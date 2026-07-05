Nemzeti Sportrádió

Ibrahimovic: Én négy piros lapot kaptam volna Paraguay ellen!

V. H. L.V. H. L.
2026.07.05. 12:35
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Zlatan Ibrahimovic (jobbról a második) szakkommentátorként (Fotó: Getty Images)
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Zlatan Ibrahimovic foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Franciaország Paraguay
Csodálta a francia labdarúgó-válogatott tagjainak nyugalmát a Paraguay elleni világbajnoki mérkőzésen Zlatan Ibrahimovic. A három éve visszavonult svéd világsztár a Fox Sports szakkommentátoraként elmondta, ha őt provokálták volna a dél-amerikaiak, nem tudta volna megőrizni a hidegvérét.

A Fox Sports szakkommentátoraként dolgozó Zlatan Ibrahimovic eddig sem fukarkodott a dicsérettel, ha a francia válogatottról volt szó, de Didier Deschamps fiai most újabb szóbeli vállveregetést kaptak tőle, mert nem szakadt el náluk a cérna a Paraguay ellen 1–0-ra megnyert vb-nyolcaddöntőben – annak ellenére sem, hogy a dél-amerikaiak folyamatosan provokálták őket.

„A mostani különleges kihívás volt számukra. Leginkább arra kellett figyelniük, hogy ne hagyják magukat provokálni, megőrizzék a hidegvérüket, maradjanak nyugodtak, ne veszítsék el az egyensúlyt, és ne dőljenek be a paraguayiak trükkjeinek. Én négy piros lapot kaptam volna, és lehet, hogy elküldök a valakit a … – fogalmazott „Ibra”. – Én a valódi játék híve vagyok, nem szeretem a provokációt. De ez is a játék része, illetve mégsem az… Ám a franciák nyugodtak voltak, és a legjobb reakciót adták: mosolyogtak. Mosolyogj, lőj gólokat, nyerd meg a meccset, aztán ünnepelj a szurkolókkal – így kell ezt csinálni.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
NYOLCADDÖNTŐ
PARAGUAY–FRANCIAORSZÁG 0–1 (0–0)
Philadelphia, Philadelphia Stadion. 68 324 néző. Vezette: Ilgiz Tantashev (üzbég)
PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, G. Gómez, Alderete (Canale, 58.), Velázquez, J. Alonso – Almirón (Avalos, 71.), D. Gómez (Maurício, 71.), Cubas, Galarza – Enciso (Caballero, 61.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin). 
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – Rabiot, M. Koné – O. Dembélé (Cherki 84.), Olise, Barcola (D. Doué, 61.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps. 
Gólszerző: Mbappé (70. – 11-esből)

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Zlatan Ibrahimovic foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Franciaország Paraguay
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