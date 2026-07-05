Nemzeti Sportrádió

Joe Hart a franciák tizenegyese előtt történtekről: „Gusztustalan, amit Paraguay művelt!”

V. H. L.V. H. L.
2026.07.05. 10:27
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Joe Hart (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 nyolcaddöntő labdarúgó-világbajnokság 2026 Franciaország Paraguay Joe Hart Thomas Hitzlsperger
Az angol labdarúgó-válogatott volt kapusa, a BBC jelenlegi szakértője, Joe Hart és társa, az Aston Villa egykori kiválósága, Thomas Hitzlsperger is egyetértett abban, hogy Paraguay túlment minden határon, amikor a francia válogatott megállításáról volt szó a Kylian Mbappé góljának köszönhetően 1–0-s gall győzelemmel végződő világbajnoki negyeddöntőben.

Nem fogta vissza magát a paraguayi válogatott franciák elleni „produkciójával” kapcsolatban Joe Hart, aki jelenleg a BBC szakkommentátoraként dolgozik. Az angol válogatott egykori kiváló kapusa kiborult a dél-amerikaiak harcmodorán, szégyenletesnek nevezte, ahogyan a „guaraník” az egész mérkőzésen minden lehetséges eszközzel próbálták kizökkenteni Kylian Mbappéékat. A jelenet, amely különösen kiverte Hartnál a biztosítékot, a Real-sztár győzelmet érő büntetője előtt történt, amikor Gustavo Velázquez szándékosan szétrúgta a tizenegyespontot, hogy Mbappé dolgát ezzel is megnehezítse, míg társai mindent megtettek azért, hogy minél később végezze el a rúgást – írja az Express.

Joe Hart on Paraguay player trying to tamper with the penalty spot before France's penalty kick: ''If I'm Gill, I don't care if that's my own player. I'm ripping his shirt off his back. That is not how I want to play the game. Disgusting. I'm so glad Mbappe sat Gill down and slotted it past him.''
by u/977x in soccer

„A paraguayi játékosok szégyenletesen viselkedtek ma – mondta Hart. – Ha ez az én csapatom lett volna, a felét a fülénél fogva rángatom le a pályáról, a kapus helyében meg letéptem volna Velázquez hátáról a mezt. Gusztustalan, amit művelt. Soha nem akarnék ilyen játékkal nyerni. Nyilván tele voltak érzelmekkel, és a meccs előtt azt gondolták, akárhogyan is, de tovább akarnak jutni. De túl messzire mentek. A bíró ennek még az elején véget vethetett volna, de nem tette, Paraguay pedig addig tolta ki a határokat, amíg csak lehetett.”

Hart szavaira rímelt kommentátortársa, Thomas Hitzlsperger mondanivalója is.

„Most örülök, hogy az angol szókincsem nem annyira jó... Joe szégyenletesnek nevezte, ami történt, nekem németül egészen más szavak jutottak eszembe, amelyeket nehéz lefordítani. Ezt a paraguayi csapatot nem tudom tisztelni azok után, amit a tizenegyesnél műveltek. Ez nem egyszerűen szégyenletes, ez rosszabb annál. Kylian Mbappé és a többiek fantasztikusan visszafogták magukat, pedig csodával határos, hogy sérülés nélkül megúszták a meccset” – fogalmazott a Bayern és az Aston Villa egykori kiválósága.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
NYOLCADDÖNTŐ
PARAGUAY–FRANCIAORSZÁG 0–1 (0–0)
Philadelphia, Philadelphia Stadion. 68 324 néző. Vezette: Ilgiz Tantashev (üzbég)
PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, G. Gómez, Alderete (Canale, 58.), Velázquez, J. Alonso – Almirón (Avalos, 71.), D. Gómez (Maurício, 71.), Cubas, Galarza – Enciso (Caballero, 61.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin). 
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – Rabiot, M. Koné – O. Dembélé (Cherki 84.), Olise, Barcola (D. Doué, 61.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps. 
Gólszerző: Mbappé (70. – 11-esből)

Foci vb 2026
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Kíméletlen hőség és paraguayi durvaság: Kylian Mbappé tizenegyese elég volt a francia győzelemhez

Ezt néhol nézni is szenvedős volt, de a philadelphiai melegben zajló összecsapást egy büntető döntötte el a második félidő közepén.

 

 

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