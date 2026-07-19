Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros a Real Madriddal játszhat, de még nincs megegyezés – NS-infó

2026.07.19. 15:00
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A Real Madrid ellen garantálntan megtelnének a Groupama Aréna lelátói (Fotó: NS-archív)
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Real Madrid Groupama Aréna Ferencváros
A Real Madrid labdarúgócsapata augusztus elején ausztriai edzőtáborozáson vesz részt, amely alatt több edzőmeccset is tervez. Ezeknek az előkészítése folyamatban van, úgy tudjuk, egy augusztus 8-i, Ferencváros elleni, budapesti mérkőzés lehetősége is szóba került.

 

A Real Madrid a klubhoz visszatérő vezetőedző, José Mourinho irányításával július 13-án kezdte meg a nyári felkészülést, melynek teljes menetrendjét a napokban alakítja ki a klub vezetése.

Azt már lehet tudni, hogy az első edzőmeccset július 28-án, Spanyolországban, a másodosztályú CD Leganés ellen játssza majd a Real Madrid, amely után ausztriai edzőtáborba utazik a csapat, és ez alatt több edzőmeccsen is pályára léphet, de ezek közül egyelőre csak egyet jelentett be hivatalosan a klub: augusztus 1-jén az olasz Fiorentina lesz az ellenfél Klagenfurtban.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a további lehetséges ellenfelek között szóba került a Ferencváros is – erről írt a héten a Ferenczvárosi C-közép szurkolói oldal is. 

Információink szerint augusztus 8-án rendezhetnék a Ferencváros–Real Madrid edzőmeccset a Groupama Arénában. Erről már megkezdődtek az egyeztetések a felek között, de még nincs aláírt szerződés. A népligeti stadion 2014-es nyitó meccsén éppen a Mourinho által irányított Chelsea volt az ellenfél, a portugál edző pedig emlékezett arra a találkozóra, innen is jöhetett a mostani felkészülési meccs ötlete. 

Azon a hétvégén az ETO-val mérkőzne a Fradi az NB I-ben, így a fővárosiak a bajnoki mérkőzés halasztását kérhetik, ha valóban megegyeznek a Reallal a mérkőzésről.

José Mourinho csapata négy nappal később már Spanyolországban lép pályára, az élvonalbeli  Deportivo La Coruna lesz az ellenfél, ugyancsak felkészülési mérkőzésen, a Teresa Herrera-trófeáért. Kylian Mbappéék az első tétmeccsüket augusztus 22-én játsszák majd a La Ligában az Espanyol ellen (az 1. fordulós, az augusztus 15–16-i hétvégére kisorsolt mérkőzésüket ugyanis elhalasztották).  

 

Real Madrid Groupama Aréna Ferencváros
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