapos Gergely (SaiPa, finn), Rákosi Lázár (SaiPa, finn), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Domán (Soo Greyhounds, kanadai)