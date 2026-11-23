Sűrű, de annál sikeresebb, érmekkel teli idényt tudhat maga mögött, miután arannyal tért haza az augusztus végi kujjangi világbajnokságról – azóta pedig már elkezdte a felkészülést a következő évre. Sikerült kipihennie magát, és jó úton halad a visszarázódásban?

Guzi Blanka: Hosszabb pihenőt tartottunk, mentálisan maximálisan feltöltődtem. Csúcsformában zártam az idényt, viszont az újrakezdésre olyan távol kerültem ettől, mint Makó Jeruzsálemtól. Ám ez jót tesz az egómnak – arra ösztökél, hogy továbbra is alázatosan végezzem a munkám. A visszarázódás időnként megterhel, de kiégésnek nyoma sincs – eltettem a vébéaranyat a tarisznyámba.

Megváltozott valami ön körül a világbajnoki címmel?

Blanka: Nekem a korábbi két vébéezüst és az olimpiai negyedik hely is nagy eredmény, de úgy érzem, sokaknak talán nem akkora értékek, mint a vébéarany. Ami kissé csalódást keltő, mert éppen azért küzdök, hogy felhívjam a figyelmet: nem csak az arany számít. A szemléletem nem változik – mindamellett egyre inkább megszeretem ezt a győzelmet. Nagyszerű érzés a dobogó tetején hallgatni a Himnuszt, az előttem álló években ez is hajt engem, hogy újra meg újra átélhessem. Még több támogatóm lett, amiért nagyon hálás vagyok, de nem helyeztem magam magasabb polcra – továbbra is fejlődni akarok.

A sportág korábbi szereplői havonta megrendezik a múltidéző Öttusa Kaszinót. Legutóbb, november elején Deákné Kulcsár Ágnes mellett ön is meghívott vendég volt Kállai Ákossal. Hogyan élte meg, hogy a sikerét a régi nagyok előtt eleveníthette fel?

Blanka: Óriási megtiszteltetésként. 2024-ben egyszer már meghívtak, Erdős Ritával közösen a világbajnoki éremszerzésünket ünnepelték meg, és nagyszerű érzésekkel tértem vissza. Gratuláltak nekem, a hallgatóság tisztelt és elismert – nagyon sokat jelentett. A felvételeket nézve újra átélem az örömöt, de felidéződik bennem az üresség, amit közvetlenül a célba érés után átéltem, ahogy a szívbe markoló élmény is, amikor elérzékenyülök az eredményhirdetésnél – de nem kell félni az őszinte érzelmek kimutatásától, ezt másokban is kedvelem.

Vívásban lépett előre a legnagyobbat. Említette, hogy némileg változtatott az edzésmunkán, és idén veterán vívók is segítették a fejlődését. Ezen túlmenően megváltozott-e önben mentálisan is valami a számot illetően?

Blanka: Sokáig a mumusom volt a vívás – már nem az. A vébén már a körvívások is olyan jól sikerültek, hogy elmorzsoltam egy-két örömkönnyet. Idén többször átéltem: van értelme a vívásba fektetett erőfeszítéseimnek, amit régóta vártam már. A veteránoknak nagyon hálás vagyok, lelkiismeretesen készítettek fel, többféle hasznos szituációs gyakorlatot ismételtünk – jórészt az én kéréseimnek megfelelően, így viszont sokkal inkább a magaménak éreztem az edzésmunkát.

Az Öttusa Kaszinón látott diavetítés során megjelent egy néhány éves kép: balra Blanka vívófelszerelésben, kissé leszegett fejjel, de határozott tekintettel, jobbra Ákos adja a tanácsokat. Ákos akkor megjegyezte: ha már akkor ilyen arckifejezéssel vívott volna, jobban járunk. Mit jelentett ez?

Kállai Ákos: Nem mindegy, milyen az ember kisugárzása. Arról a képről az jött le: tudja, mit csinál. De akkoriban többször inkább a kétségbeesést fedeztem fel nála. Ebben változott Blanka nagyon sokat: magabiztosan lép pástra, nem érzi magát alárendeltnek olyan riválissal szemben sem, aki többször, könnyebben legyőzte – már nekik is meg kell küzdeniük vele. Régebben előfordult, hogy láttam rajta, rosszul érzi magát a páston, én pedig tehetetlen vagyok – a vébén nem éreztem ilyet. Maximum azért izgultam, hogy a zsűri is lássa a szúrásait. Az idény második világkupaversenyén májusban, Pazardzsikban kezdett átfordulni minden. Azóta az egyre jobb rangsoroló vívásaival rendre kedvezőbb pozícióból várja az egyenes kieséses szakaszt, és akkor is jobb pontszámmal vág neki a folytatásnak, ha hamar kikap – de már a táblavívásban is egyre több asszót nyer. Mindez nagyon sokat javított az önbizalmán, a kiállásán.

Blanka: A pazardzsiki döntőben úgy nyertem két asszót, hogy másodiknak a mezőny – véleményem szerint – legjobb vívója, az orosz Viktorija Szazonova következett. Amikor megláttam, még rá is mosolyogtam Ákosra: itt van ő! Utolsó másodperces tussal nyertem ellene – és arra gondoltam: ha ezt csinálod, bárkit le tudsz győzni! Onnantól kezdtem elhinni, hogy senki sem verhetetlen. Egyre inkább élvezem ezt a mentális játékot.

Már a második idény telt el az akadálypályás öttusában, és kijelenthető, sikerrel vette az átállást. Mennyi munkával járt?

Blanka: Nehezen engedek el bárkit vagy bármit, aki vagy ami közel áll hozzám. Ezen évekig dolgoztam, a mentális felkészítőim is sokat segítettek – az egyik kulcs az volt: bármennyire is fájt eleinte a búcsú a lovaktól, sikerült viszonylag rövid idő alatt ezt a gondolatot eltenni a hátizsák mélyére. Elsősorban tehát mentális felkészülést igényelt, fizikailag pedig az erőnléti edzések, a gyógytorna kapott jóval nagyobb szerepet a mindennapjaimban, utóbbiért még hálás is vagyok az OCR-nek. Viszont a lovaglás hobbiként megmaradt – így megbékéltem, nincs hiányérzetem.

Amikor a kujjangi világbajnokságon átszakította a célszalagot, még ürességet érzett (Fotó: UIPM World Pentathlon/Nuno Goncalves)

Ahogy beszéltek az új sportágról, úgy tapasztaltam, a hallgatóságból néhányan kissé lesújtó véleménnyel voltak az akadályversenyről – ami természetes, hiszen ők egész életükben lovakkal versenyeztek. Ön is sajnálta a lovakat – de mennyire voltak elfogadhatóak az alternatívaként felvetődő tusák?

Blanka: A legelső hírek a váltásról csalódást keltők voltak, de a párizsi olimpiáig egyáltalán nem foglalkoztam az egésszel, fel sem másztam az elemekre. Lekötött a felkészülés – utána elfogadtam, hogy a párizsi olimpia volt az utolsó verseny ebben a formátumban. De megbékéltem az OCR-rel – kezdetben sokkal borzasztóbb rémhírek terjengtek az új sportágról. A nagyon kezdetleges tervekben felvetődött például a párnacsata meg az e-sport – azért nem hiszem, hogy tényleges alternatíva volt, de az biztosan a karrierem végét jelentette volna, ha ilyesmi megvalósul.

Bár gyerekként szerettem a számítógépes játékokat, próbálom elképzelni, ahogy a vívás után leülnek a konzolhoz, és szétlövik egymást Call of Dutyban, majd felkapják az úszódresszt, és irány a medence… Nos, nehezemre esik.

Blanka: Igen, lehetett volna sokkal rosszabb, komolytalanabb is. Az OCR látványos, izgalmas sportág.

Ákos: Visszatérve a korábbi nagy alakokra: minél inkább visszamegyünk az időben, annál jobban ragaszkodnak a klasszikus öttusához. Egyeseknek már az is sok volt régen, hogy nincs tereplovaglás, mások meg már a díjugratásos lovaglásban szocializálódtak – mindenkinek az az igazi öttusa, amelyben kezdett és részese volt, ami utána jön, már nem ugyanolyan. Ehhez képest a szám teljes eltüntetése nekik olyan, mintha a szívüket tépték volna ki. Néhányan beletörődnek, akár még nyitottak is, de érthető, hogy a legtöbben nem tudták feldolgozni – viszont megvan bennük a tisztelet Blanka eredményei iránt.

Blanka: Ráadásul a mi generációnk még űzte a lovaglásos öttusát, így megtalálták velem a kapcsolódási pontot.

„Itt az ideje, hogy ezt az eredményt olyan embernek ajánljam, aki nagyon különleges nekem, az edzőm és a szerelmem egy személyben. Ákos, nagyon szeretlek!” Így fogalmazott Guzi Blanka a világbajnoki aranyérmét követő rövid interjújában, megszólítva edző-kedvesét. Megkérdeztük, mióta tervezte ezt. „A budapesti világkupaverseny után a stábomnak, a helyszínre kilátogató szurkolóknak köszöntem meg a támogatást, és a nővéreim kérdeztek meg utána: hogyhogy nem Ákosnak? Azt válaszoltam: türelem, neki egy nagyon különleges alkalmat szánok! Ennél részletesebben nem terveztem el, de ez végig bennem volt, és amikor Kujjangban átszakítottam a célszalagot, majd szólítottak az interjúra, akkor éreztem: eljött a pillanat.” „A helyszínen ezt nem is hallottam, a nővérem írt nekem, hogy érdemes lesz visszanéznem a közvetítés végét – tekintett vissza Kállai Ákos. – Blanka mindig hálás az őt körülvevőknek, időről időre ki is fejezi, ezzel együtt nem gondoltam magamra úgy, hogy egyszer majd engem is kiemel egy verseny utáni interjújában, ami mindig az első, spontán érzésekről szól, nincs sok idő gondolkodni. Nem számítottam rá, de nagyon jólesett, ahogy mondta.” „Ez a győzelem Ákosé”

Ahogy említette, a lovaglást megőrizte az életében – olyannyira, hogy magához vette a Magyar Öttusaszövetség egyik lovát, Ispánt. Elmondaná, honnan jött az ötlet, és miért éppen rá esett a választása?

Blanka: 2017-ben a budapesti Hidász utcába jártunk lovagolni, a lovasedző nagyjából egy hónapon át minden pénteken Ispánra ültetett – és szinte minden alkalommal leestem róla, volt, hogy egy edzésen kétszer is. Így aztán hamar a kedvencemmé vált…

…bocsánat – ennek ellenére? Esetleg éppen ezért?

Blanka: Éppen ezért! Ő mutatta meg nekem, hogy a lovaknak különböző személyiségtípusai vannak, tőle pedig sohasem féltem, hiába estem le róla többször – bár érdekes módon, amióta két éve velem van, egyszer sem dobott le. Sohasem éreztem, hogy agresszív lenne, nem rúgott felém, nem harapott meg, ettől azért tartottam néhány másik lónál – ő egyszerűen élettel teli és pajkos volt. Igazi álomló – az egyik edzésem után megígértem neki, hogy egyszer én biztosítom a gondtalan nyugdíjas éveit egy legelőn. Amikor pedig kivették a lovaglást az öttusából, felgyorsultak az események – a lovak többsége a honvédséghez került, én pedig szinte egy most vagy soha-szituációba kerültem a megvásárlását illetően. A szövetség felajánlotta a lehetőséget, és nem haboztam sokat, betartottam az Ispánnak tett ígéretemet – mert az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó.

Kállai Ákos és Guzi Blanka a pályán kívül is megértik egymást

Milyen gyakran jár ki hozzá? Hobbiként feltölti a lovaglás?

Blanka: A gyakoriság helyzetfüggő. Ha háromhetes edzőtáborba megyek, nem találkozom vele addig, de ha egy átlagos hetemet nézzük, péntektől keddig ki tudok jönni hozzá – heti egyszer-kétszer fel is ülök rá, ha az időjárás is úgy engedi, de ha szorít az ütemtervem, akkor csak megszeretgetem, kicsit gondját viselem, és megyek tovább. Ez így is szuper, mert a lótartás előtt azt gondoltam, nincs elég szabadidőm – de Ispán mutatta meg, hogy amire igazán szeretné az ember, arra van ideje. Nem mindig annyi, amennyit szeretnék, de van.

Szokott közösen lovagolni a versenytársaival?

Blanka: Alkalmanként igyekszünk őrizni a hagyományokat, akkor igen. Nemrég a Hock család várta az A-válogatott kerettagokat nagy szeretettel egy remek hangulatú lovastúrára Nagyvázsonyban.

Úgy fogalmazott korábban, az eddigi kedvenc versenye az idei budapesti világkupa, amelyet megnyert. A világbajnoki cím, vagy a párizsi olimpiai negyedik hely elé is sorolja?

Blanka: Azért nem minden szempontból. Az élményt, a tizenötezer néző keltette atmoszférát illetően a párizsi olimpia mindent visz. De ha a teljesítményemet nézzük, hogy mire voltam képes mind az öt számban, akkor viszont abszolút a budapesti viadalt emelem ki. A döntő napját valóságos ünnepként éltem meg, elképesztő volt a hangulat a BOK-csarnokban. Kisbusz jött Kistokajból, rokonok, barátok, klubtársak szurkoltak nekem, mindebből még sokáig merítek. A világbajnoki arany, mint pályafutásom eddigi legnagyobb eredménye abban a tekintetben igazán értékes, hogy az előző két év ezüstérmeseként, a világranglista vezetőjeként a döntő napjának reggelén egyszerűen éreztem, hogy megcsinálom. Úgy is, hogy olvastam a verseny előtt a velem kapcsolatos várakozásokat – elbírtam az esélyességet.

Már a jövőjére is gondol: nemrég kezdte el a sportmentáltréner-képzést mesterszakon a Testnevelési Egyetemen

Mire lehet szükség a szinten tartáshoz, fejlődéshez?

Ákos: Egyfelől egyszerű: ha ugyanígy dolgozik tovább, a fejlődő versenytársak mellett is megőrzi a helyét az élmezőnyben. Ezen túlmenően apró célokat mindig kijelölünk, amik színesítik a felkészülést, és nem is hagyják hátradőlni. A kisebb célok pedig fényt deríthetnek addig észre nem vett hiányosságokra, ami fenntartja a hajtóerőt. A stábbal figyeljük, mire van szüksége, vagy mi teszünk hozzá kívülről valami tanácsot, évről évre valami újdonságot az edzésmunkába, ebben törekszünk az egyensúlyra. Mindemellett pedig megvan Blanka erős belső motivációja, a sikeréhsége, a személyiségfejlődése, a türelme, a tehetsége a sportághoz, amire stabilan lehet építeni.

Az Öttusa Kaszinón elhangzott egy-két szó a pályafutását követő terveiről is.

Blanka: Nemrég kezdtem el a sportmentáltréner-képzést mesterszakon a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen. Ez közelebb áll hozzám, mint az edzői pálya, bár teljesen ettől sem zárkózom el. Nem tartom kizártnak, hogy valamikor majd egyszerre csináljam a kettőt, de elsősorban sportmentáltrénerként szeretnék segíteni a későbbiekben másoknak. Vannak ötleteim a jövőre!

Született: 1999. május 15., Miskolc

Sportága: öttusa

Klubjai: Swimming Pentathlon Club, Miskolc (2015–2023), DVTK (2023–)

Felkészítői: Balázs Panni, Dancsházy-Nagy Tamás, Dr. Erdélyi Kálmán, Erdélyi Péter, Godó Tibor, Horváth Dávid, Járosi András, Kállai Ákos, Kottman Bence, Magyary István, Nyilas Nancy, Sándor Judit, Szűts Zoltán, Török Alfréd (nevelőedző: Fázold Henrik)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai 4. (2024), 2x világbajnok (2024, csapat; 2026, egyéni), 4x vb-2. (2021, csapat; 2024, egyéni; 2025, egyéni és váltó), 2x vb-3. (2022, csapat; 2026, vegyes váltó), 5x Európa-bajnok (2021, csapat; 2025, vegyes váltó és csapat; 2026, vegyes váltó és csapat), Eb-2. (2021, egyéni), 4x Eb-3. (2022, csapat; 2023, csapat; 2024, váltó; 2026, egyéni), világkupadöntő-3. (2025), 4x világkupaverseny-győztes, junior Európa-bajnok (2018, csapat), junior Eb-2. (2018, egyéni), junior Eb-3. (2019, egyéni) Névjegy: Guzi Blanka

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 21-i lapszámában jelent meg.)