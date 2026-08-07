Infantino-terv: a norvég szövetség elnöke lemondásra szólította fel a FIFA első emberét

Lise Klaveness, a norvég labdarúgó-szövetség elnöke a testület elnökségi ülését követően egy nappal kiemelte: a FIFA-vezér elveszítette a bizalmat, amely pedig feltétlenül szükséges lenne ahhoz, hogy a jelenlegi időszakban stabilan vezesse a szervezetet.

„Gianni Infantino számára nincs visszaút!” – jelentette ki Klaveness. Az Infantino tevékenységét már korábban is számtalan kritikával illető sportvezető szerint tekintettel a sportágban kialakult káoszra, az elnök már nem képes egységet teremteni, majd felkérte az azonnali lemondásra.

A Klaveness által irányított szervezet három ügyet terjesztett kivizsgálásra a FIFA etikai bizottsága elé: miért kellett volna magánbefektetőket bevonni a világbajnokság rendezésbe, miért helyezték hatályon kívül az amerikai Folarin Balogun a vb-n kapott piros lapja utáni automatikus eltiltását Donald Trump amerikai elnök beavatkozását követően, valamint azt, hogy Trump miként kaphatott FIFA-békedíjat.

Joseph Blatter, aki 1998 júniusa és 2015 októbere között vezette a FIFA-t, a héten közösségi oldalán Infantino lehetséges utódjáról úgy fogalmazott: az akár Lise Klaveness is lehetne. Kiemelte: a norvég sportdiplomata egyedüliként mindig egyértelműen kiállt az elképzelései mellett, és nem követte a népszerű irányvonalakat. Hozzátette: eljött az ideje, hogy FIFA-nak női elnöke legyen. Lise Klaveness pénteken erre azt mondta: „még nem tartunk ott”. Kiemelte: számukra a fent említett problémák jelentenek gondot, nem a konkrét személy.

Infantino múlt kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig több tízmillió dolláros részesedéshez jutna.

Az ötletet azonnal határozottan ellenezte az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az észak- és közép-amerikai (CONCACAF), valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle.

A FIFA-elnök ezek után pénteken, azaz három nappal később visszavonta a tervet, a szervezet pedig bocsánatot kért tagszövetségeitől, ám ezzel együtt is többen jelezték, hogy már nem támogatják Infantinót, sőt, az UEFA változatlanul a FIFA-tornák bojkottjával fenyegetőzik.