Az utolsó tangó előtt – Lionel Messi vb-címmel búcsúzna a csúcsfutballtól

Nagyon hamar egyértelművé vált, hogy Lionel Messi minden idők egyik legjobb labdarúgója, ám hiába nyert meg mindent klub- és egyéni szinten, aligha akadtak sokan, akik előre látták, hogy a 2020-as években, már bőven harminc felett teszi fel a koronát kivételes pályafutására a válogatott sikerekkel. Jóllehet, ahhoz, hogy Argentínával is a csúcsra érjen kellett egy másik Lionel, Scaloni is, aki 2018-ban vette át a válogatott irányítását, és pótolt egy közel egyévtizedes mulasztást, mely szerint Messi köré kell építeni a csapatot. Messi 2009-ben kapta meg az elsőt nyolc Aranylabdája közül, tehát kis túlzással Diego Maradonának, Sergio Batistának, Alejandro Sabellának, Tata Martinónak, Edgardo Bauzának és Jorge Sampaolinak is meglett volna rá az esélye, de egyik szövetségi kapitány sem élt (teljesen) a lehetőséggel.

ARGENTÍNA Crónica: A Buenos Aires-i lap Lionel Scaloni munkásságát dicséri, kiemelve, hogy regnálása az argentin futball történetének egyik legsikeresebb időszaka. Négy döntőt játszott csapatával, mind a négyet megnyerte – jöhet az ötödik! El Diário: A paranái portál szuperlatívuszokban ír a döntő két csapatáról, no meg Lionel Messiről: harminckilenc évesen valósággal ragyog a futballpályán, szemlátomást nem jelent neki korlátot az életkora. La Arena: A Santa Rosa-i lap is ódát zeng Lionel Messiről: fantasztikus formában futballozva minden idők legeredményesebb világbajnoki gólszerzője lett, s most megerősítheti státuszát a legendák között második vb-aranyérmével. SPANYOLORSZÁG As: A madridi sportoldal a két válogatott kapusairól ír a döntő előtt, kiemelve, hogy Unai Simónnak van elszámolnivalója Emiliano Martínezszel. Az argentinok kapusa 2024-ben a Lev Jasin-díjat éppen őt megelőzve nyerte el, a vb-győzelemmel azonban Unai Simóné lehet a torna legjobb kapusának járó Aranykesztyű. Mundo Deportivo: A katalán sportlap New Yorkból számolt be arról, hogy a spanyol válogatott szombati délelőtti edzését villámlás miatt elhalasztották. Megszólalt továbbá a 2010-es vb-döntőben győztes gólt szerző Andrés Iniesta, aki szerint a győzelem kulcsa az lehet, hogy a spanyol válogatott hű marad a saját stílusához. Marca: A madridi lap érdekes statisztikára hívja fel a figyelmet: mindössze hat futballistát találni a vb eddig pályára lépett játékai között, aki kevesebbet futott 19 km/h feletti sebességgel, mint Lionel Messi. Az argentinok klasszisa meccsenként csupán átlagosan 2.89-szer sprintel, mindezek ellenére nyolc gólnál, és négy gólpassznál tart. EZT VÁRJÁK A LAPOK

A világ még akkor sem kapta fel a fejét, amikor Messi 2021-ben elhódította első trófeáját a válogatottal, a Copa América ugyanis hagyományosan Argentína és Brazília belügye, tehát inkább az a meglepő, hogy korábban nem ült fel Dél-Amerika trónjára. Rá egy évre azonban, a katari világbajnokság már Lionel Messi tornájaként vonult be a futball történetébe, hogy aztán az idei seregszemlén egy szinttel magasabbra érjen fel az argentin klasszis, függetlenül attól, hogy Argentína megnyeri-e a vasárnapi döntőt.

Messi ma már harminckilenc éves, ebben a korban soha egyetlen játékos sem tudott ennyire meghatározó lenni a világfutball legnagyobb színpadán. Kezdjük azzal, hogy vasárnap minden idők legidősebb mezőnyjátékosává válik, aki pályára lép egy vb-döntőben, de ha minden posztot figyelembe veszünk, akkor is felér az örökranglista második helyére Dino Zoff mögé, aki 1982-ben 40 évesen, négy hónaposan és tizenhárom naposan védte Olaszország kapuját az NSZK ellen. Következésképpen, ha gólt szerez, ő lesz a legidősebb játékos, aki valaha eredményes volt egy döntőben – a jelenlegi rekordot a svéd Nils Liedholm tartja, aki 1958-ban, a Brazília elleni vereség alkalmával 35 évesen, nyolc hónaposan és huszonegy naposan talált be.

De távolról sem csak ezeket a rekordokat viheti haza magával. A mostani világbajnokságon eddig nyolc gólt szerzett, amivel összességében 21-nél tart, csak Kylian Mbappét előzi meg, aki 22-nél jár, de ez még behozható. Bekerült továbbá a valaha volt legidősebb gólszerzők élmezőnyébe is, épphogy lemaradva a dobogóról, két portugál – Pepe és Cristiano Ronaldo –, valamint a legendás Roger Milla mögött.

Messinek van a legtöbb világbajnoki mérkőzése (33 – amelyet vasárnap eggyel még megtoldhat), megelőzve az örök rivális Cristiano Ronaldót (27), és még a valaha volt legidősebb játékosok között is sikerült beverekednie magát a top 30-ba (jelenleg a 27.). Az Inter Miami csatára mindemellett megdöntötte a világbajnoki gólpasszok rekordját is – tizenkét assziszttal hagyta maga mögött a nyolccal álló Maradonát –, vasárnap pedig beállíthatja, de akár meg is haladhatja az egy tornán elért gólok és gólpasszok csúcsértékét: Gerd Müller 1970-ben tíz góllal és három gólpasszal tizenháromig jutott, az argentin most tizenkettőnél tart (nyolc gól, négy gólpassz).

De ezek „csupán” a rekordok, a futball azonban sokkal többről szól! Például az olyan történetekről, mint amilyet Luis de la Fuente, spanyol szövetségi kapitány emlegetett fel a vb-döntőt felvezető egyik sajtótájékoztatóján.

„Elmondok egy szórakoztató, mégis tanulságos történetet. Akkor ismertem meg Lionel Messit, amikor a Sevilla ificsapatát irányítottam. A Király Kupában a Barcelona ellen játszottunk, és már sokat beszéltek nekem egy Messi nevű srácról – kezdte a visszaemlékezést a spanyol tréner. – Szigorú emberfogást alkalmaztunk ellene, és a hetvenedik percben még nulla–nulla volt az állás. A játékosom, aki őt őrizte azonban sárga lapot kapott, ezért úgy döntöttem, hogy lecserélem – a rákövetkező negyedórában Messi négy gólt lőtt a nekünk.”

Hogy mi lesz vasárnap, nem lehet tudni, de az sejthető, hogy Messi utolsó tánca emlékezetes tangó lesz.