Nemzeti Sportrádió

Gill: Ha a labda tovább is megy, az ember nem fog – ez a futball

P. K.P. K.
2026.07.05. 10:37
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Juan Cáceres (4) a paraguayi futballfelfogás tökéletes megtestesítője: „ha a labda tovább is megy, az ember nem fog” (Fotó: AFP)
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Nagy visszhangot váltott ki az az alattomos stílus, amit a paraguayiak képviseltek a franciák elleni, 1–0-ra megnyert vb-meccsen, amire Orlando Gill, a dél-amerikaiak kapusa annyit reagált, ilyen a futball, és ők nem tehetnek róla, ha a franciák nincsenek ehhez hozzászokva.

 

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A meccsen rugdosták, lökdösték, a végén pedig megdobták labdával – ezért állíthatott mellé Deschamps két „nehézfiút” a végén, hogy védjék meg, ha szükség lesz rá...

 

„Ilyen a futball. Mit tehetünk mi arról, hogy a franciák nincsenek ehhez hozzászokva? Paraguay egy kemény csapat – reagált Orlando Gill a franciák elleni meccs után a paraguayiak durva stílusát érő kritikákra. – Az első pillanattól éreztetni akarjuk, hogy ha a labda tovább is megy, az ember nem fog. Jól teljesítettünk.”

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Gill szerint összességében büszkék lehetnek arra, amit a vb-n nyújtottak.

„Emelt fővel távozunk. Paraguay mindent beleadott, ha nincs a tizenegyes, hosszabbítás jöhetett volna, mert jól tartottuk magunkat” – idézi a kapust az ABC.

Gill azt is elmondta, a végén azért dobta meg labdával Mbappét, mert a francia sztár a lefújás után nem volt hajlandó kezet fogni vele. 

Orlando Gill megdobta a labdával Kylian Mbappét a lefújás után, miután a francia nem fogott vele kezet (Fotó: AFP)
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