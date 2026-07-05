Joe Hart a franciák tizenegyese előtt történtekről: „Gusztustalan, amit Paraguay művelt!”

Nem fogta vissza magát a paraguayi válogatott franciák elleni „produkciójával” kapcsolatban Joe Hart, aki jelenleg a BBC szakkommentátoraként dolgozik. Az angol válogatott egykori kiváló kapusa kiborult a dél-amerikaiak harcmodorán, szégyenletesnek nevezte, ahogyan a „guaraník” az egész mérkőzésen minden lehetséges eszközzel próbálták kizökkenteni Kylian Mbappéékat. A jelenet, amely különösen kiverte Hartnál a biztosítékot, a Real-sztár győzelmet érő büntetője előtt történt, amikor Gustavo Velázquez szándékosan szétrúgta a tizenegyespontot, hogy Mbappé dolgát ezzel is megnehezítse, míg társai mindent megtettek azért, hogy minél később végezze el a rúgást – írja az Express.

„A paraguayi játékosok szégyenletesen viselkedtek ma – mondta Hart. – Ha ez az én csapatom lett volna, a felét a fülénél fogva rángatom le a pályáról, a kapus helyében meg letéptem volna Velázquez hátáról a mezt. Gusztustalan, amit művelt. Soha nem akarnék ilyen játékkal nyerni. Nyilván tele voltak érzelmekkel, és a meccs előtt azt gondolták, akárhogyan is, de tovább akarnak jutni. De túl messzire mentek. A bíró ennek még az elején véget vethetett volna, de nem tette, Paraguay pedig addig tolta ki a határokat, amíg csak lehetett.”

Hart szavaira rímelt kommentátortársa, Thomas Hitzlsperger mondanivalója is.

„Most örülök, hogy az angol szókincsem nem annyira jó... Joe szégyenletesnek nevezte, ami történt, nekem németül egészen más szavak jutottak eszembe, amelyeket nehéz lefordítani. Ezt a paraguayi csapatot nem tudom tisztelni azok után, amit a tizenegyesnél műveltek. Ez nem egyszerűen szégyenletes, ez rosszabb annál. Kylian Mbappé és a többiek fantasztikusan visszafogták magukat, pedig csodával határos, hogy sérülés nélkül megúszták a meccset” – fogalmazott a Bayern és az Aston Villa egykori kiválósága.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

NYOLCADDÖNTŐ

PARAGUAY–FRANCIAORSZÁG 0–1 (0–0)

Philadelphia, Philadelphia Stadion. 68 324 néző. Vezette: Ilgiz Tantashev (üzbég)

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, G. Gómez, Alderete (Canale, 58.), Velázquez, J. Alonso – Almirón (Avalos, 71.), D. Gómez (Maurício, 71.), Cubas, Galarza – Enciso (Caballero, 61.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin).

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – Rabiot, M. Koné – O. Dembélé (Cherki 84.), Olise, Barcola (D. Doué, 61.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Gólszerző: Mbappé (70. – 11-esből)