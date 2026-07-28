Zinédine Zidane a francia válogatott új szövetségi kapitánya – hivatalos

„Gyakran elmondtam: a francia válogatottnál nincs feljebb. Örömmel és természetesen nagy büszkeséggel tölt el, hogy én lehetek a szövetségi kapitánya – fogalmazott a bejelentést kísérő hivatalos közleményben Zinédine Zidane. – Szeretném megköszönni a bizalmat Philippe Diallo elnöknek, a végrehajtó bizottságnak, valamint a Francia Labdarúgó-szövetségnek, s minden elismerésem Didier-nek és stábjának az elmúlt tizennégy évért. Hálával gondolok mindenkire, akitől tanulhattam, és felesleges mondanom, nagy kedvvel kezdek bele a munkába.”

Zidane szerződése augusztus elsejével lép érvénybe. Az új kapitány szeptember elején mutatja be a stábját.

A keddi sajtótájékoztató bevezetőjében Diallo szövetségi elnök megerősítette a korábbi sajtóhíreket, hogy már 2025 februárjában – akkoriban, amikor Didier Deschamps bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság után távozik a szövetségi kapitányi posztról – felvette a kapcsolatot Zidane-nal, és azóta több találkozón csiszolták a készülő közös projektet.

A szót átvevő Zidane az első mondatait a Franciaországban tomboló erdőtüzek áldozatainak, az oltáson dolgozóknak szentelte, majd a kinevezésre áttérve kijelentette: ez edzői karrierje legszebb napja.

„Az elmúlt négy-öt évben több ajánlatot is kaptam kluboktól. És mindegyiket visszautasítottam a francia válogatott miatt, mert a Real Madridnál eltöltött időszakom után ez volt az egyetlen csapat, amelyiknél dolgozni akartam.”

Zizou 1994 és 2006 között 108-szor lépett pályára a francia válogatottban, 37 gólt szerzett; 1998-ban világ-, 2000-ben Európa-bajnok lett. Karrierje a számára különösen szomorú, elveszített 2006-os vb-döntővel, világbajnoki ezüstéremmel zárult le.

Edzői pályafutása eddig a Real Madridhoz kötődött: a Castillánál kezdődött (2014–2016), majd az első csapatnál folytatódott. Két időszakban irányította a madridi csapatot (2016–2018, 2019–2021), három BL-diadal (2016, 2017, 2018), két spanyol bajnoki cím (2017, 2020) fűződött a nevéhez, és ugyancsak kétszer nyerte meg a klubvilágbajnokságot (2016, 2017), az Európai Szuperkupát (2016, 2017) és a Spanyol Szuperkupát (2017, 2020).

A FRANCIA VÁLOGATOTT EDDIGI SZÖVETSÉGI KAPITÁNYAI

Henri Guérin (1964–1966)

José Arribas és Jean Snella (1966) – ideiglenes megbízással

Just Fontaine (1967) – ideiglenes megbízással

Louis Dugauguez (1967–1968)

Georges Boulogne (1969–1973)

Kovács István (1973–1975)

Michel Hidalgo (1976–1984)

Henri Michel (1984–1988)

Michel Platini (1988–1992)

Gérard Houllier (1992–1993)

Aimé Jacquet (1993–1998)

Roger Lemerre (1998–2002)

Jacques Santini (2002–2004)

Raymond Domenech (2004–2010)

Laurent Blanc (2010–2012)

Didier Deschamps (2012–2026)

1964 előtt válogatóbizottság állította össze a keretet, az edzőket egy-egy mérkőzésre/tornára kérték fel.