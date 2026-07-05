Ibrahimovic: Én négy piros lapot kaptam volna Paraguay ellen!

A Fox Sports szakkommentátoraként dolgozó Zlatan Ibrahimovic eddig sem fukarkodott a dicsérettel, ha a francia válogatottról volt szó, de Didier Deschamps fiai most újabb szóbeli vállveregetést kaptak tőle, mert nem szakadt el náluk a cérna a Paraguay ellen 1–0-ra megnyert vb-nyolcaddöntőben – annak ellenére sem, hogy a dél-amerikaiak folyamatosan provokálták őket.

„A mostani különleges kihívás volt számukra. Leginkább arra kellett figyelniük, hogy ne hagyják magukat provokálni, megőrizzék a hidegvérüket, maradjanak nyugodtak, ne veszítsék el az egyensúlyt, és ne dőljenek be a paraguayiak trükkjeinek. Én négy piros lapot kaptam volna, és lehet, hogy elküldök a valakit a … – fogalmazott „Ibra”. – Én a valódi játék híve vagyok, nem szeretem a provokációt. De ez is a játék része, illetve mégsem az… Ám a franciák nyugodtak voltak, és a legjobb reakciót adták: mosolyogtak. Mosolyogj, lőj gólokat, nyerd meg a meccset, aztán ünnepelj a szurkolókkal – így kell ezt csinálni.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

NYOLCADDÖNTŐ

PARAGUAY–FRANCIAORSZÁG 0–1 (0–0)

Philadelphia, Philadelphia Stadion. 68 324 néző. Vezette: Ilgiz Tantashev (üzbég)

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, G. Gómez, Alderete (Canale, 58.), Velázquez, J. Alonso – Almirón (Avalos, 71.), D. Gómez (Maurício, 71.), Cubas, Galarza – Enciso (Caballero, 61.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin).

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – Rabiot, M. Koné – O. Dembélé (Cherki 84.), Olise, Barcola (D. Doué, 61.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Gólszerző: Mbappé (70. – 11-esből)