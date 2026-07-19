Kosárlabda: nyolcadik lett az U20-as férfiválogatott a B-divíziós Eb-n

Azok után, hogy a magyar csapat kikapott az írektől az 5-8. helyért zajló helyosztók első körében, vasárnap a bolgárok következtek a 7. helyért a szlovákiai B-divíziós U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokságon. A felek korábban már találkoztak egyszer a csoportkörben, akkor hosszabbításos meccsen a bolgárok nyertek.

Jól kezdte Forray Gábor együttese a záró mérkőzést, és az első negyed után három ponttal vezetett (20–17). A folytatásban is rendre a magyar fiúknál volt az előny (31–26), mígnem a második játékrész derekán a mieink megtorpantak támadásban, a bolgárok pedig feljebb kapcsoltak, és átvették a vezetést, így a nagyszünetben 45–39-re az ellenfél állt jobban.

Forrás: FIBA

A fordulást követően a bolgároknál volt a minimális fór (52–56), de a válogatottunk szorosan tapadt riválisára, és 62–62-nél ki is egyenlített. Ezután a bolgárok 6–0-s szériával újból elléptek a negyedik negyed elejére (62–68). Az utolsó öt perchez érve két pontra csökkent a magyarok hátránya (71–73), majd Kupai László két triplája után 79–79 volt az állás három perccel a vége előtt. Ekkor ismét a bolgárok pillanatai következtek (79–84), de Angyal Medárd pontjaival ismét döntetlen lett az eredmény (84–84). A végjátékban a vezetést átvenni már nem sikerült, az utolsó másfél percet a bolgárok hozták le jobban, s

ezzel 92–89-re alulmaradtak a mieink, akik így a nyolcadik helyen végeztek a kontinensviadalon.

A 26 pontos Kupai László volt a mezőny legeredményesebbje a találkozón.

A magyar csapat sorozatban három vereséggel fejezte be a tornát, összesítésben pedig 3/4-es mérleggel zárta az Eb-t.

B-divíziós U20-as férfi Európa-bajnokság (Pozsony, Gopass Arena)

A 7. helyért

Magyarország–Bulgária 89–92 (20–17, 19–28, 23–21, 27–26)

Magyarország: Varga F. 5/3, Lukácsi 13/3, Kupai 26/18, Rosta 10, Angyal 11. Cs.: Erdős 13, Mészáros Á. 6, Kertli 3/3, Szász-Veres 2, Palotai -.

Bulgária: Kalinov 18, Dimitrov 21/9, Sz. Hinkov 14/9, Vaszilev 2, Mihajlov -. Cs.: Zsilev 14, Trifonov 10/3, D. Hinkov 6/6, Zselev 6/3, Balkandzsiev 1.

A magyar U20-as férfiválogatott kerete:

Varga Ferenc

Szász-Veres Márk

Mészáros Ágoston

Gál Csongor

Lukácsi Gábor

Rosta Péter

Kupai László

Mezőfi Márk

Kertli Ádám

Palotai Máté

Angyal Medárd

Erdős Artúr

A magyar csapat eredményei a B-divíziós Eb-n:

Csoportkör:

Magyarország–Dánia 83–72

Magyarország–Albánia 101–48

Magyarország–Bulgária 78–86 h.u

Magyarország–Hollandia 84–60

Negyeddöntő:

Magyarország–Portugália 51–62

Az 5-8. helyért:

Magyarország–Írország 79–88

Az 7. helyért:

Magyarország–Bulgária 89–92

(Kiemelt kép forrása: FIBA)