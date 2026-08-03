Nemzeti Sportrádió

A következő ciklusban is Pochettino vezeti az amerikai válogatottat – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.08.03. 16:15
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Mauricio Pochettino (elöl) munkájával elégedettek az Egyesült Államokban (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 US Soccer amerikai labdarúgó-válogatott Mauricio Pochettino szerződéshosszabbítás
További négy évig Mauricio Pochettino irányítja szövetségi kapitányként az Egyesült Államok férfi labdarúgó-válogatottját – jelentette be hétfőn az amerikai szövetség.

Szerződést hosszabbított a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával, Mauricio Pochettinóval az Egyesült Államok futballszövetsége – ezt hétfőn a szervezet közölte hivatalos honlapján. Az argentin szakember új szerződése a következő világbajnoki ciklus végén, 2030-ban jár le.

A társházigazda amerikai válogatott öt mérkőzést játszott a nemrégiben befejeződött labdarúgó-világbajnokságon, ebből háromszor győztesen hagyta el a pályát, ami rekord a „US Soccer Team” történetében. Pochettino és tanítványai a nyolcaddöntőben Belgiumtól elszenvedett 4–1-es vereséggel búcsúztak a tornától. 

„Az elmúlt két évben az amerikai szövetség kötelékében dolgozva nyilvánvalóvá vált számomra, hogy hatalmas potenciál rejlik a férfi nemzeti csapatunkban – mondta a szerződéshosszabbítás után Pochettino. – A szurkolók részéről érezhető szenvedély megerősítette a hitünket a munkánkban rejlő lehetőségekben. Örülünk, hogy az amerikai szövetségnek még több területen adhatjuk át a tapasztalatunkat, s irányt mutathatunk a szövetség játékosainak, edzőinek és csapatainak. Nyomot szeretnénk hagyni magunk után abban az országban, amely oly szívélyesen fogadott minket, olyan hatást szeretnénk gyakorolni az itteni futballra, amely jóval túlmutat a válogatott eredményein.”

 

 

foci vb 2026 US Soccer amerikai labdarúgó-válogatott Mauricio Pochettino szerződéshosszabbítás
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