Rodri: Nem lett volna okos kijátszani az összes lapunkat

– A közösségi médiában futótűzként terjedt el a videó, ahogyan önfeledten kiabál és ünnepel az öltözőben a franciák legyőzése után. Mire gondolt, miután megnyerték az elődöntőt?

– Eszembe jutott, hogy ez a második döntőnk, hogy milyen sokat jelent, és hogy mennyit fejlődött a csapatunk, amely legyőzte Franciaországot, Belgiumot és Portugáliát is – mondta a madridi Asnak adott exkluzív interjúban Rodri, a spanyol válogatott aranylabdás középpályása. – Igaz, hogy még az utolsó lépcsőfokot meg kell másznunk, de nagy örömmel tölt el, hogy ott vagyunk a fináléban.

– Josep Guardiola már korábban elmondta, hogy ön mostanra éri el a csúcsformáját az idényben. Hogyan emlékszik vissza a folyamatra?

– Súlyos sérülésből tértem vissza, az év a folyamatos fejlődésről szólt. Januártól egyre erősödtem, egészen az idény végéig, amikor két hétre megint kidőltem. Tisztában voltam vele, hogy ebben az évadban szem előtt kell tartani, hogy világbajnokság lesz. A torna előtt elmondtam, kell még egy kis idő, hogy felvegyem a ritmust, mostanra pedig valóban csúcsformába kerültem.

– A válogatott számára is döcögősen indult a torna, a Zöld-foki-köztársaság elleni 0–0 után kaptak hideget-meleget.

– Mérkőzésről mérkőzésre haladtunk, folyamatosan fejlődve értük el a legjobb formánkat. Nem lett volna okos, ha már az elején felfedjük az összes lapunkat. A csapat érettségét mutatja, hogy felismerte, melyek az igazán fontos pillanatok, az egyenes kieséses szakaszra tartogatta a legtöbb energiáját. Egyetértek, hogy később játszottunk csak igazán jól, de a csoportkört is kapott gól nélkül hoztuk le, és a nehezebb ellenfeleinket legyőztük.

– Amikor két éve elnyerte az Aranylabdát, azt mondta, idő kérdése, hogy Lamine Yamal is megkapja az elismerést. Elérkezett a pillanat?

– Rengeteget fejlődött azóta, tizenkilenc évesen az első világbajnokságon szerepel. Még mindig lehet jobb, de engem lenyűgöz, hogy labda nélkül is mennyit segít a csapatnak, milyen sok áldozatot hoz a válogatottért. A franciák elleni volt az eddigi legjobb meccse a vb-n. Már csak az az apró varázslat hiányzik tőle. Azt is nagyon remélem, hogy megszerzi a gólt, amelyre annyira vágyik.

Lamine Yamal (Fotó: AFP)

– A franciák játékát tökéletesen semlegesítették, de az argentinok elleni valószínűleg teljesen más mérkőzés lesz. Milyen összecsapásra számít?

– Mindkettő válogatott ellen máshogy kell felkészülni. A franciák elöl nagyon erősek, jók az átmenetekben. Az argentinok inkább csapatként kiemelkedőek, a labdabirtoklásra építenek, nagyon agresszívak, karizmatikusak. Rá kell jönnünk, hogy a saját fegyvereinkkel hogyan semlegesíthetjük őket.

– Mennyit számít, hogy az argentinokat erősíti a 39 évesen is elképesztő formában futballozó Lionel Messi? Egyáltalán, hogyan lehet ellene hatékonyan védekezni?

– A legfontosabb, hogy minél távolabb tartsuk a tizenhatosunktól. Ha pedig elkerülhetetlen, akkor minél szorosabban és agresszívebben védekezzünk ellene. Lényeges, hogy ne húzódjunk vissza túlságosan. A mi csapatunk általában inkább támad, és ezzel hátrébb szorítja az ellenfelet. A vasárnapi mérkőzésen is ez lehet a kulcs. De Lionel Messi kiszámíthatatlan, bármikor képes váratlant húzni, így nagyon oda kell rá figyelnünk.

– Ha már szóba került Lionel Messi, ön a kevesek egyike, akik az utóbbi tíz-tizenöt évben el tudtak csenni tőle egy Aranylabdát.

– Nem csentem el tőle semmit. Amit csinál, az önmagáért beszél. Az egyéni elismeréseken túl minden elmond róla, hogy ennyi éven át a csúcson tudott maradni, harminckilenc évesen a világbajnokság legjobb játékosa. Ez egészen hihetetlen. Ő több, mint egy futballista. Példakép és vezér. De mindent meg kell tennünk, hogy megfékezzük Argentínát, amely Messi mellett is kiváló futballistákból áll. A spanyol és az argentin az a két válogatott, amelyik csapatként a legerősebb.

– Egyetért azzal, hogy külföldön jobban elismerik önt, mint Spanyolországban?

– Ezt az emberektől kellene megkérdeni. Tény, hogy a Premier League-nek sokkal nagyobb a népszerűsége más országokban, mint nálunk. De én megbecsülve érzem magam, úgy érzem, szeretnek Spanyolországban. Ha kimegyek az utcára, mindig nagyon kedvesen köszöntenek.

– Belegondolt már, hogy Iker Casillas után csapatkapitányként ön lehet a második spanyol labdarúgó, aki a döntő után elsőként magasba emeli a trófeát?

– Az Uruguay elleni mérkőzés napján tudtam beszélni kicsit Iker Casillasszal. Most a nyugalom a legfontosabb, és az, hogy ezt a többiek felé is közvetíteni tudjam. A franciák elleni elődöntőt megelőzően is azt mondtam, jobban kell akarnunk a győzelmet, mint félni a vereségtől. A bátorság mindig kifizetődik.

– Hisz a babonákban, a kabalákban?

– Nem, inkább a kemény munkában. Miért?

– Az Eb-siker és a BL-győzelem előtt is ön volt az As címlapján, akárcsak most...

– A legfontosabb, hogy hazavigyük a trófeát, mert ez a generáció nagyon megérdemli.

Forrás: as.com

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

JÚNIUS 19., VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)