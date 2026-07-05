Gill: Ha a labda tovább is megy, az ember nem fog – ez a futball

„Ilyen a futball. Mit tehetünk mi arról, hogy a franciák nincsenek ehhez hozzászokva? Paraguay egy kemény csapat – reagált Orlando Gill a franciák elleni meccs után a paraguayiak durva stílusát érő kritikákra. – Az első pillanattól éreztetni akarjuk, hogy ha a labda tovább is megy, az ember nem fog. Jól teljesítettünk.”

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Gill szerint összességében büszkék lehetnek arra, amit a vb-n nyújtottak.

„Emelt fővel távozunk. Paraguay mindent beleadott, ha nincs a tizenegyes, hosszabbítás jöhetett volna, mert jól tartottuk magunkat” – idézi a kapust az ABC.

Gill azt is elmondta, a végén azért dobta meg labdával Mbappét, mert a francia sztár a lefújás után nem volt hajlandó kezet fogni vele.